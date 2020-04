Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând: ce avere are proprietarul Amazon 09.04.2020

09.04.2020 Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând: ce avere are proprietarul Amazon Proprietarul Amazon, Jeff Bezos (56 de ani), este cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând, depăşindu-l din nou pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates (64 de ani), potrivit clasamentului întocmit de revista



Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând: ce avere are proprietarul Amazon

Proprietarul Amazon, Jeff Bezos (56 de ani), este cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând, depăşindu-l din nou pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates (64 de ani), potrivit clasamentului întocmit de revista Forbes.

Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând: ce avere are proprietarul Amazon

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mai lipsește doar semnătura lui Klaus Iohannis ca procurorul general Augustin Lazăr să beneficieze de o pensie de câteva zeci de mii de lei. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, ieri, cererea de pensionare

Raiko Transilvania, producător de sisteme pluviale, intenţionează să se listeze la bursa românească pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO printr-un plasament privat şi a angajat în acest sens societatea de brokeraj Tradeville, potrivit

În industria auto, cei mai mari exportatori sunt şi mari

Gică Hagi a confirmat că Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele” crede că fiul său va pleca de la Viitorul în vară. „E adevărat că Ianis Hagi are oferte din

Căpitanul-nejucător, Florin Segărceanu, a anunţat cine va fi a doua „rachetă“ tricoloră în meciurile care se vor juca, sâmbătă, la

România trece printr-o perioadă în care trebuie să îşi asigure un viitor al democraţiei şi al economiei de piaţă, pe fondul tendinţelor populiste care se răspândesc în societate. Cum poate face asta? Un proiect de ţară, un sistem de

Oltenii de la CSU Craiova au ales să vină iar cu trenul la București, pentru ca apoi să meargă cu autocarul la Giurgiu, unde se va juca meciul cu Astra din această seară. Precedentele deplasări feroviare ale oltenilor spre Capitală au

Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist face cere anchetarea procurorului general Augustin Lazăr şi revocarea acestuia din funcţie. "Secretariatul de Stat, conform funcţiilor şi

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul decesului, din cauza meningitei, a elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, sesizarea vizând posibila încălcare a art. 34 şi art. 49 din

Mihai Petre a dat-o-n bară într-un moment de respiro al concurenților. La o vorbă, ca între jurați, coregraful a scăpat porumbelul. Acesta le-a povestit juraților Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu ce experiență nefericită a avut el,

Mai ai dischete acasă?! Nu le arunca, pentru că au început să aibă, din nou, valoare, pe fondul revenirii la modă a formatelor arhaice de stocare a informaţiei. Citește mai

Înainte ce Săptămâna Patimilor, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, care este cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele. Prin această sărbătoare se rememorează intrarea Mântuitorului Iisus în Ierusalim şi se

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Anteprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, a discutat, vineri, la Instambul, la întâlnirea cu ministrul turc al Comerţului, doamna Ruhsar Pekcan, despre cooperarea comercială, oportunităţile de investiţii

Toate biletele puse în vânzare pentru partida de duminică dintre Viitorul și FCSB s-au vândut, fiind al 8-lea meci dintre cele două echipe care e sold-out. Nu mai e niciun dubiu, steliștii sunt iubiți la Constanța, deși în

Duminica Floriilor. FLORII tradiţii. Duminică, 21 aprilie, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în

Securitatea la nivel regional şi internaţional şi contribuţia la îndeplinirea obiectivelor NATO au constituit temele abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologii săi în cadrul

Echipa naţională de tenis feminin este susţinută la Rouen, în Franţa, de câteva sute de fani români. Unul dintre ei nu a ratat ocazia de a transmite un mesaj

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat sâmbătă seară că, pentru a veni în sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces şi pentru buna informare a acestora, ministerul său va trimite fiecăruia acasă câte o scrisoare în care va fi

Supusă unei intervenții chirurgicale foarte complicată, la coloană, în urmă cu doi ani, Monica Anghel dă semne că recuperarea nu a decurs tocmai bine. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a surprins chipul brăzdat de durere într-o zi în

Fostul preşedinte peruan Alan García a lăsat o scrisoare de adio înainte de a se împuşca în cap miercuri, în care a declarat că nu are de ce să suporte "nedreptatea" de a fi arestat pentru