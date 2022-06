Kelemen Hunor: Nu am discutat despre preţul carburantului nici în Coaliţie, nici în Guvern 14.06.2022

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat că liderii Coaliţiei de guvernare nu au discutat încă despre despre măsurile de reducere a preţului la carburant, subiectul urmând să fie pe masa Coaliţiei săptămâna aceasta sau următoarea. Şeful UDMR a mai explicat că în ceea ce priveşte măsurile ce pot fi luate, sunt două variante, reducerea accizei şi plafonarea preţului, iar în cazul plafonării, trebuie acoperită diferenţa de preţ.

