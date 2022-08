Joci cu bani cash? Depui în contul online printr-o metodă fresh! 30.08.2022

30.08.2022 Joci cu bani cash? Depui în contul online printr-o metodă fresh! Adio aia cu ‘dai un ban și stai în față’. Acum oricine poate să stea în față și deloc la coadă. La Casa Pariurilor ai o nouă metodă de depunere – prin partenerul Oktocash, cu […] The post Joci cu bani cash? Depui în contul online



Joci cu bani cash? Depui în contul online printr-o metodă fresh!

Adio aia cu ‘dai un ban și stai în față’. Acum oricine poate să stea în față și deloc la coadă. La Casa Pariurilor ai o nouă metodă de depunere – prin partenerul Oktocash, cu […] The post Joci cu bani cash? Depui în contul online printr-o metodă fresh! appeared first on Cancan.

Joci cu bani cash? Depui în contul online printr-o metodă fresh!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Derbyul Olteniei a fost ca poantele care circulă pe net despre tot felul de cure de slăbire. Două poze alăturate. În stânga fata grasă. În dreapta aceeași fată, la fel de grasă, iar dedesubt textul „Ea e Ioana. În doar două luni a pierdut

Laszlo Dioszegi a recunoscut că Loți Boloni reprezintă prima soluție pentru înlocuirea lui Leo

Ludovic Orban își exprimă opinia despre o eventuală propuere de premier dacă actualul guvern va cădea în urma moțiunii de cenzură. „Ăsta ar fi tupeu maxim să vii tot cu Florin Cîțu”,

De la debutul pandemiei, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri, numărul de decese

Ana Morodan nu mai face parte din proiectul Masked Singer. ”Contesa digitală” a dezvăluit motivul pentru care nu mai colaborează cu PRO TV. Al doilea sezon al show-ului de la PRO TV a venit și […] The post Ana Morodan nu mai face parte din

Ieri, 3 septembrie, în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Aeriene Satu Mare au depistat doi bărbați, de 33, respectiv 23 de ani, primul din județul Constanța iar cel de al doilea din comuna Vama, care s-au

Sediul FRF a găzduit tragerea la sorţi a optimilor de finală din Cupa României, ediţia 2021-2022. Chindia Târgoviște - Gaz Metan Mediaș Dinamo București - FC Argeș Minaur Baia Mare

Roberto Mancini (56 de ani), selecționerul Italiei, visează să câștige Liga Națiunilor acum și Mondialul anul viitor, egalând Germania la numărul de succese (8). Revanșa semifinalei de la Euro 2020 se joacă mâine seară pe San Siro. După

Preşedinta Senatului, Anca Dragu, a transmis marţi, după ce Guvernul Cîţu a căzut la moţiunea de cenzură, că USR susţine în continuare refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR-UDMR „în care sabotajul şi politica bunului plac nu îşi mai

Presa internaţională scrie despre căderea Guvernului de la Bucureşti al lui Florin Cîţu, care deschide o perioadă de instabilitate politică în toiul valului patru al epidemiei de

În intervalul 6-17 octombrie se va disputa turneul de la Indian Wells, unul dintre cele mai prestigioase competiții ce nu se regăsește în grila Grand Slam-urilor. România, ca de fiecare dată în ultima decadă, va […] The post Start la

Un adolescent de numai 17 ani a pierdut lupta cu virusul noaptea trecută la Spitalul Județean din

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, miercuri, că Guvernul interimar va prelungi cu 30 de zile starea de alertă. "Începând de ieri suntem un guvern interimar. Pe perioada interimatului,

Un caz foarte ciudat, dar adevărat, i-a lăsat cu gura căscată pe oamenii de ştiinţă. În data de 2 august 1947, zborul CS59, ce aparţinea companiei aeriene britanice South American Airways, a dispărut, pur şi […] The post Avionul care a

Deţinerea unei proprietăţi de tip imobil, în special, case sau vile a devenit astăzi o necesitate în rândul oamenilor, întrucât pandemia de COVID-19 a modificat vizibil stilul de viaţă, în special prin adoptarea regimului work from

Un băiat de 16 ani, vaccinat cu ambele doze, a murit după ce s-a infectat cu COVID-19. Potrivit medicilor, acesta prezenta și alte afecțiuni, motiv pentru care boala i s-a agravat. În urmă cu câteva […] The post Un adolescent de 16 ani din

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, referindu-se la creşterea preţurilor la energie, că soluţiile aflate în acest moment pe masa deciziilor trebuie să fie corect fundamentate

Nicolae Grigore (38 de ani), antrenorul de la Metaloglobus, a dorit să demisioneze de la clubul bucureștean după victoria din cel mai recent meci, 1-0 cu Poli Iași. Conducerea s-a împotrivit despărțirii, astfel că fostul „secund” de la

Horoscopul zilei de 8 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec pot deveni conflictuali cu cei din jur. Ne aflăm sub influența unei conjuncții puternice

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat, joi, că aproape 63.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care peste 27.000 cu prima doză. Alte peste 32.000 de