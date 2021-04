Klaus Iohannis a semnat: E lege! Starea de asediu şi starea de urgenţă, în vizorul preşedintelui 27.04.2021

27.04.2021 Klaus Iohannis a semnat: E lege! Starea de asediu şi starea de urgenţă, în vizorul preşedintelui Şeful statului a promulgat, luni, mai multe legi. Președintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor



Klaus Iohannis a semnat: E lege! Starea de asediu şi starea de urgenţă, în vizorul preşedintelui

Şeful statului a promulgat, luni, mai multe legi. Președintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. […] The post Klaus Iohannis a semnat: E lege! Starea de asediu şi starea de urgenţă, în vizorul preşedintelui appeared first on Cancan.

Klaus Iohannis a semnat: E lege! Starea de asediu şi starea de urgenţă, în vizorul preşedintelui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Handbalul românesc nu va avea campioane în acest sezon. Azi s-a votat în Consiliul de Administrație să nu se dea titlul de campioană nici la masculin, nici la feminin. După votul celor 16 membri din Consiliul de Administrație s-a stabilit că nu

Cele şapte cadre medicale de la SJU Buzău confirmate cu coronavirus au fost transferate la un spital din Capitală. Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, s-a decis ca cele șapte cadre medicale – un medic, patru

Ofițerul Dan Negură a fost retrogradat, după o anchetă internă, din funcția de ofițer specializat în structura economică, ca subcomisar la departamentul judiciar de furturi. Interlopul ieșean Adrian Corduneanu nu poate să trăiască fără

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a staţionat ieri la 2,44%, potrivit datelor

SeedBlink, platforma de crowdfunding pentru start-up-urile româneşti din IT, se autolistează astăzi pentru a atrage fondurile necesare dezvoltării locale şi

Încă două cazuri de COVID-19 au fost confirmate în Spitalul Judeţean Buzău, la secţiile ORL şi Medicină Internă. Este vorba despre un medic şi despre o asistentă medicală. Cei doi au fost trimişi la un spital din

O rachetă s-a abătut în cursul nopţii de luni spre marţi în apropierea ambasadei americane în Irak din ultrasecurizata Zonă Verde din Bagdad, au făcut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate, notează AFP, citată de Agerpres. Atacul

Până astăzi, 19 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, 1137 de

Industria românească a scăzut cu 12,4% în martie 2020, a patra cea mai mare cădere din Uniunea Europeană şi cea mai grea lună pentru industrie de când aceasta a intrat pe un trend descendent. Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei

Un procent de 65% dintre cei 30.000 de clienţi cu cereri de amânare a ratelor soluţionate deja de BCR au preferat opţiunea de amânare oferită de bancă, cu trei luni, în timp ce 35% au optat pentru varianta oferită prin Ordonanţa de Guvern

Filmele Liceenii (1986) şi Declaraţie de dragoste (1985) în regia lui Nicolae Corjos au marcat mijlocul anilor 80 prin recorduri de popularitate, aducând culoare şi entuziasm într-o perioadă în care

Dezvoltatorul imobiliar Rock Development a început în luna martie lucrările la proiectul rezidenţial Avrig Park Residence, în zona Bucur Obor din Bucureşti, o investiţie evaluată la 30 milioane euro, prima etapă a complexului urmând să fie

Tesla lucrează la o mașină electrică care ar urma să aibă un preț apropiat de cel al unui automobil cu combustie clasică. Asta echivalează în segmentul electricelor cu un low-cost. Potrivit

Sursa creşterii economice din ultimul deceniu a fost consumul. Că a provocat dezechilibre totodată, rămâne acum în plan secun­dar, iar istoriile contra­fac­tuale nu au niciun

Celebrul bucătar Gordon Ramsay (53 de ani) a visat mult timp la o carieră de fotbalist profesionist. O accidentare gravă l-a obligat să abandoneze sportul, în timp ce Ally McCoist și Derek Ferguson jucau la prima echipă. El a ajuns în elita

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a supus aprobării Guvernului proiectul de act normativ cu ajutorul cărora marile companii vor primi ajutoare de stat similare celor acordate prin IMM

Logodna Mădălinei Ghenea cu Leonardo Maria Del Vecchio l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul uluitoare cu Matei Stratan. Bărbatul nu este deloc în apele

Grupul BCR, cu ajutorul băncii BCR Social Finance şi al Fundaţiei Erste, pune la dispoziţia sectorului nonprofit din România finanţări de 730.000 de euro, cu dobândă zero în anul 2020, în contextul generat de pandemia de COVID-19, potrivit

Un angajat al Primăriei Brăila a fost confirmat cu coronavirus. Testul a fost efectuat într-un laborator privat. "Angajatul îşi desfăşoară activitatea într-o altă clădire a Primăriei Brăila,

Liga secundă din Germania programează în acest weekend cea de-a doua rundă de la reluarea sezonului competițional care a fost intereupt ca urmare a pandemiei de coronavirus care a cuprins întreaga lume. Cele mai variate tipuri de pronosticuri,