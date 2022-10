Joshua Castellano aduce petrecerile din Tulum la OXYA: “Sperăm ca femeile să nu mai fugă din România, să stea acasă!” 12.10.2022

OXYA by Bamboo se redeschide în această sâmbătă pentru un nou sezon plin de nopți memorabile, cu un aer demn de vacanțele din Tulum. Joshua Castellano, pionierul vieții de noapte din România, propune un nou

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a dat în judecată, miercuri, serviciul de transport Uber pentru acuzații de taxare excesivă a persoanelor cu dizabilități și a solicitat instanței să ceară companiei să respecte o lege federală

Mădălina Pamfile trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de un afacerist originar din Albania. Cei doi nu sunt căsătoriţi, însă şatena l-a făcut tăticul unei minunăţii de fetiţe. Recent, în emisiunea în

Ministrul slovac al Economiei Richard Sulik se împotriveşte demersului Ungariei de a face achiziţii şi investiţii masive în ţara

România - Islanda 0-0 | La capătul unui meci în care a dominat, dar haotic, stereotip și fără curaj, România s-a încurcat cu Islanda și acum are nevoie iar de ajutor din partea nordicilor, în Macedonia, ca să mai spere la baraj Duminică se

A început Festivalul QR Fest, care va avea loc până pe 14 noiembrie 2021! Q[uestioning]R[eality] Fest este primul Festival - Cercetare din Cluj-Napoca pe tema Cluj - Smart City în care, împreună

Sosirea lui Petar Gluhakovic la Dinamo îi va oferi din nou șansa lui Deian Sorescu, 6 goluri în sezonul de toamnă, să joace avansat și să se afirme pentru a prinde un transfer în străinătate la iarnă. Austriacul Petar Gluhakovic, 25 de

Anamaria Prodan a luat o decizie radicală după ce s-a aflat că Laurenţiu Reghecampf va avea un băieţel cu actuala sa parteneră. Impresara vrea să părăsească definitiv România, însă nu va face acest lucru de […] The post Anamaria

Comisia Europeană a autorizat vineri un nou aliment pentru comercializare în UE – lăcusta călătoare (Locusta migratoria). Este a doua insectă care primeşte autorizaţia Comisiei, după viermele de

De sâmbătă dimineaţa, de la ora 4.00, pentru o perioadă de două luni, vor fi impuse restricţii de circulaţie în Capitală. Mai exact, linia de tramvai de pe Bulevardul General Vasile Milea se va moderniza. Brigada […] The post Restricţii

Medicul Cristian Oancea precizează că vaccinul anti-Covid-19 are efecte adverse mult mai reduse decât tratamentele din

Steve Bannon, apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul său de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a anunțat vineri Departamentul de

Ousmane Dembele (24 de ani) a reușit să-l enerveze pe Xavi Hernandez, recent instalat pe banca tehnică a Barcelonei. Tehnicianul a stabilit reguli stricte, iar francezul a fost primul care a simțit pe pielea lui că nu e de glumă! Mijlocașul

Muzeul de Artă Constanţa sărbătoreşte duminică, 14 noiembrie 2021, Ziua Dobrogei. Muzica clasică şi arta vizuală se vor reuni în secţia de sculptură a instituţiei de cultură

92.805 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sâmbătă după-amiază, 13 noiembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Cifrele sunt în

Tinerii au fost admişi în acest an pe locuri bugetate la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, iar conducerea instituţiei de învăţământ le-a oferit Kit-ul Studentului, ce conţine un laptop, un rucsac şi rechizite, pentru a avea

Anett Kontaveit (25 de ani, #8 WTA) a învins-o pe Karolína Pliskova (29 de ani, #4 WTA), scor 6-4, 6-0 și s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor 2021, turneu care se joacă în aceste zile în Guadalajara (Mexic) și care e transmis

Caravana mobilă de vaccinare împotriva COVID-19 organizată de Primăria Capitalei, prin ASSMB - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va ajunge, weekend-ul acestora, în parcarea unui centru comercial din Sectorul

Mentorul grupei de fete, Florin Ristei, a fost pus în postura de a alege cele trei concurente care vor participa în următoarea etapă, Battle-urile. „Abia acum începe concursul”, a spus juratul, la X

Guvernul de la Ankara a transmis că cetăţenii din Siria, Yemen şi Irak nu vor mai avea voie să cumpere bilete de avion din Turcia către Minsk, pe fondul conflictului privind migranţii între Belarus şi Uniunea

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, spune că pe Victor Ponta nu îl mai bagă nimeni în seamă, iar prezența lui acolo nu contează în negocierile dintre PSD și PNL. Jurnalista consideră că motivul pentru care s-a dus acolo