Judecătorii din Bulgaria au DECIS în cazul extrădării Elenei Udrea. Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului 15.04.2022

15.04.2022 Judecătorii din Bulgaria au DECIS în cazul extrădării Elenei Udrea. Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului Elena Udrea va sta în arest preventiv în Bulgaria până se va lua o decizie cu privire la extrădare, după ce Curtea de Apel de la Sofia a menținut decizia instanței de la



Judecătorii din Bulgaria au DECIS în cazul extrădării Elenei Udrea. Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului

Elena Udrea va sta în arest preventiv în Bulgaria până se va lua o decizie cu privire la extrădare, după ce Curtea de Apel de la Sofia a menținut decizia instanței de la Blagoevgrad.

Judecătorii din Bulgaria au DECIS în cazul extrădării Elenei Udrea. Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Lionel Messi și coechipierii albicelești au ieșit pe teren îmbrăcați cu un tricou pe care era chipul lui Diego Maradona, cel mai mare fotbalist al lumii, dispărut pe 25 noiembrie 2020, la 60 de ani. Diego Maradona a murit toamna trecută, pe 25

La 40 de ani, Anca Serea se consideră una dintre cele mai fericite și împlinite femei din lume! Are șase copii superbi, un soț iubitor și și-a îndeplinit multe dintre visurile arzătoare ale sufletului ei. […] The post Ce religie are, de

Cum e practica în presa noastră de toate zilele, am să vă spun că, în curând (staţi pe recepţie), va avea loc un eveniment, dar nu o să aflaţi din prima despre ce este vorba, unde se va întâmpla, ce se va

Plaja din Eforie va fi extinsă cu 50 de hectare, în cadrul unui proiect de protecție și reabilitare a litoralului românesc al Mării Negre. „Se va asigura dezvoltarea durabilă a zonei, protejarea

Laura Cosoi, în vârstă de 39 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine, în care apare într-un body minuscul. La prima vedere, pare că vedeta nu poartă lenjerie intimă, iar cei care o urmăresc au

Marea Britanie a încheiat acorduri comerciale cu Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, scrie Reuters. Cele trei state nu sunt membre UE, însă fac parte din Spaţiul Economic

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat vineri, într-o conferinţă organizată de Banca Naţională a Moldovei că prima provocare căreia trebuie să-i facă faţă economia globală este legată de identificarea

La 53 de ani, Bobby Leach sărise, înlăuntrul unui butoi, în Cascada Niagara. Ieşise viu. Şase luni de spitalizare. Peste ani, avea să calce pe o coajă. Picior rupt. Amputare. Aşa se stingea! Fred Bender, băiatul de lucra la Centrala Electrică

G7, grupul celor mai industrializate țări din lume, a ajuns, sâmbătă, la un acord privind impozitarea cu cel puțin 15% a companiilor multinaţionale, a anunțat ministrul britanic al finanţelor, Rishi Sunak, scrie news.ro, care citează BBC.

La sfârşitul lunii aprilie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,16%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,17pp şi mai mare cu 0,26 pp decât cea din luna aprilie a anului 2020,

Irina Begu și argentinianca Nadia Podoroska s-au calificat astăzi, 5 iunie, în optimi la Roland Garros după ce au trecut în trei seturi de perechea formată din Shuko Aoyama și Ena Shibahara, scor 7-5, 3-6, 6-3. Meciul a durat două ore și 15

Simona Halep ratează în acest an participarea la turneul de Grand Slam de la Paris din cauza unei

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunţă că va fi depusă o moţiune simplă împotriva ministrului Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. "E posibil să nu treacă", adaugă

Kevin de Bruyne, căpitanul lui Manchester City, accidentat de Rüdiger în finala Ligii cu Chelsea, s-a operat la față, dar nu va lipsi decât în primul meci din grupele EURO 2020, sâmbătă, împotriva Rusiei. Roberto Martínez răsuflă ușurat.

Dezinformarea este o problemă gravă și din ce în ce mai prezentă în întreaga Uniune Europeană. În 2018, UE a adoptat un plan de acțiune pentru a combate acest

Coaliţia pentru Dezvoltarea României(CDR) propune Guvernului să introducă un certificat de autentificare pentru producătorii agricoli şi procesatorii români care folosesc materie primă locală, atestat care ar creşte valoarea adăugată a

Noi date despre rezistența variantelor Sars-Cov-2 la vaccinurile apărute pe piață. Un studiu britanic, publicat în revista The Lancet, a arătat că la persoanele imunizate cu serul Pfizer nivelul anticorpilor din sânge capabili să neutralizeze

Veniturile totale medii lunare într-o gospodărie din România au fost de 5.216 lei în 2020, din care 83,8% au fost alocate cheltuielilor, arată datele Institutului Naţional

După aproape 20 de ani în care tratamentele contra Alzheimer au rămas aceleași, luni 7 iunie 2020, în SUA a fost aprobat un nou medicament care tratează această boală necruțătoare. Potrivit jurnaliștilor de la BBC, […] The post Vestea

Memphis Depay (27 de ani) și-a încheiat contractul cu Lyon și e foarte aproape de Barcelona. Internaționalul olandez e așteptat să semneze un contract pe 3 ani cu catalanii. După ce l-a pierdut pe Georginio Wijnaldum, convins de PSG, Barcelona nu