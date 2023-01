Jose Mourinho la 60 de ani » Ce cadou frumos de la AS Roma! Visează la întoarcerea în Champions! 26.01.2023

26.01.2023 Jose Mourinho la 60 de ani » Ce cadou frumos de la AS Roma! Visează la întoarcerea în Champions! Unul dintre cei mai mari antrenori din istorie, portughezul Jose Mourinho, a împlinit astăzi 60 de ani. Cu AS Roma, are cele mai bune rezultate în ianuarie din Serie A și e la granița Top 4. În vara lui 1992, într-o zi de 7 iulie, Jose Mourinho a



Jose Mourinho la 60 de ani » Ce cadou frumos de la AS Roma! Visează la întoarcerea în Champions!

Unul dintre cei mai mari antrenori din istorie, portughezul Jose Mourinho, a împlinit astăzi 60 de ani. Cu AS Roma, are cele mai bune rezultate în ianuarie din Serie A și e la granița Top 4. În vara lui 1992, într-o zi de 7 iulie, Jose Mourinho a intrat oficial în stafful tehnic. Era translator și asistent al lui Bobby Robson la Sporting Lisabona. Avea doar 29 de ani. De atunci, José a avansat mereu, tot mai sus, de la un sezon la altul. ...

Jose Mourinho la 60 de ani » Ce cadou frumos de la AS Roma! Visează la întoarcerea în Champions!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Duminică, 20 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 17 februarie, Loteria Română a acordat 23.621 de câştiguri în valoare totală de peste 1,44 milioane

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a remizat duminică, pe teren propriu, cu formaţia Team Esbjerg, scor 29-29 (15-16), şi a încheiat grupa A pe locul 5. Neagu a trecut pe primul loc în topul marcatoarelor Ligii Campionilor. În

Tabloul conducerii Partidului Mişcarea Populară (PMP) a devenit şi mai neclar în urma Congresului Extraordinar pe care Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, l-a organizat sâmbătă şi în urma căruia a fost ales să conducă pe mai

Un bărbat de 38 de ani, urmărit internaţional de autorităţile franceze pentru proxenetism, a fost arestat de poliţişti la Tîmboeşti, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare pentru că a condus un autoturism sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident rutier

Preţurile la energie, dificil de anticipat, alături de măsurile de plafonare, vor juca un rol important în dinamica reală a inflaţiei, dar în plus rezultatele vor depinde de tensiunile regionale, de rezolvarea dificultăţilor de aprovizionare, de

Anul 2022 a început cu un semnal bun pentru sectorul hotelier, astfel că până la data de 14 februarie erau în derulare 277 de şantiere ale unităţilor de cazare, conform datelor IBC Focus, care operează o bază de date despre piaţa

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a transmis că luni s-au făcut primele nouă plăţi către furnizorii care au plafonat şi compensat preţurile la

Cel puțin patru regiuni din Camerun sunt afectate de o epidemie de holeră care se răspândește rapid și care a cauzat, până în prezent, cel puțin 34 de decese, informează agenția Xinhua, citată de Agerpres. Primele cazuri de holeră au fost

Un accident grav a avut loc la Arad, duminică dimineața. Un copil în vârstă de doar 8 ani a murit pe loc, scrie

Pentru iarna care va veni, Rusia a început deja să facă provizii, ieşind să viziteze pieţele. Chiar dacă mai e ceva până la desprimăvărare şi nu se ştie cum vor fi vara sau toamna care urmează. Ivan îşi face sanie cu o iarnă înainte, el

Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) a publicat ta­rifele de referinţă la poliţele RCA pentru următoarele 6 luni, acestea fiind în creştere pe majoritatea categoriilor cu excepţia unei singuri scăderi, con­form raportului

Starea de alertă ar putea să nu mai fie prelungită din luna martie. Acest lucru înseamnă relaxarea restricțiilor și revenirea la normalitate, după doi ani de pandemie. Președintele PSD Marcel Ciolacu vrea ca starea de […] The post Revenim

Rosemary DiCarlo, adjunct al secretarului general ONU, a denunţat, la începerea reuniunii Consiliului de Securitate, decizia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaşte independenţa regiunilor separatiste Doneţk şi Lugansk şi de a

Luna iubirii continuă, iar la malul mării pregătirile sunt în toi. După Valentine\"s Day, românii sărbătoresc Dragobetele. Hotelierii constănțeni au pus la bătaie oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele, iar acum au aproape toate

Exerciţiile militare Saber Strike 2022, organizate de NATO, au început luni în Polonia, pe fondul agravării situaţiei securităţii la frontiera dintre Ucraina şi Rusia, transmite

În judeţul Botoşani se pun bazele cele mai moderne staţiuni de cercetare zootehnice din România. La Staţiunea de Cercetare a Ovinelor şi Caprinelor de la Popăuţi, se accesează proiecte de 8 milioane de euro pentru modernizarea laboratoarelor

O descoperire macabră a avut loc, luni, la marginea localităţii Smeeni, județul Buzău. Cadavrul unei femei, găsit într-o fântână după zece zile de la

Copilul cuplului Ionuţ şi Sorana Rotundu, suspectaţi că şi-au maltratat bebeluşul, a fost pus în plasament pentru un an la o familie maternală pe care părinţii nu o cunosc şi nu o pot vizita timp de 6 luni, a anunţat, într-o postare pe

Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu vârste între 20 şi 35 de ani, în cazul decretării stării de război, mobilizare sau asediu, iar Ministerul Apărării va mobiliza toţi rezerviştii. Când va […] The post Când va