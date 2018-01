Kelemem Hunor, despre programul de noul program de guvernare: Arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri 28.01.2018

Kelemen Hunor a făcut o declarație șoc sâmbătă seară, la Târgu Mureş, în cadrul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Conferinţei Tineretului Maghiar. Potrivit preşedintelui UDMR, noul program de guvernare arată „de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri”. Liderul UDMR a declarat ca a discutat cu preşedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, despre […] Post-ul Kelemem Hunor, despre programul de noul program de guvernare: Arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri apare prima dată în Libertatea.ro.

