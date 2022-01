Jurma, despre vaccinarea copiilor: Nu îi lăsăm în clase când pot răci, dar îi lăsăm când există COVID 04.01.2022

04.01.2022 Jurma, despre vaccinarea copiilor: Nu îi lăsăm în clase când pot răci, dar îi lăsăm când există COVID Medicul Octavian Jurma le recomandă părinților să accepte vaccinarea copiilor. Nu îi lăsăm în clase pentru că e frig și pot răci, dar îi lăsăm în clase dacă e cald și pot face COVID-19, este unul dintre argumentele



Medicul Octavian Jurma le recomandă părinților să accepte vaccinarea copiilor. Nu îi lăsăm în clase pentru că e frig și pot răci, dar îi lăsăm în clase dacă e cald și pot face COVID-19, este unul dintre argumentele specialistului.

