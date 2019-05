Jean-Claude Brisseau a murit la 74 de ani, într-un spital din Paris 12.05.2019

12.05.2019 Jean-Claude Brisseau a murit la 74 de ani, într-un spital din Paris Cineastul francez Jean-Claude Brisseau, celebru pentru filme precum „Noce Blanche”, cu Vanessa Paradis, dar şi pentru o condamnare pentru hărţuire sexuală, a murit la vârsta de 74 de ani, din cauza unei maladii cronice, potrivit Le



Jean-Claude Brisseau a murit la 74 de ani, într-un spital din Paris

Cineastul francez Jean-Claude Brisseau, celebru pentru filme precum „Noce Blanche”, cu Vanessa Paradis, dar şi pentru o condamnare pentru hărţuire sexuală, a murit la vârsta de 74 de ani, din cauza unei maladii cronice, potrivit Le Figaro. Jean-Claude Brisseau s-a stins din viață sâmbătă, într-un spital din Paris. Condamnat în 2005 pentru hărţuire sexuală, a […] The post Jean-Claude Brisseau a murit la 74 de ani, într-un spital din Paris appeared first on Cancan.ro.

Jean-Claude Brisseau a murit la 74 de ani, într-un spital din Paris

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

PNL a validat, joi, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, care este deschisă, în mod surprinzător, de un om din afara partidului: Rareş Bogdan, jurnalist. Acesta s-a înscris deja în partid, pentru a se afla pe primul loc, pe

Primăria Mangalia a lansat proiectul de reabilitare cu fonduri de la Uniunea Europeană a bisericii Sf. Gheorghe, monument istoric cu o vechime de peste 100 de ani, ctitorit de regele Carol I. Valoarea totală a proiectului este de peste 11 milioane de

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de furt calificat în formă continuată, fiind suspectat de spargerea a cinci apartamente din Brăila în doar o

O femeie a fost rănită grav de bărbatul căruia i-a dăruit un copil, dar pe care îl părăsise pentru a se întoarce la soţul său. Bărbatul s-a răzbunat încercând s-o

Cristina Tarcea, şefa Curţii Supreme, a susţinut în cadrul dezbaterilor din cadrul CSM cu privire la scrisoare anti-protest a mai mulţi preşedinţi de tribunale, că există o vină pentru aceste proteste şi în cadrul CSM care a acţionat uneori

Disputa juridică dintre fostul comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate în Alba, Traian Berbeceanu şi fostul director al SRI Alba, Ioan Tarnu, este aproape de

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare două mandate de

Şcolile şi liceele din România deţin infrastructura necesară extinderii învăţământului obligatoriu şi pentru susţinerea învăţământului profesional, a afirmat, joi, într-o conferinţă de

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că din Parlamentul European trebuie să facă parte reprezentanţi ai naţiunilor care sunt "deopotrivă" patrioţi şi europeni. "În această

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină joi după-amiază, în localitatea Stupărei, pentru scoaterea din râul Olt a cadavrului unui bărbat. Potrivit ISU Vâlcea, persoana decedată a fost

Realizatorul tv Rareş Bogdan, care deschide lista candidaţilor PNL la alegerile europarlamentare, a afirmat joi că nu doreşte nicio funcţie în partid. "Voi rămâne acelaşi şi mă voi bate pentru

Premierul ungar Viktor Orban le-a prezentat miercuri scuze colegilor săi din Partidul Popular European (PPE) care vor să-l excludă din acest grup politic şi pe care i-a descris drept ''idioţi utili'',

Preşedintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, Bixi-Pompiliu Mocanu, a anunţat, joi, că în cadrul Complexului Sportiv din Bulevardul Ghencea vor mai fi construite, în afara arenei de fotbal, un

♦ Nu există consultant sau avocat din piaţa energiei, petrolului şi gazelor care să nu menţioneze OUG 114 privind instituirea unor măsuri fiscale ca fiind una dintre principalele provocări ale anului 2019 ♦ Ce ar mai putea conta în rest anul

OMV Petrom, cel mai mare producător local de petrol şi gaze, a acordat noi mandate pentru membrii directoratului companiei, cu o durată de patru ani, începând din 17 aprilie 2019 până în 16 aprilie

Florentin Pera (39 de ani) e tehnicianul momentului, cel care e aproape să câștige cu Vâlcea titlul național. Antrenorul vorbește despre starea de spirit de la Rm. Vâlcea, despre cum a pregătit partida cu CSM, despre lucrurile din

Scriitorul și publicistul Marin Ifrim a murit la vârsta de 64 de ani. Acesta era internat de mai multe zile în spital din cauza problemelor de sănătate. Scriitorul a fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, încă din anul 1998.

Leonardo DiCaprio este unul dintre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood, fiind mereu înconjurat de femei frumoase. Citește mai

Zilele automatelor stradale de cafea par numărate. Protecţia Consumatorului va începe un control la niverl naţional şi avertizează că multe aparate de acest fel distribuie băuturi care n-au legătură cu cafeaua. Citește mai

Apropo TV, emisiunea prezentată de Andi Moisescu la Pro TV, revine cu un nou sezon, dar şi cu un format diferit. Emisiunea va fi difuzată dintr-un studio nou şi va debuta duminică, 31