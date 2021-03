Jocuri amoroase la Survivor România. Sindy, îndrăgostită de unul dintre războinici? Ce dezvăluiri a făcut 28.03.2021

28.03.2021 Jocuri amoroase la Survivor România. Sindy, îndrăgostită de unul dintre războinici? Ce dezvăluiri a făcut La Survivor România se petrec și lucruri ce țin de iubire și îndrăgosteală, nu numai de putere și concurs. Astfel, Sindy a făcut dezvăluiri uluitoare despre băieții din echipa războinicilor. Sindy a mărturisit că este […] The post



Jocuri amoroase la Survivor România. Sindy, îndrăgostită de unul dintre războinici? Ce dezvăluiri a făcut

La Survivor România se petrec și lucruri ce țin de iubire și îndrăgosteală, nu numai de putere și concurs. Astfel, Sindy a făcut dezvăluiri uluitoare despre băieții din echipa războinicilor. Sindy a mărturisit că este […] The post Jocuri amoroase la Survivor România. Sindy, îndrăgostită de unul dintre războinici? Ce dezvăluiri a făcut appeared first on Cancan.

Jocuri amoroase la Survivor România. Sindy, îndrăgostită de unul dintre războinici? Ce dezvăluiri a făcut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jose Fonte (36 de ani), conaționalul și prietenul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), nu ar fi surprins de o eventuală revenire a Balonului de Aur la Real Madrid. Fonte, campion european cu Portugalia în 2016, în prezent la Lille, a declarat

Teste efectuate la bordul portavionului francez Charles-de-Gaulle au confirmat 50 de cazuri de covid-19, a anunţat vineri Ministerul francez al Armatelor, care a precizat că trei marinari au fost evacuaţi ”preventiv” pe cale aeriană

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din România, cu o cifră de afaceri de peste 91 mi­li­oane euro în 2019 şi un număr de 475 de angajaţi, recrutează personal în plină pan­demie de COVID-19,

Deputatul independent de Iaşi Marius Bodea anunţă că a sesizat Comisia Europeană cu privire la fenomenul tăierilor necontrolate din pădurile României în ultima perioadă, precizând că "Ministerul Mediului pare că nu înţelege dimensiunea

Emily O’Hara Ratajkowski s-a născut pe data de 7 iunie 1991 și este actriță & fotomodel american de mare succes, originară din Marea Britanie. De o frumusețe și o senzualitate incontestabile, Emily Ratajkowski și-a câștigat, de-a

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, informează că Primăria a stopat toate licitaţiile care urmau să aibă loc în viitorul apropiat. Oficialul spune că Primăria a elaborat mai multe scenarii care prevăd şi stoparea definitivă a mai multor

Cursul leu/euro a fost mai puţin volatil în luna aprilie comparativ cu cotaţiile altor monede din regiune, leul apreciindu-se faţă de euro, iar unii ana­lişti consideră că moneda naţională a fost pro­te­jată cel mai probabil prin acţiunile

Gigi Becali anunțase un plan pentru a restarta antrenamentele celor de la FCSB acum: toți jucătorii, conducerea tehnică și restul personalului ar fi fost izolați în baza din Berceni, pentru a nu exista riscul de contaminare cu coronavirus. Clubul

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 290, iar cel al persoanelor infectate cu coronavirus a crescut la 5.990. Deces 283 Bărbat, 75 ani, județul Bacău. Internat in Spital Moinești în data de 02.04.2020 cu Pneumonie

Cea mai tânără româncă ucisă de COVID-19 avea 27 de ani și a luat virusul din spital, unde era internată pentru că suferea de leucemie. Prietenul tinerei, depistat și el pozitiv la COVID-19, a fost

Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de la noi le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții! În plină pandemie, artistul a deschis cufărul cu amintiri și a publicat două fotografii pe care probabil le ținea numai pentru el. Pe

Şi cu ocazia pandemiei de coronavirus aflăm, încă o dată, că ceea ce trebuie să respectăm noi, ceţăţenii de rând, nu se aplică în cazul unor oameni cu mulţi bani şi cu

Anunțată pe posturile de televiziune, cu primarul Bucureştiului jucând simultan rolul de reporter într-un soi de conferinţă de presă a medicului Streinu-Cercel, campania de testare a celor 10.000 de bucureşteni s-a îmbrăcat la loc în mister,

Sir Bobby Moore a jucat pentru West Ham United mai bine de un deceniu, însă va rămane în istoria fotbalului mondial ca fiind căpitanul care a condus naționala Angliei către singurul ei titlu mondial, în 1966. Moore face parte din Echipa Secolului

Raed Arafat a vorbit despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus. Dacă pacienții nu suferă de afecțiuni grave, atunci aceștia trebuie să aștepte pentru intervenții. ”Dacă poţi aştepta tratamentul este

Show-ul Asia Express se apropie de final. Duminica aceasta, Antena 1 dă startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Cătălin sunt echipele care pleacă în cursa ce le

Un bărbat de 40 de ani a murit, duminică seara, după ce s-ar fi aruncat în faţa metroului, la staţia Politehnica, din Capitală. Acesta a fost prins sub roţile trenului și nu a putut fi salvat. Un bărbat

România a pierdut de la declanşarea stării de urgenţă peste un milion de locuri de muncă, potrivit datelor oficiale, mai multe decât în perioada 2008-2012, când au fost desfiinţate din cauza crizei financiare 700.000 de joburi, iar o soluţie

Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook noua piesă a lui Smiley, în colaborare cu Cabron, cu un videoclip “refăcut”, scrie Mediafax. “Pentru cei din Linia Întâi, cu dragoste, admiraţie şi preţuire! Ei sunt

Barcelona n-are cash să achite clauza de 111 milioane de euro pentru Lautaro Martinez (22 de ani), atacantul lui Inter, și încearcă să ofere un jucător la schimb, iar italienii îl cer pe Antoine Griezmann (29). Barcelona profită de întreruperea