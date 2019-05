Kiki Bertens pierde dramatic semifinala cu Konta, Halep rămâne pe podiumul topului WTA şi după turneul de la Roma 19.05.2019

Kiki Bertens pierde dramatic semifinala cu Konta, Halep rămâne pe podiumul topului WTA şi după turneul de la Roma

Înfrângerea suferită de Kiki Bertens în penultimul act de Roma, 7-5, 5-6, 2-6, cu Johanna Konta, o menţină pe jucătoarea olandeză în spatele Simonei Halep în clasamentul mondial

