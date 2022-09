Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV 04.09.2022

04.09.2022 Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV Jean de la Craiova se numără printre cei mai apreciaţi artişti din România. Talentul său, dar şi simţul umorului l-au adus în topul preferinţelor românilor. Acesta face spectacol oriunde merge, iar recent a reuşit să […] The post Jean



Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV

Jean de la Craiova se numără printre cei mai apreciaţi artişti din România. Talentul său, dar şi simţul umorului l-au adus în topul preferinţelor românilor. Acesta face spectacol oriunde merge, iar recent a reuşit să […] The post Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV appeared first on Cancan.

Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii

Atacantul ceh Tomas Wagner (31 de ani), ultima dată jucător la Nea Salamis, în Cipru, este în probe la UTA. UTA profită de pauza competițională și se întărește pentru a ataca play-off-ul Ligii 1. În urmă cu 3 zile, arădenii au anunțat

Horoscopul zilei de 9 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac pot avea tensiuni cu cei din familie. Fie că ne place sau nu, contextul […] The post Horoscop

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, că fostul premier Călin Popescu Tăriceanu poate fi judecat în dosarul în care este acuzat că ar fi primit 800.000 de dolari mită. Decizia nu este, însă,

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 2,10%, nivel similar cu cel înregistrat și în ziua

Purtarea măştii de protecţie este obligatorie de joi noaptea în toate spaţiile publice deschise din trei oraşe, inclusiv municipiul reşedinţă de judeţ, şi opt comune unde incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 a ajuns sâmbătă la 12,65, după ce vineri a fost

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, o informare meteo de vreme rea, valabilă pentru toată

Piaţa de e-commerce din Ro­mâ­nia ocupă locul 50 la nivel global, cu o valoare de 3 mld. do­lari în 2020, fiind în faţa Bangla­deshului şi sub piaţa de co­merţ online din Singapore, conform da­te­lor platformei de analiză

Sărise şi Mihail Neamţu să spună că a-ţi permite să nu naşti e acelaşi lucru cu a-ţi permite să nu te vaccinezi. Cred însă că lucrurile nu sunt chiar atît de simple, deşi, sigur, o frază ca aceasta poate să aducă cîteva simpatii unui

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

Elaborarea şi implementarea unui program de promovare a limbii române, ar putea fi o primă colaborare importantă comună dintre Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din R. Moldova şi Comisia pentru cultură şi media

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

Deși a renunțat la organizarea unui meci festiv, cu Dunajská Streda, așa cum era programat, Sepsi va intra totuși pe noua arenă sâmbătă, la meciul cu Voluntari. Sepsi – FC Voluntari se joacă sâmbătă, de la 17:30. Partida e liveTEXT

Lansat pe 17 septembrie 2021, Squid Game (Jocul Calamarului), a ajuns numărul 1 în peste 90 de țări. Seria TV e un fel de „Jocurile foamei”. Scris încă din 2009, serialul Squid Game a fost […] The post Despre ce este vorba în serialul

Un inginer specializat în nuclear din marina americană și soția sa au fost acuzați că au încercat să vândă informații secrete din domeniu către ceea ce credeau că este un stat străin.

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Armeniei în meciul disputat luni seară pe Stadionul Ghencea, în etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relatează gsp.ro. Elevii lui Mirel Rădoi se află acum pe

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat cu ce propunere va merge PSD, luni, la consultările de la Cotroceni, pentru ieșirea din criza politică după căderea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură. Liderul PSD a dezvăluit strategia principalului

Autoritățile sanitare internaționale sunt în alertă după ce un copil de trei ani a murit de Ebola pe 6 octombrie în

Mirel Rădoi pleacă de la națională și o va face indiferent de rezultatele ultimelor două partide, iar eu am obosit să număr gafele și lipsa de viziune a conducerii Federației Române de Fotbal, pentru că dincolo de combinația