James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani 22.11.2022

22.11.2022 James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani Starul de la Hollywood, James Winburn, cunoscut pentru rolul său emblematic din filmul original „Halloween” a decedat în weekend. Potrivit informațiilor apărute în presa străină, celebrul cascador suferea de o boală care în cele din



James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani

Starul de la Hollywood, James Winburn, cunoscut pentru rolul său emblematic din filmul original „Halloween” a decedat în weekend. Potrivit informațiilor apărute în presa străină, celebrul cascador suferea de o boală care în cele din […] The post James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani appeared first on Cancan.

James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Omicron se răspândeşte semnificativ mai repede decât Delta, potrivit Organizaţiei Mondiale a

Avizul Comisiei de la Veneţia are menirea ca poziţiile intransigente să fie apropiate şi ca politicienii să stea împreună şi să găsească soluţii pentru problemele menţionate în acest aviz. Teme atât de importante, cum sunt cele referitoare

Potrivit unui studiu preliminar, condus de un expert britanic în domeniul sănătății, pacienții infectaţi cu Omicron au un simptom comun: durerea în

35.549 de conturi au fost create în platforma de localizare a pasagerilor. În plus, 14.212 persoane au generat formulare digitale de intrare în

Cu mai puţin de un an înainte de alegerile de la mijloc de mandat, administraţia Biden încasează o lovitură grea chiar de la un reprezentant al său, senatorul democrat Joe Manchin, din Virginia de

Casa de avocatură Filip & Company a acordat consultanţă juridică societăţii Roca Industry, un holding de materiale de construcţii, care reuneşte toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate, în legătură cu

Dacian Cioloş, preşedintele USR, a reacţionat, într-o postare pe Facebook, la protestul AUR de la Parlament, precizând că ce au făcut simpatizanții AUR astăzi este o nouă pată pe obrazul statului român. Dacian Cioloş precizează că George

O femeie din Arad a ajuns la spital după ce a fost atacată de doi câini din rasa Amstaff. Incidentul a avut loc în timp ce femeia își plimba propriii

Manifestaţia de la Timişoara din 1989 îşi găsea ecou la Bucureşti în 21 decembrie, când la adunarea populară convocată de Nicolae Ceauşescu, printre urale şi scandări, s-au făcut tot mai puternic auzite huiduieli şi fluierături, mişcarea

În orice gospodărie, maşina de spălat rufe ajunge să ducă inevitabil la controverse atunci când vine vorba de ampla­sare. Unde e cel mai bine să-şi găsească locul? În baie, în bu­cătărie sau pe hol? De

Fotoreporterul Libertatea Eli Driu a fost bruscată de trei bărbați care îl flancau pe primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la ieșirea din Curtea de Apel București. Ziarul condamnă astfel de ieșiri. Venit la Curtea de Apel București

Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care peste 6.000 cu prima doză, a anunţat marţi Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Programul Casa Verde Fotovoltaice începe pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00. Valoarea disponibilă pentru reluarea înscrierilor este de peste 250 de milioane de lei. Ministrul Mediului dă asigurări că bugetul poate fi

Furnizorul Gaz Vest din Bihor a primit o amendă de 50.000 din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru că nu a aplicat schema de compensare a facturilor pentru abonații săi, a anunțat, miercuri, ministrul

Segmentul hainelor pentru eve­ni­mente şi pentru birou este cel mai mare pierzător al pan­demiei din rândul magazinelor de mall, fapt care se vede în nu­mărul în scă­dere al spaţiilor care vând astfel de

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Alberto Boțoghină și Sebastian

Guvernele şi autorităţile în statele europene trebuie să se pregătească pentru o creştere semnificativă a cazurilor de COVID-19 cu varianta

Viitorul Cameliei Bogdan, judecătorul exclus de două ori din magistratură, nu mai este în România. Cel puțin așa indică cel mai recent demers al său. Grupul de Investigații Politice (GIP) arată că judecătoarea Bogdan își dorește un post

Ministrul de finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First

BETANO.com, operator european de top al industriei de pariuri sportive și cazinou online, a fost onorat cu două noi premii acordate de IAB și Casino Magazine pentru implicarea în proiecte ample care vizează responsabilitatea socială și susținerea