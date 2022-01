Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa 21.01.2022

21.01.2022 Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa Cătălina Grama sau Jojo aşa cum mai este cunoscută de fanii săi îşi doreşte să facă la început de an o schimbare radicală! Actriţa a mărturisit pe reţelele de socializare faptul că şi-a făcut curaj […] The post Jojo vrea să



Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa

Cătălina Grama sau Jojo aşa cum mai este cunoscută de fanii săi îşi doreşte să facă la început de an o schimbare radicală! Actriţa a mărturisit pe reţelele de socializare faptul că şi-a făcut curaj […] The post Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa appeared first on Cancan.

Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 11 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din zodia Gemeni riscă să exagereze în carieră și să-și afecteze imaginea. Astăzi se formează la

Mărfuri contrafăcute, în valoare totală de peste 32.000 lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră la Vama Veche,într-un autocar venit din

Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa

Apar informații șocante cu privire la bătaia pe care a încasat-o Laurette în Centrul Vechi al Capitalei. CANCAN.RO a aflat cum s-ar fi întâmplat totul, pas cu pas. Se pare că, potrivit surselor noastre, firul […] The post Ce s-ar fi

Aproximativ 1 milion de copii care învaţă la sat vor fi afectaţi de măsurile privind educaţia luate în contextul sanitar, având în vedere că decalajul dintre rural şi urban este în creştere, iar în total - după un an de la prima zi de

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință pentru astăzi, 11 martie. Din fericire pentru toți românii cu rate și chirii în euro, moneda europeană este în scădere față de ziua precedentă. Specialiștii […] The post

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine

Traficul rutier pe Drumul European E85 a fost restricţionat de poliţişti, în Poşta Câlnău, din cauza unui accident rutier. O maşină s-a răsturnat iar şoferul, un vrâncean de 18 ani, a scăpat

„Nepăsarea nu are scuze. Și știți de ce? Pentru că în locul domnului de azi, putea fi oricare dintre voi. Vreți schimbare? Faceți voi primul pas”, așa începe mesajul postate de femeie pe Facebook. […] The post O femeie

Transcarsrl.ro se străduie să asigure cel mai înalt confort posibil al serviciilor de închirieri autocare și microbuze. Pun un mare accent pe siguranță prin selectarea șoferilor competenți și responsabili cu calificări și formare

Alte 1.753 de cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2 au fost confirmate ieri în Republica Moldova, după procesarea a 4.464 de teste. Astfel, numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 a ajuns la 198.228 în această țară. Potrivit Ministerului

Un tânăr de 17 ani, din judeţul Suceava, a comis peste 100 de furturi, majoritatea pe raza comunei Şcheia. Adolescentul a fost condamnat de instanţa de

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a lansat campania ''Vinerea Verde'', o iniţiativă menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu maşinile personale în marile

Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la pupitrul știrilor de la Antena 1. 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la […] The post Un an de pandemie s-a suprapus cu primul

Circa 33% dintre profesioniştii din învăţare şi dezvoltare se aşteaptă ca bugetele pentru această componentă să crească în companiile lor, conform Workplace Learning Report, realizat de

O pisică sălbatică a fost surprinsă de camerele de monitorizare ale Romsilva pe când traversa un mic pârâu într-o pădure din Parcul Natural

Implementarea pe plan local a unor astfel de tehnologii ar putea rezolva o bună parte din problemele actuale ale sistemului şi ar permite lansarea unui nou val de investiţii în domeniul energiilor

Un proiect pentru modernizarea unei fabrici de lapte, derulat în proporție de 80% pe bani europeni, le-a adus condamnări grele unor oameni de afaceri din Brăila. Faptele s-au produs în urmă cu mai bine de zece ani. Patru oamenii de afaceri din

Salvamontiştii din Dâmboviţa el atrag atenţai turiştilor pasionaţi de drumeţii pe munte că în Bucegi este risc ridicat de