Jason Derulo a ajuns la Mamaia! Artistul a concertat aseară la Untold, iar azi urmează să facă mega-spectacol la NUBA 04.08.2018

Jason Derulo a ajuns sâmbătă după-amiază (4 august) la Mamaia, în jurul orei 12:41. Celebrul artist a concertat aseară la Untold. Cântărețul va susține spectacolul anului de pe literal, la Nuba Beach Club. Ultimele mese la spectacolul lui Jason Derulo s-au dat cu 15.000 de euro.

O socioloagă în vârstă de 39 de ani, originară din comuna Aiton, din județul Cluj, a fost reținută de polițiști. Femeia este acuzată că ar fi avut raporturi intime cu un minor, în vârstă de 12 ani. Totul s-a întâmplat anul trecut,

Liderul PNL, Ludovic Orban, vrea să relaxeze criteriile de demitere a preşedinţilor de filiale, cu scopul de a-i debarca pe Cristian Buşoi şi pe Iulian Dumitrescu, principalii săi rivali în partid. Cei doi au încercat la rândul lor să convoace

Mihaela Buzărnescu a fost la un pas de un nou rezultat istoric, dar a pierdut în turul al treilea al turneului de la

“SEVERINUL ESTIVAL”pentru copii a debutat vineri seară, începând cu ora 19,00, cu un flash mob pe esplanada din faţa teatrului. Copiii au pictat obiecte de ceramică, pe care le-au luat apoi acasă, s-au distrat şi au ascultat

Mii de petrecăreţi zgomotoşi s-au reunit vineri în piaţa centrală a oraşului spaniol Pamplona pentru a asista la aprinderea petardei ''chupinazo'', eveniment ce marchează debutul festivalului anual San Fermin,

Gigi Becali abia a împlinit 60 de ani şi a decis să-şi schimbe look-ul. Cum arată acum latifudiarul din Pipera, după vizita la frizer? Citește mai

Beryl, primul uragan al sezonului 2018 din Oceanul Atlantic, s-a format în Marea Caraibilor şi se îndreaptă spre Antilele Mici, însă, până în acest stadiu, autorităţile regionale nu au emis nicio

Trei ingineri filipinezi şi unul sud-coreean au fost răpiţi vineri de un grup înarmat în sudul Libiei unde cei patru lucrau la un proiect hidroenergetic pentru autorităţile libiene, a anunţat angajatorul lor într-un

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacaş, a fost înlocuit din funcţie, iar în locul acestuia a fost numită Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica

Liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, primar al Timişoarei, a lansat „un apel la unitate" către liberali, care vor putea „ieşi puternici şi învingători” doar dacă „înţeleg corect realităţile şi coboară în ele din «înaltele» sfere ale

Glioblastomul este considerat a fi cel mai agresiv tip de cancer la creier. Dr. François Alesch, neurochirurg la Wiener Privatklinik, profesor de neurochirurgie stereotaxică şi funcţională la Universitatea de Medicină din Viena, explică prin ce se

Considerat unul dintre cei mai buni actori români de comedie, care stârnea hohote de râs la simpla apariţie, Puiu Călinescu a trăit o dramă în copilărie. La 5 ani şi-a pierdut mama, a fost crescut de mătuşi şi a fost trimis de mic să

Pentru cei care vor să știe ce s-a întâmplat azi, 7 iulie, am făcut o trecere în revistă a evenimentelor importante din această dată. Pâinea feliată s-a vândut pentru prima oară în Statele Unite, în 1928, fiind tăiată cu ajutorul unui

Moartea a fost reprezentată în diferite feluri în iconografia românească. Imaginea întâlnită cel mai des în bisericile româneşti este cea a „morţii cu coasa“ sau a „morţii

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară (ANSVSA) a anunţat că primit notificare în legătură cu prezenţa în România a produselor congelate ale firmei Greenyard, suspectate de contaminare cu Listeria

Cea de a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor “Hora mare”, eveniment folcloric desfăşurat sub egida CIOFF – Consiliul Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice şi Artă Tradiţională – partener al UNESCO,

Peste două sute de noi cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână, fără a fi înregistrate noi decese, conform datelor transmise de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numărul

Oficialii thailandezi au exclus orice încercare imediată de a evacua pe cei 12 copii şi antrenorul lor prinşi într-o peşteră din nordul Thailandei, în ciuda îngrijorărilor privind nivelul scăzut de oxigen din subteran. Între timp, copiii au

HOROSCOPUL ZILEI 7 IULIE 2018. Nu va mirati daca astazi veti simti intepatura geloziei sau daca altcineva va suspecteaza de infidelitate. Astrele par sa testeze astazi capacitatea de a rezista acestui sentiment