Karmen Minune, apariţie bombă la piscină! Fiica lui Adrian Minune a atras toate privirile cu formele apetisante! 20.08.2018

20.08.2018 Karmen Minune, apariţie bombă la piscină! Fiica lui Adrian Minune a atras toate privirile cu formele apetisante! Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, s-a transformat spectaculos de-a lungul anilor. Dintr-o adolescentă timidă a ajuns să fie o femeie superbă. Karmen se mândreşte cu forme apetisante pe care le pune în evidenţă ori de câte ori are



Karmen Minune, apariţie bombă la piscină! Fiica lui Adrian Minune a atras toate privirile cu formele apetisante!

Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, s-a transformat spectaculos de-a lungul anilor. Dintr-o adolescentă timidă a ajuns să fie o femeie superbă. Karmen se mândreşte cu forme apetisante pe care le pune în evidenţă ori de câte ori are ocazia.(CITEȘTE ȘI: PLAYBOY-UL MARCEL TOADER A ”ATENTAT” LA NOUA IUBITĂ A LUI LIVIU VÂRCIU! FILMĂRILE VORBESC DE LA SINE…) […] The post Karmen Minune, apariţie bombă la piscină! Fiica lui Adrian Minune a atras toate privirile cu formele apetisante! appeared first on Cancan.ro.

Karmen Minune, apariţie bombă la piscină! Fiica lui Adrian Minune a atras toate privirile cu formele apetisante!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vlad Dragomir (19 ani) ar putea părăsi Anglia cu destinația Italia, unde e dorit de Atalanta, dar și de alte cluburi din Serie A. Liber de contract după despărțirea de Arsenal, mijlocașul a fost curtat în această vară de AS Monaco,

Loteria Bonurilor Fiscale. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează duminică o nouă extragere a bonurilor fiscale, la care participă bonurile emise în perioada 1 – 30 iunie, conform unui comunicat al instituţiei. Selecţia

Strategul de comunicare al Pro România, Felix Rache, şi apropiat al lui Mihai Tudose, lansează un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, după ce s-a aflat că liderul PSD, în calitate de ministru al Dezvoltării a semnat protocol de

Un copil din Făgăraş, judeţul Braşov, este căutat, vineri seara, de echipaje ale pompierilor, după ce tatăl său a anunţat că ar fi căzut într-un pârâu din Făgăraş, în timp ce traversau apa cu

Calculează online costurile unei asigurări RCA prin eMAG. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de promulgare a legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Citește mai

Cel mai modern stadion din judeţul Hunedoara a fost construit la Sântamaria Orlea, un sat din Ţara Haţegului fără vreo tradiţie în fotbal. Localnicii se pot mândri că au o arenă mai primitoare ca a cluburilor din Deva şi

De la începutul acestei luni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a intrat în funcţiune noul aparat de Rezonanţă Magnetică Nucleară, RMN, sistem care a fost achiziţionat de Ministerul Sănătăţii, în cadrul unui program naţional.

Opt şcolari din comuna buzoiană Chiliile vor petrece o săptămână, în intervalul 20-26 august 2018, într-o tabără de vară organizată la Casa Elevilor din staţiunea prahoveană

Gabriela Cristea a ajuns de urgenţă la spital. Vedeta umbla prin curte și a simțit cum un cui i se înfige în picior. S-a speriat și a plecat la spital pentru a se trata. ”Umblam ieri prin curte și am

Michael Cohen, fostul avocat al preşedintelui american Donald Trump, ar fi înregistrat în secret o conversaţie pe care ei au avut-o înainte de alegerile prezidenţiale din 2016, în care ei discutau despre

Ediția #101 a campionatului României a debutat cu un egal între deținătoarea titlului CFR Cluj și FC Botoșani, scor 1-1. Au marcat Vinicius 26 și L. Fulop 48. Meciul a fost liveTEXT AICI Vezi AICI VIDEO cu golurile CFR s-a

Mihaela Buzărnescu s-a calificat azi în semifinalele turneului BRD Bucharest Open, după ce învins-o pe chinezoaica Yafan Wang (24 de ani/84 WTA), scor 7-6(7-4), 6-3 (Detalii AICI). Va juca în următorul meci cu

Douăsprezece persoane sunt spitalizate cu plăgi produse prin înjunghiere în urma atacului comis vineri într-un autobuz din nordul Germaniei, a anunţat Poliţia regională, precizând că trei victime sunt în stare gravă. (Promotiile zilei la

Celulita este coşmarul femeii moderne. Multe dintre ele apelează la diverse soluţii pentru a scăpa de celulită. Dacă şi tu te-ai confruntat cu o siuatie asemănătoare iată 5 paşi prin care să scapi de enervanta celulită. Citește mai

O comunitate transatlantică divizată ar transforma Europa într-un „apendice al Eurasiei”, la mila Chinei, care dorește să-și recapete rolul istoric al Regatului de Mijloc și de „consilier principal al

Ediția #101 a campionatului României a debutat cu un egal între deținătoarea titlului CFR Cluj și FC Botoșani, scor 1-1. Au marcat Vinicius 26 și L. Fulop 48. Meciul a fost liveTEXT AICI Vezi AICI VIDEO cu

Mihaela Buzărnescu poartă lentile de contact. Jucătoarea de tenis a avut probleme la ochi în meciul cu chinezoaica Yafan Wang, disputat vineri în sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open, dar a apelat la medic și a câștigat 7-6

Când au dat nas în nas pe stradã un bărbat şi o femeie, frate şi soră, s-au luat la ceartã şi a iesit un scandal monstru. Desi femeia în vârstã de 58 de ani era însoţitã de sotul sãu, acesta a dat bir cu fugiţii, lãsând-o în mâinile

Şi înainte de 1989, oamenii legii se confruntau cu numeroase cazuri de furt din sistemul de furnizare a energiei electrice. Dumitru Tudor, fost ofiţer de miliţie, actualmente detectiv particular în Drobeta Turnu Severin, povesteşte despre