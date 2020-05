Juventus s-a decis! Vrea să transfere un star de la Chelsea » Miralem Pjanic, implicat în negocieri 28.05.2020

28.05.2020 Juventus s-a decis! Vrea să transfere un star de la Chelsea » Miralem Pjanic, implicat în negocieri Jorginho (28 de ani), mijlocașul central al lui Chelsea, este principala țintă a lui Juventus pentru perioada următoare de transferuri, după ce campioana en-titre din Serie A a fost refuzată de Arthur Melo (23), fotbalistul Barcelonei. Chiar dacă



Juventus s-a decis! Vrea să transfere un star de la Chelsea » Miralem Pjanic, implicat în negocieri

Jorginho (28 de ani), mijlocașul central al lui Chelsea, este principala țintă a lui Juventus pentru perioada următoare de transferuri, după ce campioana en-titre din Serie A a fost refuzată de Arthur Melo (23), fotbalistul Barcelonei. Chiar dacă Jorginho este un fotbalist important al londonezilor, Frank Lampard, antrenorul lui Chelsea, este interesat de Miralem Pjanic, bosniacul lui Juventus. ...

Juventus s-a decis! Vrea să transfere un star de la Chelsea » Miralem Pjanic, implicat în negocieri

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa organizează în această perioadă o acţiune de informare privind respectarea legislaţiei referitoare la ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au amânat joi aderarea la această organizaţie a unor noi ţări europene şi latinoamericane, printre care şi România,

Site-urile de profil din România abundă în oferte pentru locuri de muncă. Zilnic sute de angajatori postează anunțuri care mai de care mai tentante. Fie că vorbim despre joburi pentru entry-level sau pentru senior-level, un lucru este cert:

În timp ce Bucureştiul era lovit de o rupere de nori, iar la televiuziunile de ştiri apăreau filmări care arătau amploarea inundaţiilor, primarul general Gabriela Firea anunţa activitatea comandamentului pentru primirea Papei.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a anunţat că vineri seară, din cauza condiţiilor atmosferice extreme a fost avariată o reţea de alimentare cu energie electrică care alimenta mai multe localităţi din judeţul Vaslui. Peste 500

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj către români în care îi îndeamnă să voteze pentru "o justiţie dreaptă" şi "o bună guvernare". "Acum, duminică, pe 26 mai, avem alegeri.

Preşedintele american Donald Trump a mărturisit că îi pare rău pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care şi-a anunţat vineri demisia, relatează AFP. "Îmi pare rău pentru Theresa. O apreciez enorm",

Deputatul fracţiunii parlamentare ACUM, Platforma DA, Iurie Reniţă, critică intervenţia oamenilor legii la acţiunea de protest şi la contramanifestaţia organizată joi, 24 mai, în faţa

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a trimis sâmbătă, 25 mai, Biroului Electoral Central o solicitare pentru emiterea unor clarificări cu privire la eventuale neconcordanţe între numărul alegătorilor care s-au prezentat

Alegeri europarlamentare 2019. S-au descoperit sumele colosale cheltuite de partidele politice pentru reclamă. PSD a dat cei mai mulți

Ziggy Gordon, 26 de ani, ultima oară la Hamilton, în prima ligă din Scoția, a semnat astăzi cu Dinamo, clubul cu care se afla în tatonări încă de iarna trecută. Cesare Marchetti, impresarul fotbalistului, a confirmat pentru

Un bărbat de 75 de ani a fost găsit mort într-o saună, în orașul Constanța. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 20.00. Echipele de urgență au intervenit la locul tragediei. Bărbatul a fost găsit mort în sauna unui centru

Magistraţii Tribunalului Galaţi au emis mandate de arestare preventivă pentru cei doi elevi de 18 şi 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galaţi, implicaţi în cazul bărbatului de 41 ani înjunghiat mortal pe stradă,

O farfurie din plastic folosită de Kurt Cobain, pe care liderul trupei Nirvana a notat o listă de melodii, s-a vândut cu 22.400 de dolari la o licitaţie din New York desfăşurată sâmbătă, deși valoarea ei fusese estimată la 2000 de dolari.

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Turneul de la Roland Garros a început astăzi, iar experții de la televiziunea ESPN au oferit pronosticuri privind câștigătorii trofeelor la masculin și feminin. Australianul Darren Cahill mizează pe Novak Djokovici și pe Simona

Horoscopul zilei de 27 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.

Grupul Alexandrion, producător şi dis­tri­buitor de vinuri şi băuturi al­coolice, a reunit businessul din in­dus­tria vinului sub brandul The Iconic Estate, decizia venind după ce anul trecut grupul a preluat Halewood Wines and Spirits

Horoscop 20 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 20 mai 2019 - Berbec: Este o zi specială, în care se cere foarte mult de la tine, mai ales la serviciu, dar și în familie. Este necesar să fii corect și sincer cu tine și

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou