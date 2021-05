Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare din mediul rural: ”Să se meargă din poartă în poartă” 18.05.2021

18.05.2021 Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare din mediul rural: ”Să se meargă din poartă în poartă” Maratoanele de vaccinare au un succes colosal, însă vaccinul trebuie adus cât mai aproape de oameni, în special în mediul rural. A fost afirmația făcută de Klaus Iohannis, după ședința de lucru pe tema campaniei […] The post Klaus



Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare din mediul rural: ”Să se meargă din poartă în poartă”

Maratoanele de vaccinare au un succes colosal, însă vaccinul trebuie adus cât mai aproape de oameni, în special în mediul rural. A fost afirmația făcută de Klaus Iohannis, după ședința de lucru pe tema campaniei […] The post Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare din mediul rural: ”Să se meargă din poartă în poartă” appeared first on Cancan.

Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare din mediul rural: ”Să se meargă din poartă în poartă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gala Premiilor Gopo, eveniment organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, a fost amânată, în contextul măsurilor de prevenție și restricțiilor impuse de evoluția

Costin Ștucan îl are invitat la GSP Live, vineri, de la 09:01, pe Romeo Surdu (36 de ani), fostul atacant al celor de la Brașov, CFR, Steaua sau Rapid. Romeo Surdu s-a retras în 2019 și și-a început cariera de antrenor, chiar la una dintre

Liderul PDM, Pavel Filip, afirmă că deputaţii democraţi sunt ademeniţi cu sume imense de bani ca să părăsească fracţiunea PDM. Potrivit lui, deputaţii democraţi nu sunt tot timpul abordaţi direct, de cele mai multe ori acest lucru se

Două cutremure s-au produs în noaptea de joi spre vineri, în România. Ambele au avut loc în zona seismică Vrancea. CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL CUTREMURĂTOR AL CERCETĂTORILOR! CE LEZIUNI AU DEZVOLTAT MII DE OAMENI CONFIRMAȚI POZITIV CU NOUL

Prim-ministrul Ludovic Orban vrea ca România să depăşească media europeană a PIB-ului pe cap de locuitor şi a venitului mediu la nivel european, în cel mult cinci

Luni, 15 iunie 2020, ora 9,00, începe examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Miercuri, 17 iunie 2020, ora 9,00, începe ultima probă a examenului, la

Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), a fost oprită din cauza lipsei cărbunelui, motiv pentru care municipiul Deva a rămas fără apă caldă. Lipsa cărbunelui a

Autorităţile locale vor avea posibilitatea să preia în gestiune şi execuţie proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară, conform unei noi ordonanțe a Guvernului Orban, scrie Agerpres. “Este o soluţie aşteptată, cerută de foarte

Ludovic Orban, avertisment pentru români! Cine nu poartă mască ăn spațiile închise, măsură impusă de autorități, va fi amendat. “Cum să nu, măştile trebuie purtate, în mod obligatoriu, în spaţii închise. E obligatorie purtarea

La finalul vizitei la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a arătat mulţumit de ceea ce a găsit în unitatea spitalicească, dar şi de implicarea autorităţilor în ceea ce înseamnă reforma în

Încă de pe băncile liceului ne pregătim pentru viaţa activă, profesie şi muncă, aspecte care vor conta într-o măsură considerabilă pentru un trai mai bun, pentru viitorul fiecărui student şi absolvent de studii terţiare

Cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri), printre cei mai mari investitori ai bursei, au cam stat pe bară în ceea ce priveşte tranzacţionarea cu acţiuni ale marilor companii de energie întrucât SIF1 şi SIF4 nu au tranzacţionat

Un bărbat de 45 de ani din Mehedinţi a dat dovadă de o cruzime fără margini, după ce a incendiat o tânără de 17 ani. Fapta s-a petrecut azi-noapte, în jurul orei 12,30, în localitatea

Paderborn - Werder se joacă azi, de la ora 16:30, iar o eventuală înfrângere ar putea retrograda formația gazdă dacă Fortuna câștigă meciul cu Dortmund. Paderborn are 4 remize și o înfrângere de la reluarea campionatului, fiind la 11 puncte

După ce în urma ultimei ploi torenţiale, 50 de copaci au fost rupţi de vântul puternic şi 20 de maşini au fost avariate la Galaţi, dintre care două au fost distruse complet, Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă o nouă serie de

Cele mai mari zece şantiere din România, cu investiţii făcute prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), cumulează peste 1,4 miliarde de lei, proiectele având aproape toate destinaţii sportive. Săli polivalente, sta­dioane, bazine de înot

43 de gălăţeni sunt plasaţi în carantină şi 2.402 persoane se află în izolare la domiciliu. De la începutul pandemiei, în judeţul Galaţi au fost testate 7.544 de

Un motociclist a murit după ce s-a răsturnat cu vehiculul în Zalău, sâmbătă seară. Tânărul din oraș a căzut de pe motocicletă în timpul mersului, iar polițiștii vor elucida circumstanțele accidentului, arată reprezentanții IPJ Sălaj.

Confruntările violente dintre manifestanți și poliție, în timpul protestelor de sâmbătă de la Londra, s-au lăsat cu peste 100 de arestări, relatează BBC. Mai multe proteste antirasism s-au derulat sâmbătă, 13 iunie, în Marea Britanie,

Actorul indian, Sushant Singh Rajput, a fost găsit mort în reşedinţa sa din Mumbai, duminică dimineața. Avea 34 de ani, transmite Reuters. "Ne doare să vă împărtăşim vestea că Sushant