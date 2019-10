Jane Fonda a fost arestată la Washington, în timpul unui protest 13.10.2019

13.10.2019 Jane Fonda a fost arestată la Washington, în timpul unui protest Actriţa americană Jane Fonda a fost arestată la Washington D.C., în faţa Capitoliului, în timpul unui protest împotriva încălzirii globale. ''Poliţia a arestat 16 persoane pentru că au participat



Jane Fonda a fost arestată la Washington, în timpul unui protest

Actriţa americană Jane Fonda a fost arestată la Washington D.C., în faţa Capitoliului, în timpul unui protest împotriva încălzirii globale. ''Poliţia a arestat 16 persoane pentru că au participat la...

Jane Fonda a fost arestată la Washington, în timpul unui protest

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii şi procurorii au reţinut trei persoane cu vârsta cuprinsă între 38 şi 58 ani, locuitori ai mun. Chişinău, care aveau roluri bine determinate atât la păstrarea armelor şi muniţiilor, cât şi la comercializarea ilegală a

Dorian Nicolae Doman, fost agent de poliţie în cadrul IJP Prahova, a fost condamnat la închisoare cu executare într-un dosar de cămătărie. Doman este acelaşi poliţist despre care s-a spus că i-ar fi furat din buzunar 5.000 de euro

Ultimul sezon din Game of Thrones începe în plină perioadă de campanie pentru europarlamentare, într-un context real nu foarte diferit de ficţiunea lui George R.R. Martin. Spun nu foarte diferit, dacă scoatem din îndrăgitul serial crimele,

Primarul comunei Cornăţelu, Florea Rădulescu, a murit luni, 25 martie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte. Anunţul a fost făcut de organizaţia dâmboviţeană a PSD, pe pagina de

Poliţiştii ialomieni acţionează periodic pentru combatererea faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal. Astfel, în perioada 22 – 24 martie, în timpul raziei, oaemnii legii au depistat pe raza comunei Stelnica un bărbat de 43 de ani, care

Peste 41.500 de persoane au fost angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în primele două luni ale acestui an. Dintre acestea, peste 25.600 fac parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu

Mai multi tineri din Iaşi au fost condamnaţi definitiv pentru trafic de droguri ei fiind acuzaţi că au adus canabis din Spania şi l-au vândut în ţara

Stau și mă întreb de ce primul metru de autostradă din Moldova a stârnit un val de emoție/simpatie și metroul neterminat din Drumul Taberei nu beneficiază de cele 15 minute de "pauză", în condițiile în

Trei secretari de stat din guvernul condus de premierul Theresa May au demisionat luni seară în dezacord cu strategia sa legată de ieşirea din UE, într-o seară tensionată care a văzut parlamentul

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a abandonat luni în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Miami (Florida), competiţie de categoria WTA Premier Mandatory, dotată

Tragedia s-a produs marți dimineața, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Un turist american, în vârstă de 69 de ani, a murit după ce i s-a făcut rău chiar la intrarea în aeroport, a informat România TV. Imediat după ce a coborât

Tatăl unui fotbalist din Anglia a fost acuzat că a violat, între anii 1970 și 1980, patru fetițe cu vârstele cuprinse între 8 și 16 ani. Presa britanică nu l-a numit pe bărbatul care este acum pensionar, notează mirror.co.uk. Bărbatul care

Agenţia Spaţială Americană (NASA) a anulat prima ieșire în spațiu a unui echipaj exclusiv feminin din lipsă de costume de mărime potrivită. Ca urmare, Christina Koch va ieşi în spaţiu însoţită de

Un bărbat arestat preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor a murit, marţi dimineaţă, în camera Centrului de Reţinere şi Arestare nr. 1, a anunţat Poliţia Capitalei. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Samsung a anunţat marţi că lansarea lui Galaxy A70, cel mai nou smartphone din seria Galaxy A, va avea loc pe 10 aprilie în cadrul ”A Galaxy

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Argeş Constantin Nicolescu a fost condamnat, marţi, de Curtea Supremă la 5 ani de închisoare pentru fapte de corupţie. Acesta însă nu va ajunge la

Curtea Supremă ar putea ataca la Curtea de Justiţie a Uniuniii Europene decizia Curţii Constituţionale cu privire la nelegala compunere a completelor de 5

12 echipe de tineri au lucrat în Laboratorul de Inovare deschisă al Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi pentru a găsi soluţii la diverse probleme cu care se confruntă mediul

Conducerea Partidului Socialiştilor îi cheamp la responsabilitate pe deputaţii din Blocul ACUM şi îi îndeamnă să lase ambiţiile personale şi să vină la discuţii. Lidera PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat, după discuţiile cu preşedintele