Jubileu. 50 de ani de când m-am simţit mândru că sunt român. Primăvara de la Praga. De ce nu au intrat sovieticii în România? Horoscop 19.08.2018

19.08.2018 Jubileu. 50 de ani de când m-am simţit mândru că sunt român. Primăvara de la Praga. De ce nu au intrat sovieticii în România? Horoscop Mai rămâne o întrebare: de ce ruşii, sovieticii, cum vreţi să le spuneţi, au intrat în Cehoslovacia şi au lăsat România în pace. Bună întrebare, nu? În cei 50 de ani care au trecut am citit diferite analize, păreri, opinii, documente etc



Jubileu. 50 de ani de când m-am simţit mândru că sunt român. Primăvara de la Praga. De ce nu au intrat sovieticii în România? Horoscop

Mai rămâne o întrebare: de ce ruşii, sovieticii, cum vreţi să le spuneţi, au intrat în Cehoslovacia şi au lăsat România în pace. Bună întrebare, nu? În cei 50 de ani care au trecut am citit diferite analize, păreri, opinii, documente etc etc.

Jubileu. 50 de ani de când m-am simţit mândru că sunt român. Primăvara de la Praga. De ce nu au intrat sovieticii în România? Horoscop

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Pentru cei nascuti sub semnul Taur, august 2018 le va oferi ocazia sa adune roadele efortulor anterioare. In sfarsit, va puteti destine, bucurandu-va deplin de reusite. Pe de alta parte,

Preţul gazelor naturale pentru clienţii casnici va creşte, începând cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informează Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). „Având în

Nu doar pe brazilianul Alisson Becker l-a luat Liverpool, care a plătit Romei 75 de milioane, transformându-l în cel mai scump goalkeeper al planetei. Clubul de pe Anfield Road a mai primit un mesaj interesant: "Cu mare încântare

Nu ne mai putem baza pe Statele Unite să impună ordinea mondială, a declarat cancelarul german Angela Merkel. Citește mai

Un şarpe boa de mari dimensiuni a fost lăsat liber, în public, în zona străzii Garofiţei din Slatina, în apropiere de sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, scrie Realitateadecraiova.net Citește mai

Reformele pentru deschiderea economiei Cubei se desfășoară anevoie, din teama comuniștilor de a nu-și pierde influența asupra

Telescaunul Vâlsanu, cel mai lung şi mai modern telescaun din vestul ţării a fost finalizat şi autorizat joi, 19 iulie, de către CNCIR

Am susţinut cu putere alegerea lui Iohannis, în 2014. L-am criticat dur, în răstimpuri. L-am elogiat când mi s-a părut că acţionează lăudabil. Nu el, ci regimul Dragnea poartă vina pentru dezastrul

Zilele trecute, o librărie din Galaţi (da, din Galaţi!) a pus pe propria pagină de Facebook un filmuleţ de promovare în care – ghici ce? – doamnele librărese povestesc publicului, cu glas ferm şi cu o atitudine un pic ţâfnoasă, că ele

Pentru prevenirea accidentelor rutiere şi creştere siguranţei rutiere, poliţiştii ialomiţeni şi cei din Ilfov au desfăşurat joi, 19 iulie, în intervalul orar 09.00 – 12.00, o acţiune comună pe

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei în care se pot plăti amenzilor la jumătate din valoare. Legea îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a

Senatorul PNL, Florin Cîţu, se întreabă dacă Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, vor fi anchetaţi pentru „manipularea pieţei”, după ce au influenţat cotaţiile bursiere ale

Între 22-27 iulie la Beijing se va desfăşura cea dea doua rundă de negocieri pe marginea Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova si Republica Populară Chineză. Guvernul a aprobat, în şedinţa sa de vineri, componenţa nominală a

Preşedintele conservator al Poloniei Andrzej Duda a depus vineri un proiect cu privire la un referendum prin care concetăţenii să fie întrebaţi dacă vor să se înscrie într-o eventuală nouă Constituţie „apartenenţa Poloniei la Uniunea

Nişte fărâmituri aruncate de guvernare autorităţilor locale. Aşa comentează Platforma Demnitate şi Adevăr proiectul de lege ce vizează majorările salariale. Într-un comunicat de presă, citat de IPN, formaţiunea atenţionează că vor fi

Preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, şi rectorul Colegiului Europei,Jörg Monar, au semnat Memorandumul de Înţelegere între instituţiile pe care le conduc. Parteneriatul prevede un schimb de specialişti, promovarea reciprocă a acţiunilor celor

Anca Doriana Stan, angajată la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a fost reţinută de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în

Denis Alibec nu va mai continua la FCSB, însă deocamdată nu știe exact unde va juca în sezonul următor. Atacantul a discutat cu Al Shabab, însă arabii nu sunt convinși de Șumudică să plătească 1,7 milioane de euro pentru

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri mici din judeţul Maramureş, emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Afectate sunt și râuri din judeţele Harghita, Covasna, Alba, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Maramureş,

Loteria Bonurilor Fiscale. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează duminică o nouă extragere a bonurilor fiscale, la care participă bonurile emise în perioada 1 – 30 iunie, conform unui comunicat al instituţiei. Selecţia