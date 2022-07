Klaus Iohannis a semnat decretul! Legea intră în vigoare de astăzi, 4 iulie 2022 04.07.2022

Klaus Iohannis a semnat decretul! Legea intră în vigoare de astăzi, 4 iulie 2022

Guvernul SUA a anunţat miercuri că cea de-a treia doză de vaccin anti-COVID va fi administrată din 20 septembrie americanilor pentru care au trecut opt luni de la a doua doză de vaccin anti-COVID. Măsura a fost luată din cauza răspândirii

Situaţia din Afganistan generează dezbateri ample şi în România. Formulele jurnalistice sunt preluate din materialele apărute în presa occidentală şi difuzate cu rapiditate fără a fi deloc sau aproape deloc analizate, trecute prin filtrul

Adrian Veştea, preşedin­te­le Consiliului Judeţean Bra­şov spune că alături de judeţul Prahova a de­ma­rat procedurile pentru un nou drum paralel cu DN1 între Braşov şi Ploieşti pentru a mai descon­ges­tiona traficul de pe Valea

Anamaria Prodan pare că întinerește de la o zi la alta. Impresara are 48 de ani și arată mai bine ca niciodată, după ce a slăbit foarte mult. Dovada stă în cele mai recente apariții din mediul online, unde vedeta a publicat imagini realizate

Tribunalul București a respins joi, 19 august, cererea depusă în luna iulie de nouă consilieri PSD de suspendare a stării de alertă declarate de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 1, din cauza gunoaielor neridicate din

Trupa O-ZONE s-a înființat în 1999 şi a devenit imediat celebră cu melodiile "De ce plâng chitarele" sau "Dragostea din tei", pe care tinerii se distrează chiar şi în prezent. Pentru că au fost foarte

Berbec Te gândești să faci o călătorie sau planifici o petrecere cu prietenii. O să afli că tu ești organizatorul și ceilalți depind de tine. Acest lucru nu te va deranja prea mult pentru că

Compania anglo-suedeză AstraZeneca va solicita aprobarea de reglementare pentru folosirea cocktailului său cu anticorpi, AZD7442, după ce un studiu clinic a arătat că medicamentul a redus semnificativ riscul de a dezvolta simptome Covid-19, anunță

142 de pompieri români vor pleca în Grecia, unde situația incendiilor este alarmantă. Premierul Florin Cîțu l-a informat pe președintele Klaus Iohannis, iar misiunea va începe vineri. Premierul Florin

Salariul mediu al unui angajat care ocupă funcţia de project manager este de 5.000 de lei net pe lună, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Ah, am avut și noi odată un Traore! Uite cum a fost: citindu-l în Gazetă pe Daniel Scorpie (pagina 18), am avut două îndelungi tresăriri: Sheriff-ul din Tiraspol, eroul european al etapei de Champions League, autorul unui 3-0 bubuitor cu Dinamo

Sezonul 2021-2022 este pe cale să înceapă și în Campionatul Italiei, ultimul dintre cele 5 mari campionate ale Europei care încă nu și-a disputat prima etapă! Inter - Genoa și Verona - Sassuolo sunt meciurile care vor deschide balul.

Autorităţile americane au pus la dispoziţia Aleph News şi Mediafax fotografia („mug shot”) din momentul arestării lui Florin Cîţu pe teritoriul SUA. Documentul din dosarul penal arată că lui Florin Cîţu

Speedwell, dezvoltatorul con­trolat de Didier Balcaen, a majorat gradul de închiriere al proiectului Miro din Băneasa de la 64% la începutul anului la 84% la nivelul lunii august după ce a semnat o serie de noi

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că sâmbătă dimineață a avut loc un nou cutremur într-o zănă atipică pentru țara noastră. Seismul s-a înregistrat în zona Banat, Timiș și a

BenQ a anunţat lansarea modelelor V7000i şi V7050i, proiectoare laser 4K ultra-short throw, cu moduri HDR-PRO, CinematicColor şi

Hipermarketul La Cocoş, deschis la final de 2020 în complexul Vitantis din Capitală, a obţinut în primele şapte luni din an vânzări de peste 20 de milioane de euro fără TVA şi merge conform planurilor iniţiale care vizează înca­sări de

Andrea Colonnetta are 22 de ani și este student, dar în evidență a ieșit abia după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19! La scurt timp, tânărul avea să-și facă un tatuaj în acest sens. Italianul Andrea

Părea o poveste fără sfârșit cea a lui Messi la Barcelona. A durat doar 21 ani. Când Leo făcea primii pași în La Masia, România era încă o națională puternică (din care tocmai se retrăsese Hagi) iar Erling Haaland avea 2 luni. Haaland e

Un bărbat a murit înecat, sâmbătă, în apele braţului Borcea al Dunării, în judeţul Ialomiţa. După mai multe ore de căutări, trupul neînsufleţit a fost scos la mal, iar medicii de pe ambulanță au pronunțat decesul, a relatat news.ro.