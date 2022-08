Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, arestată după ce a continuat să critice agresiunea contra Ucrainei 10.08.2022

10.08.2022 Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, arestată după ce a continuat să critice agresiunea contra Ucrainei Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, devenită celebră după ce a întrerupt jurnalul TV al unui post de stat rus cu un afiş împotriva ofensivei în Ucraina, a fost arestată miercuri şi este investigată pentru ''discreditarea'' armatei ruse şi



Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, arestată după ce a continuat să critice agresiunea contra Ucrainei

Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, devenită celebră după ce a întrerupt jurnalul TV al unui post de stat rus cu un afiş împotriva ofensivei în Ucraina, a fost arestată miercuri şi este investigată pentru ''discreditarea'' armatei ruse şi ''difuzarea de informaţii false'' despre aceasta, a anunţat avocatul său, potrivit AFP.

Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, arestată după ce a continuat să critice agresiunea contra Ucrainei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Cu ruşii chemaţi la vot, nu este de mirare că unele dintre cele mai citite ştiri din Rusia sunt cum în aşteptarea Nord Stream europenii nu au plătit niciodată mai mult pe gaze ca până acum şi cum Putin le-a oferit ruşilor miliarde ca sprijin

În 2012, Gigel Frone a impresionat juriul de la „Românii au talent”, ba chiar a reuşit să ajungă până în finala emisiunii. Pentru că un adevărat artist are nevoie de promovare, acesta a învăţat să […] The post Gigel Frone,

Cărbunele era, duminică dimineaţă, principala sursă de generare a energiei electrice, acoperind 27% din producţia totală la nivel naţional, potrivit datelor privind starea sistemului energetic naţional în timp real, postate pe site-ul

Din cauza restricţiilor dure anti-coronavirus, activitatea economică din China ar putea fi apropiată de zero în trimestrul trei comparativ cu trimestrul al doilea, în timp ce creşterea pe întregul an s-ar putea situa sub 8%, potrivit lui

Simona Halep se bucură zilele acestea de o săptămână de miere alături de soţul ei, Toni Iuruc, cei doi alegând o destinaţie apropiată de România. Sportiva a fost dată de gol că merge în Turcia de campioana olimpică Simona Radiş, care s-a

Ministerul Afacerilor Externe transmite că România nu recunoaşte „anexarea ilegală” a Republicii Autonome Crimeea şi a oraşului Sevastopol de către Federaţia Rusă, în contextul alegerilor parlamentare din Rusia, informează

Un copil s-a electrocutat în gara din Deva, după ce s-a urcat pe un vagon. Băiatul va fi transferat într-un spital din Capitală din cauza arsurilor suferite. Apelul de urgență a fost primit în jurul […] The post Un copil s-a electrocutat

Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția neaşteptată dintre un tânăr și partenera lui a devenit virală. Băiatul a vrut să îşi facă un ceai… însă nu a nimerit pliculeţele. Iubita: Mai eşti răcit? […] The post Bancul

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS.

UPDATE: Opt persoane ar fi fost fost ucise în atacul armat produs în universitatea din Perm, Rusia, potrivit AP.. Un tânăr de 18 ani a intrat înarmat în universitatea din orașul Perm (Rusia) și

Leviatan Design, o companie deţinută de Cătălin Podaru, care a câştigat, în calitate de lider de asociere, contractul pentru prima etapă din modernizarea Unităţii Militare Câmpia Turzii, va aloca aproape 100 de proiectanţi şi specialişti

Berbec Vei afla bârfe suculente, dar nemiloase. Vei pune la îndoială intențiile unui prieten apropiat. Fii atent la orice afli și cercetează care este adevărul înainte de a

Imaginea de ansamblu a sectorului bancar românesc rămâne bun, cu o rată a creditelor neperfomante (NPL) în scădere la 3,7% în iunie 2021 şi o profitabilitate în teritoriu verde, dar acest tablou ar putea aduce noi provocări din perspectiva

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că „în România Normală a lui Ioahnnis şi Cîţu, românii sunt iar pedepsiţi pentru ca liberalii să-şi rezolve războiul pentru putere”, iar carnetul de partid „a devenit mai tare decât

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat luni, pentru Agerpres, că propunerea făcută de premierul Florin Cîțu ar avea un impact minor asupra venitului net al unui angajat plătit cu salariul minim, comparativ cu

Hang Seng, indicele bursei din Hong Kong, a scăzut cu 3,5% în timpul şedinţei de tranzacţionare de luni, alimentat de prăbuşirea grupului imobiliar Evergrande, care a suferit un declin de

Octavian Berceanu, fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat, marți, într-o emisiune la Europa FM, că demiterea sa ar putea avea legătură cu presupuse presiuni la adresa premierului Florin Cîțu, după ce a sesizat la

În dorința de a ne celebra puținii campioni exgerăm și plonjăm în ridicol cu o naturalețe de speriat Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca a anunțat că o nouă specie de insecte descoperită în județul

Telefoanele jurnalistului maghiar Dániel Németh au fost atacate cibernetic în iulie 2021, pe când acesta scria despre unul dintre prietenii din copilărie ai premierului maghiar Viktor Orbán, relatează The Guardian. Spionajul a avut loc chiar în

Preşedintele PNL Ludovic Obran a declarat că „singura coaliţie care poate asigura o guvernare în beneficiul României” este cea formată în urma alegerilor Parlamentare, formată din PNL, USR PLUS şi UDMR. În contextul crizei guvernamentale