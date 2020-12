Jeremy Bulloch a murit la vârsta de 75 de ani. Unul dintre prietenii regretatului actor din Star Wars a dez 17.12.2020

17.12.2020 Jeremy Bulloch a murit la vârsta de 75 de ani. Unul dintre prietenii regretatului actor din Star Wars a dez Jeremy Bulloch, actorul care a dat viață personajului Boba Fett din filmul “Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, […] The post Jeremy Bulloch a murit la



Jeremy Bulloch a murit la vârsta de 75 de ani. Unul dintre prietenii regretatului actor din Star Wars a dez

Jeremy Bulloch, actorul care a dat viață personajului Boba Fett din filmul “Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, […] The post Jeremy Bulloch a murit la vârsta de 75 de ani. Unul dintre prietenii regretatului actor din Star Wars a dez appeared first on Cancan.ro.

Jeremy Bulloch a murit la vârsta de 75 de ani. Unul dintre prietenii regretatului actor din Star Wars a dez

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anul 2010 a reprezentat intrarea în mainstream a unor artiști care au ajuns să vândă milioane de albume, precum Adele sau Billie Eilish, dar și lansarea unui număr de platforme online pentru muzică, de la Spotify până la YouTube Music, care au

Horoscop politic la Realitatea PLUS. Astrologul Cristina Demetrescu a venit la "Legile Puterii" cu previziuni astrologice pentru personalități de pe scena politică, precum Klaus Iohannis, Ludovic Orban sau Traian

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat recent că statul va decide în luna ianuarie ce va face cu fuziunea dintre Banca Românească şi Eximbank, demers iniţiat încă din vara anului trecut de fostul ministru al Finanţelor, Eugen

Căţeluşa mutilată după ce o petardă aprinsă i-a fost introdusă în gură de mai multe persoane se simte mai bine, deşi psihic mai are de recuperat. Salvatorii ei au postat joi un filmuleţ şi spun că Lia mănâncă şi bea

Judecătoria Districtului Buda a dispus arestarea româncei care a circulat pe contrasens pe şoseaua de centură M0 a Budapestei, în noaptea dinaintea revelionului - se arată într-un comunicat remis joi de către Judecătoria Districtului Buda

Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform căruia

România a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru Campionatul European de Polo de la Budapesta. În funcție de clasarea la Euro, românii mai au șanse de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Naționala masculină a României va

Pe de-o parte, presa din Belgia consideră că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, pe de alta, unele surse îl plasează drept unul dintre tinerii promiţători din fotbalul european şi nu

Smartphone-urile de ultima generatie sunt din ce in ce mai scumpe ceea ce face ca achizitionarea unui astfel de smartphone sa necesite un efort financiar considerabil. Avand in vedere acest detaliu trebuie sa fii constient ca trebuie sa ai grija de

Risc crescut de avalanşă, în Munţii Făgăraş. Temperaturile în zonă au scăzut la -11 grade, iar viteza vântului atinge 55 km/h, în

Vineri, 3 ianuarie 2020, vlorile termice vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificãri pe crestele montane, în special

Valeriu Lupu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi-a dat demisia din funcţie înainte să fie destituit de premierul Ludovic

Horoscop 04 ianuarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 04 ianuarie 2020 – Berbec: Va trebui să ieși din dispoziția visătoare de zilele trecute pentru a reveni cu picioarele pe pământ pentru o vreme. Este mai

Pentru a evita cozile de la ghişee, autorităţile recomandă persoanelor fizice să utilizeze platforma de plăţi electronice ghiseul.ro, unde înregistrarea este foarte simplă, iar plata durează câteva

Un accident deosebit de grav a avut loc duminică, 5 ianuarie, în localitatea Talpa, din judeţul Botoşani. O maşină a luat foc după ce s-a izbit într-un microbuz plin cu

Cristiano Ronaldo vs Simona Halep, faza pe Instagram. Rețelele de socializare, mai ales pentru starurile din sportul mondial, nu mai sunt de multă vreme doar un mod de a posta fotografii sau de a face anunțuri importante. Facebook, dar mai ales

Iranul şi-a plasat sistemul de rachetă în stare de alertă consolidată pe întregul teritoriu al ţării, a declarat un oficial american pentru

Berbec, 7 ianuarie Ești pus în poziția în care trebuie să iei o decizie importantă legată de carieră. Este indicat să nu te grăbești, ci să acorzi atenție fiecărui detaliu în parte. O discuție cu

Un medic cardiolog din Argeș crede cu tărie că muzica poate fi folosită în terapie. Doctor de peste 30 de ani, Adrian Tase cântă la pian și i-a transmis pasiunea pentru muzică și fiului său, Andrei, acum

Radu Timiş jr., CEO al grupului Cris-Tim, spune că în 3-4 ani familia sa vrea să ajungă la 100 de hectare de viţă-de-vie, faţă de 48 cât deţine în prezent. „Avem o podogrie de 40 hectare în Dealul Mare şi alte 8 hectare de viţă-de vie