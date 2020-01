Justin Bieber, contract de peste 20 mil. dolari cu YouTube 01.01.2020

01.01.2020 Justin Bieber, contract de peste 20 mil. dolari cu YouTube Justin Bieber va lansa un serial documentar despre crearea noului său album pe YouTube, platforma pe care s-a afirmat în muzică acum mai bine de un deceniu, iar surse din industrie spun că artistul canadian va primi peste 20 de milioane de dolari



Justin Bieber va lansa un serial documentar despre crearea noului său album pe YouTube, platforma pe care s-a afirmat în muzică acum mai bine de un deceniu, iar surse din industrie spun că artistul canadian va primi peste 20 de milioane de dolari pentru această producție, potrivit Variety. YouTube a anunțat marți că serialul documentar

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că la împlinirea a 30 de ani de la căderea regimurilor dictatoriale din Europa de Est sunt sărbătorite "valoarea şi puterea

Gripa continuă să facă noi victime. Încă o persoană a murit ca urmare a contactării virusului gripal tip A, numărul total al deceselor ajungând la 190. Este vorba de o femeie de 43 de ani din judeţul

Subsidiara grupului sud-coreean Samsung, liderul global al industriei de smart­phone-uri, are o cotă în creştere pe segmentul premium al pieţei din România, porţiune din piaţă care va ajunge în acest an aproape de o cotă de 50% din

Robert Niță, campion cu Rapid în 2003 a vorbit la GSP Live, despre celebrul 0-4 cu Dinamo, dar și despre experințele trăite cu Dan Petrescu și Mircea Rednic ca antrenori. Atacantul a mai vorbit și despre viața și cariera sa la Steaua,

FCSB a câștigat derby-ul cu CSU Craiova, 3-2, după un meci spectaculos, cu multe ocazii și cu o atmosferă electrizantă în tribune. Jucătorii de la FCSB au avut o evoluție foarte bună, una dintre cele mai bune prestații din acest

WTA a publicat azi noul clasament din circuitul feminin, actualizat după turneul de la Miami, câștigat de australianca Ashleigh Barty. Simona Halep, 27 de ani, a urcat o poziție și este pe locul doi, după ce a ajuns în semifinale la

O femeie de 47 de ani, din localitatea Mureșenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, a fost la un pas să ardă de vie, după ce iubitul ei a dat foc la casă, în miez de noapte. Individul de 48 de ani a încercat să fugă, dar a fost prins de

Jucăriile din cauciuc, răţuştele, broscuţele din cauciuc sunt nelipsite din baia familiilor care au copii. Însă, te-ai întrebat vreodată cît de sigure sunt acele jucării? Citește mai

Deputatul USR Claudiu Năsui acuză guvernul că a falsificat cifra deficitul bugetar din 2018, pentru a se încadra în ţinta de 3%, prin blocarea banilor datorați pentru rambursarea TVA-ului. Citește mai

Disputa legată de consumul fructelor de mare în post este una relativ recentă. Evident, cu toţii ştim că „fructele” numite „de mare” sunt, de fapt, crustacee şi moluşte, care cresc în

NASA, Agenția Spațială Europeană și Centrul German pentru Aeronautică și Astronautică efectuează un experiment pentru a măsura efectele gravitației asupra corpului. În scopul studiului, ei caută voluntarii să stea într-un pat timp de două

Fortificaţia Golubăţ (Golubac), aflată pe malul drept, în Serbia, construită în urmă cu 700 de ani, unul din punctele de atracţie din defileul Dunării, a fost redeschisă după cinci

Doi angajaţi ai Direcţiei Antidrog a Inspectoratului Naţional de Investigaţii au fost reţinuţi pentru 72 de ore în izolatorul CNA. Procurorii anticorupţie au descins în dimineaţa zilei de luni, 1 aprilie, la domiciliul acestora într-o cauză

Un bărbat în vârstă de 39 ani a violat o bătrână din saul în care locuia, aflată in imposibilitatea de a se deplasa. Femeia le-a mărturisit anchetatorilor că s-a temut pentru viaţa ei şi nu a strigat după

Patru indivizi, dintre care trei minori, au fost recunoscuţi vinovaţi de omorul intenţionat, săvârşit cu o deosebită cruzime, a unui bărbat de 38 de ani. Inculpaţii au filmat cu telefoanele momentul când snopeau în bătaie bărbatul, iar

Actorul Volodimir Zelenski şi preşedintele în exerciţiu al Ucrainei, Petro Poroşenko, se menţin pe primele două poziţii la alegerile prezidenţiale de duminică, după numărarea a puţin peste 50% din

Lucrările pentru modernizarea şoselei de centură a Călăraşiului au demarat luni, 1 aprilie. Echipele de muncitori au fost verificate în teren de vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean

Luni după-amiaza, un accident soldat cu şase victime s-a produs în staţiunea balneoclimaterică Băile Govora din judeţul Vâlcea. Potrivit primelor informaţii, jumătate dintre victime aveau nevoie de

Unul dintre cei mai importanţi gardieni ai aurului naţiunilor, Federeal Reserve Bank of New York (Fed), păstrează încă mari cantităţi de aur, rezerve ale zecilor de state care i l-au încredinţat încă din a doua jumătate a secolului trecut,

Numai serviciile de pază a celor trei mine de cărbune rămase în Valea Jiului sunt estimate la peste opt milioane de lei, potrivit anunţurilor de achiziţii publicate zilele trecute de Complexul Energetic