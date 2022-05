Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării” 04.05.2022

04.05.2022 Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării” Julia Chelaru va fi mireasă pentru a doua oară. După divorțul de Bogdan Jianu, fosta componentă a trupei Exotic și-a refăcut viața și este pregătită să facă din nou pasul cel mare alături de John, […] The post Julia Chelaru, din nou



Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării”

Julia Chelaru va fi mireasă pentru a doua oară. După divorțul de Bogdan Jianu, fosta componentă a trupei Exotic și-a refăcut viața și este pregătită să facă din nou pasul cel mare alături de John, […] The post Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării” appeared first on Cancan.

Julia Chelaru, din nou mireasă. “John m-a cerut, nunta va fi la malul mării”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează

Noile proiecte rezidenţiale atrag clienţi în special din­tre cei care au cumpărat de­ja într-un alt proiect nou, dar care acum, după pande­mie, vor un upgrade, explică Michele Nusco, CEO şi unul dintre acţionarii grupului italian

888 poker lansează azi promoția “Freeroll Pool Party” – campanie de turnee cu intrare gratuită ce se va întinde pe 3 luni și se va încheia cu un superturneu final, cu premii de jumătate de […] The post 100 de zile de poker gratis,

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP Alberto Boțoghină și Sebastian

Momentul producerii unei viituri pe râul Goagiu, în zona comunei Stremţ din judeţul Alba, a fost surprins miercuri de un

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a sancţionat cu 155.000 de lei societatea Distribuţie Energie Electrică România (DEER) pentru nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor (producător și consumator,

EURO 2020. În minutul 9 al meciului Slovacia - Spania, „centralul” Bjorn Kuipers a gafat nepermis pentru acest nivel, refuzându-le ibericilor un penalty evident în primă fază. Ulterior, spaniolii s-au sabotat singuri. În careul slovacilor,

Emisiunea tv Microbist de România, susținută de Betano, programează diseară episodul al nouălea în care suporterii merg mai departe cu întrecerile. Insulele Maldive continuă să fie gazda celor 10 suporteri de fotbal români în cursa

O traducătoare a Pentagonului a fost condamnată la 23 de ani de închisoare pentru divulgarea numelor informatorilor americani din Irak unei persoane având legături cu Hezbollahul libanez, informează

25.599 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, se arată în bilanțul transmis, joi, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere faţă de ziua

Distribuitorul de bunuri de larg consum Mico Total Distribution, dezvoltat de an­tre­prenoarea Mirela Roşca, şi-a bugetat pentru 2021 o creştere a cifrei de afaceri cu cel puţin 50-60% după ce anul trecut businessul a avan­sat cu aproape 25%, la

Ministerul german de finanţe este dur criticat pentru o încercare de a se amesteca în secret în chestionarea unui martor cheie în timpul unei anchete parlamentare legate de Wirecard, relatează Financial

De la 1 iulie orice român asigurat se poate trata la privat dacă plăteşte diferenţa faţă de cât dă asigurarea de stat pentru el. Guvernul a adoptat astăzi, pe 24 iunie, o ordonanţă de urgenţă prin care introduce contribuţia personală

În 2008, raportul dintre credite şi depozite era de 120%, acum raportul este de 68%, asta însemnând că băncile au ajuns să aibă prea mulţi

Se fac pregătiri pentru situația în care Bucureștiul ar fi lovit de un cutremur puternic. Se lansează harta seismică a Bucureștiului. „Cum poți supraviețui unui cutremur?" este un ghid de pregătire care va evidenția cele mai periculoase zone

În România sunt 44 de tulpini Covid-19, majoritatea fiind filiație epidemiologică de import, însă există și variante virale autohtone, a anunțat, joi, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță. „Din

Fondată în 2010, în Girona, Spania, Som Energia pro­mo­vează un model de busi­ness aproape disrup­tiv în dome­niul utilită­ţi­lor, mem­brii co­ope­ra­tivei fiind acţio­nari cu drep­turi ega­le. Cu ve­ni­turi de 80 mil. euro, peste

Germania, cea mai mare piață auto din UE, a fost amendată pentru poluare de Curtea Europeană de Justiție. Principalele acuzații vizează depășirea limitelor stabilite de UE la gaze toxice, în mai multe locuri

Ameropa Grains, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din Ro­mâ­nia, a înregistrat o cifră de afa­ceri de 3 mld. lei în 2020, în scădere cu 19% faţă de anul anterior, po­trivit cal­culelor făcute de ZF pe baza date­lor oferite de

Personal, îl ascult de fiecare dată cu plăcere și cu interes pe Puiu Iordănescu. Ca și pe Mircea Lucescu. Îi consider oameni care au făcut, în calitate de jucători și de antrenori, lucruri importante pentru fotbalul românesc. În