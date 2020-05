Klaus Iohannis a transmis un mesaj după moartea lui ÎPS Pimen: ”Doresc să…” 20.05.2020

Klaus Iohannis a transmis un mesaj după moartea lui ÎPS Pimen. Președintele României și-a exprimat regretul atunci când a aflat despre trecerea în neființă a părintelui. ÎPS Pimen a murit noaptea trecută pe un pat de spital de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, fiind infectat cu virusul COVID-19. Slujba de înmormântare […]

SCM Râmnicu Vâlcea a cucerit primul său titlu de campioană naţională la handbal feminin, duminică, după ce a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-26 (14-12), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale,

Toată lumea îl știe pe Pepe, dar puțini sunt cei care știu cum arată Rebeka, sora ”secretă” a artistului! Tânăra îi calcă pe urme fratelui ei. Pe lângă frații pe care îi cunoaște toată lumea, Giani, Miguel si Loredana, puțini sunt

Marele actor Alain Delon a primit, ieri seară, un premiu de onoare „Palme d’Or”, în ciuda feministelor care l-au acuzat că este „rasist, homofob și misogin”. Ele le-au cerut organizatorilor festivalului să nu-l

Liviu Dragnea așteaptă, astăzi, decizia care i-ar putea pune capac. Pe 21 iunie 2018, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC

Descoperire macabră, duminică 19 mai, la Sinaia. Cadavrul unui bărbat, rămas până în acest moment neidentificat, a fost găsit de mai mulţi turişti care au şi alertat autorităţile. O echipă de criminalişti este aşteptată la faţa

Florian Walter a murit, duminică seara, în jurul orei 22:00, la vârsta de 56 de ani! Fostul acţionar al lui Dinamo şi patron al Petrolului şi U Cluj era în stare critică, în urma atacului cerebral

Asearã a avut premiera cea mai nouã producţie Antena Stars, “Dragoste fãrã secrete”, emisiune ce va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 12:00 şi seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actriţa Iuliana Călinescu,

Generalul britanic Chris Ghika i-a enervat pe liderii de la Pentagon după ce a spus că nu există nici un pericol crescut din partea Iranului, scrie publicaţia americană Washington Examiner. Dar cine este

Arbitrul Victor Hugo Hurtado, 32 de ani, a decedat duminică, în urma a două stopuri cardiace, primul suferit chiar pe teren, în timpul meciului Always Ready - Oriente Petrolero 5-0, din prima ligă din Bolivia. Arbitrul Victor

O biserică parohială anglicană din Regatul Unit a stârnit controverse legate de planurile sale de a acoperi imaginile religioase, în timpul găzduirii unei

Pe cât de bun e un telefon, pe atât de sensibil e uneori. Sunt multe circumstanțe în care telefonul tău s-ar putea încălzi tare. Citește mai

Simona Halep trebuie să-şi apere titul câştigat anul trecut la Roland Garros, acolo unde a câştigat primul şi singurul ei trofeu de Grand

Guvernul a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede că primăriile vor putea accesa împrumuturi în valoare de până la 700 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante

Simona Halep (3 WTA) a plecat, astăzi, spre Paris, chiar dacă French Open 2019 va începe abia la 26 mai. Până atunci însă, campioana en-titre va participa la diverse acţiuni pentru promovarea turneului, iar vineri îşi va afla posibilul traseu

Hannelore, fostă concurentă la show-ul Insula Iubirii, se relaxează în Grecia. Blonda s-a fotografiat în costum de baie. Hannelore s-a făcut remarcată la show-ul de televiziune Insula Iubirii, transmis de postul de televiziune Antena 1. Aceasta a

Opoziția a câștigat o bătălie în războiul cu PSD. Curtea Constituțională a României a admis sesizarea de neconstituționalitate a proiectului de reorganizare a ANAF. Citește mai

Curtea Constituţională a României (CCR) a hotărât marţi că este neconstituţională legea prin care Guvernul vrea să reorganizeze ANAF din direcţii regionale în direcţii

Horoscop 15 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 15 mai 2019 - Berbec: Începând de azi ai putea fi ispitit să îți încalci propriile limitări, de exemplu pe cele alimentare sau cele legate de cheltuieli. Horoscop 15 mai

Banca americană de investiţii JPMorgan apreciază că probabilitatea unei ieşiri "dezordonate" a Marii Britanii din Uniunea Europeană este în creştere şi că în toamnă postul de premier ar putea fi preluat

Bazele firmei au fost puse în 2010 de antreprenorul turc Hassan Yapici şi Oana Yapici, care mai controlează agenţiile de turism Kusadasi şi