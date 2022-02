Jake Sullivan: Rusia ar putea invada Ucraina săptămâna viitoare 12.02.2022

12.02.2022 Jake Sullivan: Rusia ar putea invada Ucraina săptămâna viitoare Oficialii americani avertizează că Rusia ar putea invada în orice moment Ucraina, chiar pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing. Japonia, Letonia, Norvegia şi Olanda le-au cerut cetăţenilor lor să părăsească imediat



Jake Sullivan: Rusia ar putea invada Ucraina săptămâna viitoare

Oficialii americani avertizează că Rusia ar putea invada în orice moment Ucraina, chiar pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing. Japonia, Letonia, Norvegia şi Olanda le-au cerut cetăţenilor lor să părăsească imediat Ucraina.

Jake Sullivan: Rusia ar putea invada Ucraina săptămâna viitoare

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Gabriel Fătu, actorul care a devenit celebru cu farsele lui, la OTV-ul lui Dan Diaconescu, a încălcat legea în trafic și s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau […] The post Am aflat de ce l-au

Banca Naţională a României (BNR) va publica noile valori ale zilei după ora 13:00, iar până atunci rămân valabile cotațiile prezentate ieri, 1 aprilie. Curs valutar BNR vineri, 2 aprilie 2021 Euro rămâne la 4,91 […] The post Curs valutar

Cele mai multe dintre cele 51 de focare de coronavirus din judeţul Ialomiţa sunt familiale, însă focare de boală sunt şi în firme, la şcoli şi la Spitalul Municipal Urziceni, anunţă

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, are un nou mesaj în care îi jigneşte pe cei care nu merg să se vaccineze, sugerând că ar fi doar persoane sărace şi fără prea multă

BMW a deschis lista de precomenzi pentru puternicul SUV electric iX. Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și pornește în România de la 78.838 de euro cu TVA. În cazul său, cele două

Închiderea magazinelor, în weekend, la ora 18.00, a provocat nemulțumiri. Sunt presiuni uriașe asupra Executivului să modifice această regulă. Proprietarii de magazine spun că, dacă restricția se va menține, vânzările lor vor scădea și cu

Autorităţile locale ar trebui să trateze serios schemele de finanţare pentru companii, având în vedere că situaţia firmelor locale este foarte gravă din cauza lipsei de fonduri din piaţă, spune Roxana Mircea, managing partners, REI Advisors,

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a lansat vineri o actualizare a ghidurilor de călătorie pentru persoanele care sunt complet vaccinate împotriva Covid, eliminând unele recomandări de testare și carantină, informează

Autoritățile egiptene au apreciat că pierderile şi pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de

Eu am avut un magazin lângă mine, mic, se numea Mic.ro, dar nu mai e și în locul lui nu s-a mai deschis altul, de mulți ani. Așa că trebuie să cumpăr de la un magazin mare, de mai departe, unde se

Inginer, industriaș, sportsman, explorator, om de știință, fiul celui care a dat cea mai faimoasă moară din România a introdus automobilul în Regat. A iubit tirul, înotul și atletismul și a vrut să ajungă la Olimpiada din 1904 Pe când avea

Un număr de 432.000 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge vineri la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino". Potrivit unui comunicat al Comitetului naţional pentru coordonarea activităţilor privind vaccinarea

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din sport din luna

Dependenţa de nicotină este una dintre cele mai puternice forme de dependenţă de care poate suferi omul. Ţigările sunt un ”drog„ care oferă satisfacţie imediat dar care necesită la fel de repede o nouă doză. Specialiştii spun că oamenii

Staţia de metrou Tudor Arghezi, care continuă, la sud, magistrala Pipera-Berceni, va fi gata în trimestrul al patrulea din 2022, fiind construită de o asociere formată din patru companii, care lucrează în acest moment la execuţia

„Companiile care au o cultură a datelor puternică, relevantă, obţin performanţe de până la 4 ori mai mari decât competitorii lor în ce priveşte cifra de afaceri şi satisfacţia clienţilor. Clar o cultură a datelor îţi poate susţine

Duminică, 4 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 6,37 milioane lei, iar la Joker, la categoria I, potul este în valoare de peste 23,92

Autorităţile de la Cairo ar putea solicita despăgubiri de peste 1 miliard de dolari, pentru că țara a contribuit la îndepărtarea navei Ever Given, eşuată în Canalul Suez. Șeful egiptean al Autorității Canalului Suez, Oussama Rabie, a

Daniel Isăilă (48 de ani) a fost ales antrenorul lunii martie în Emiratele Arabe Unite. Bani Yas, echipa românului, a remizat în deplasare cu Al Sharjah în etapa din acest weekend, scor 1-1, și a căzut pe 2 în campionatul din EAU. Daniel

Tatăl europarlamentarului vasluian Dragoș Tudorache USR PLUS, preotul Ioan Tudorache, a murit miercuri, 1 aprilie. Parohul se vindecase de COVID-19, însă avea și alte probleme de sănătate, iar acestea i-au adus