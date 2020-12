Joacă cele mai tari sloturi de iarnă pe Superbet! 03.12.2020

03.12.2020 Joacă cele mai tari sloturi de iarnă pe Superbet! Zăpada a venit deja în unele zone, e momentul să schimbăm și jocurile de aparate cu cele mai potrivite pentru luna decembrie. Cazinoul online Superbet oferă sute de sloturi video, de la cei mai importanți […] The post Joacă cele mai tari



Joacă cele mai tari sloturi de iarnă pe Superbet!

Zăpada a venit deja în unele zone, e momentul să schimbăm și jocurile de aparate cu cele mai potrivite pentru luna decembrie. Cazinoul online Superbet oferă sute de sloturi video, de la cei mai importanți […] The post Joacă cele mai tari sloturi de iarnă pe Superbet! appeared first on Cancan.ro.

Joacă cele mai tari sloturi de iarnă pe Superbet!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

EximBank şi compania Elba din Timişoara - unul dintre cei mai importanţi producători de corpuri de iluminat din ţară - au încheiat un acord de finanţare în valoare totală de 5,9 mil. euro destinat dezvoltării activităţii companiei, anunţă

Compania locală UberPixel, specializată în dezvoltare de software, a investit circa 60.000 euro, din care 37.000 euro au fost obţinuţi prin programul Start-up Nation, în crearea unei aplicaţii mobile de logopedie dedicată în special copiilor cu

Bâta folosită de legendarul jucător de baseball Babe Ruth în meciul din 1929 în care a reușit al 500-lea home run din carieră a fost vândută la licitație pentru 1.000.800 de dolari! Conform casei de licitație SCP Auctions, cumpărătorul nu a

AlphaBlock, start-up românesc din IT bazat pe inteligenţă artificială şi care promite anticiparea performanţelor în principal din industria de investiţii, intenţionează ca în 2020 să acceseze piaţa de capital ca formă de finanţare pentru

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a afirmat, joi, că declaraţia pe care o va da procurorilor va aduce multe noutăţi dosarul despre evenimentele din 10 august, iar la instanţă va lămuri "întru

Biroul Naţional al USR, întrunit miercuri seara, a decis excluderea Claudiei Postelnicescu din partid, pe motiv că aceasta "a făcut zeci de acuzaţii neprobate, atacuri la persoană, calomnii, atât

Iubitul Andreei Antonescu a devenit ”șomer de lux”. Cu puțin timp înainte de sărbători, ”Prințișorul taxiurilor” a fost pus ”pe liber” de Antenă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, le-a transmis, sâmbătă, şefilor de instituţii care nu se simt "confortabil" cu politicile guvernului Orban să facă "un pas în

Companiile aeriene pot fi făcute responsabile, în baza legislaţiei europene, pentru răniri provocate de cafeaua fierbinte vărsată la bordul avioanelor lor, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), sesizată să se pronunţe într-un

Gaz Metan și Viitorul se întâlnesc vineri, de la 20:30, în etapa cu numărul 22 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul Ligii 1 actualizatVezi AICI

Muntenegru a primit organizarea turneului preolimpic cu numărul trei, la care vor participa echipele feminine de handbal ale României, Norvegiei, Muntenegrului şi Coreei de Nord, a

Andi Ţolea şi Smiley au cântat împreună piesa „Confesiune“, un cântec despre părinţi, despre care antrenorul de la „Vocea României“ a mărturisit că a compus-o în „timp ce plângea“. Tânărul, care şi-a pierdut mama în urmă cu

O femeie care cerşeşte – cu bebeluşul în braţe – pe străzile din Târgu Jiu a fost sancţionată de polițiștii locali – în perioada 2018 – 2019 – de… şase ori, primind amenzi în valoare de 1300 lei. Totodată,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a vândut, prin licitaţie, automobilul de teren ARO care i-a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu, la un preţ de 189.180 de lei (aproape 40.000 de euro), peste

Grăsimile naturale nu îngraşă, spune dr. Gheorghe Mencinicopschi. Deși multe persoane cred că unul sau slănina îngrașă foarte tare, ei bine, aceste alimente sunt extrem de bune în cazul în care ții

Peste 2.000 de ţigarete fără documente de provenienţă au fost confiscate de poliţiştii din Călăraşi. Pe 20 decembrie, oamenii legii au pus în aplicare 7 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor persoane bănuite de

Boris Johnson îşi prezintă vineri acordul Brexitului în Camera Comunelor şi lansează astfel un proces de adoptare parlamentară pentru ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană la sfârşitul lui ianuarie, a anunţat luni purtătorul

Twitter a anunţat vineri că a suspendat peste 88.000 de conturi implicate într-o operaţiune de manipulare şi dezinformare orchestrată de Arabia Saudită, transmit AFP şi dpa. Majoritatea profilelor

Poliţiştii din Dâmboviţa caută, vineri, cinci fete cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, care au plecat voluntar cu o zi în urmă din casa de tip familial în care stăteau şi nu au revenit. Potrivit IPJ Dâmboviţa, una dintre

Chindia se deplasează la Sf. Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi. Partida e azi, de la 16:45, liveTEXT pe GSP.ro, televizată de TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat