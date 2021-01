Jurnal bursier 21 ianuarie 2021: Toţi indicii bursieri de la Bucureşti, pe plus. Lichiditate de 60 mil. lei cu 13 acţiuni peste 1 mil. lei 22.01.2021

22.01.2021 Jurnal bursier 21 ianuarie 2021: Toţi indicii bursieri de la Bucureşti, pe plus. Lichiditate de 60 mil. lei cu 13 acţiuni peste 1 mil. lei Toţi cei 9 indici bursieri de la bursa de la Bucureşti au fost miercuri pe plus, de la 0,58% pentru ROTX la 1,06% pentru BET-NG, într-o şedinţă în care pieţele de acţiuni europene au avut o dinamică mixtă, iar Wall Street era uşor pe plus



Jurnal bursier 21 ianuarie 2021: Toţi indicii bursieri de la Bucureşti, pe plus. Lichiditate de 60 mil. lei cu 13 acţiuni peste 1 mil. lei

Toţi cei 9 indici bursieri de la bursa de la Bucureşti au fost miercuri pe plus, de la 0,58% pentru ROTX la 1,06% pentru BET-NG, într-o şedinţă în care pieţele de acţiuni europene au avut o dinamică mixtă, iar Wall Street era uşor pe plus până la închiderea ediţiei ZF.

Jurnal bursier 21 ianuarie 2021: Toţi indicii bursieri de la Bucureşti, pe plus. Lichiditate de 60 mil. lei cu 13 acţiuni peste 1 mil. lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent peste 400 de locuri de muncă pentru fabrica din Brăila, potrivit site-ului Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active,a reuşit să obţină în 2019 un profit net de aproape 1,53 mld. lei, al doilea cel mai bun rezultat anual al băncii, rezultatul fiind influenţat de creşterea veniturilor operaţionale şi

După ce Academia Americană de Film a anunțat că la petrecerea post-Oscar de anul acesta vedetele vor fi așteptate cu un meniu 70% vegetarian, Wolfgang Puck, celebrul chef care se ocupă de 26 de ani de preparatele servite starurilor, a dezvăluit

Este alertă de gradul zero din nou în lumea interlopă, la mai puțin de o lună de la răfuiala mafiotă din cartierul bucureștean Tei-Toboc, în timpul căreia Bebino a fost spintecat cu o macetă de unul dintre rivalii săi, alături de care…

Un incident violent a avut loc viseră seară în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un tânăr de 35 de ani a fost înjunghiat de un alt bărbat de 30 de ani, ambii din Turnu

Petre Ţuţea a petrecut aproape 13 ani în închisorile comuniste, fiind arestat de două ori, în baza unor probe fabricate. A fost achitat de Înalta Curte de Casaţie, în 1997, la şase ani după moartea

Raiffeisen Bank a publicat un anunt prin care isi avertizeaza clientii care au platit cu cardul ca e posibil ca sumele de plata sa fi fost dublate. Acelasi lucru l-au patit si cei cu carduri la ING sau

Primarul Gabriela Firea a decis sa il dea afara pe Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan Bucuresti, pentru „management defectuos” și „folosirea ineficientă a fondurilor publice”. Bogdan Stanoevici tocmai își anunțase

Poliţia Română recomandă tuturor conducătorilor de autovehicule să circule cu viteză adaptată permanent condiţiilor meteo-rutiere, să adopte o manieră preventivă de condus şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în

În această săptămână, moneda națională s-a apreciat constant față de euro, ajungând de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a

Totul pare că se domolește în scandalul momentului. În timp ce Daniela Crudu primește îngrijiri medicale, iubitul s-a plimbat cu polițiștii dintr-un loc în altul. Sora Danielei Crudu a făcut primele declarații în acest caz pentru Spynews.ro.

Horoscop 9 februarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 9 februarie 2020 – Berbec: Poate fi o zi complicată, în special din cauza unor neînțelegeri pe care nimeni nu are prezența de spirit să le sesizeze și să

Azerii votează, duminică, în alegeri legislative anticipate denunţate de opoziţie, care le consideră o "imitaţie" ce va servi doar pentru a consolida puterea preşedintelui Ilham Aliev în această ţară

CFR Călători continuă suplimentarea locurilor în trenuri și va aplica acest sistem săptămână de săptămână pentru a majora încasările companiei, anunță duminică Dan Costescu, noul director al CFR Călători, potrivit Mediafax. În

Noi detalii ies la iveală despre apariția coronavirusului, care face tot mai multe victime. Un medic din Wuhan ar fi descoperit primele cazuri ale focarului încă din luna decembrie 2019. Alarmat, a încercat să își avertizeze colegii, dar oamenii

TransferGo, compania de transferuri online internaţionale rapide, a intermediat anul trecut peste jumătate de milion de transferuri către România, iar valoarea totală a tranzacţiilor din şi spre piaţa locală s-a dublat faţă de

Ritmul de creştere al pieţei asigurărilor înregistrat la finalul anului 2019 va continua şi în 2020, fiind posibil să vedem un avans de 8-9%, iar asigurările de sănătate vor avea cea mai mare creştere procentuală, a spus pentru ZF Cristian

Cristian Tudor Popescu a comentat la Adriana Nedelea LA FIX câştigătorii premiilor Oscar 2020. Gazetarul a declarat că pelicula sud coreeană „Parasite” a fost cel mai bun film al acestui an, dar nu credea că va şi lua premiul Academiei

Mulţi au regretat faptul că Simona Halep (2 WTA) a ales să nu joace în acest an în Fed Cup, mai ales după ce s-a văzut cât de strâns a fost duelul cu Rusia de la

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului vor depune la CCR o sesizare pe conflictul juridic de natură constituţională privind desemnarea premierului, a anunţat, luni, preşedintele Camerei