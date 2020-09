Jador trece prin clipe grele. Mama lui este bolnavă: ”Nu-mi arde când…” 01.09.2020

01.09.2020 Jador trece prin clipe grele. Mama lui este bolnavă: ”Nu-mi arde când…” Jador nu este chiar în apele lui în această perioadă! Mama lui este bolnavă, iar artistul suferă foarte mult și este alături de aceea care i-a dat viață. Mai mult, chiar el avea să dezvăluie că în unele momente nici nu se poate concentra



Jador trece prin clipe grele. Mama lui este bolnavă: ”Nu-mi arde când…”

Jador nu este chiar în apele lui în această perioadă! Mama lui este bolnavă, iar artistul suferă foarte mult și este alături de aceea care i-a dat viață. Mai mult, chiar el avea să dezvăluie că în unele momente nici nu se poate concentra în activitatea profesională. CITEȘTE ȘI: JADOR A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CE […] The post Jador trece prin clipe grele. Mama lui este bolnavă: ”Nu-mi arde când…” appeared first on Cancan.ro.

Jador trece prin clipe grele. Mama lui este bolnavă: ”Nu-mi arde când…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Băncile centrale se confruntă cu tot mai multe probleme cauzate de şocurile politice, din cauza cărora instituţiile nu pot aduce sub control situaţia economică la scară largă, sunt concluziile la care s-a ajuns în timpul confernţei Fed(Banca

Doi copii care se aflau la mare cu părinţii lor au fost la un pas de moarte, dar un bărbat a reuşit să-i salveze printr-un efort supraomenesc. Salvatorul, însă, n-a mai putut să ajungă la

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare, duminică, victimelor agresiunii germane, în cadrul unei ceremonii la Wielun, desfăşurată exact la ora la care primele bombe au căzut, în 1939, asupra acestui oraş polonez, prima

Românii au cumpărat 3.541 de autoturisme ecologice în primele şapte luni ale anului, cu 60% mai multe decât în urmă cu un an, în aceeaşi perioadă, reiese din datele Asociaţiei Producătorilor

FCSB și Viitorul au intrat la cabine la egalitate, 1-1, într-un meci din etapa a 8-a, însă roș-albaștrii puteau să aibă 2-0 la un moment dat dacă fructificau penalty-ul primit ușor de la arbitrul Radu Petrescu. 1. Penalty ușor dat lui

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o atenţionare Cod galben de furtună, valabilă în trei judeţe din zona Moldovei, până la ora 15:30. Potrivit meteorologilor, în localităţi

Randamentele medii la titlurile de stat au continuat în luna august tendinţa descendentă pentru scadenţele de 1 an şi 5 ani şi au staţionat pentru alte maturităţi. Pe parcursul lunii august, Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe piaţa

Ashleigh Barty (23 de ani) este noul număr 1 WTA, după ce Naomi Osaka (21 de ani), a fost eliminată în optimile de finală de la US Open de elvețianca Belinda Bencic (12 WTA, 22 de ani). Nipona a cedat în două seturi, scor 5-7, 4-6, după

Moscova a propus ţărilor NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă şi medie de acţiune după încetarea Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), a declarat luni ministrul

Pe întreaga durată a week-end-lui trecut, ecranele televizoarelor au fost invadate de persoana d-nei Viorica Vasilica Dăncilă. Premier, preşedinte de partid şi candidat la prezidenţiale şi, precum acum 30 de ani ilustra ei predecesoare Elena

Libra Internet Bank, o instituţie de talie mică din piaţa locală specializată pe nişa profesiilor liberale, a raportat în primul semestru (S1) un profit net de 51 mil. lei, dublu faţă de rezultatul înregistrat la finalul primului trimestru al

Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat că ALDE îl va propune pentru şefia Senatului, fost parlamenar al PNL, trecut în iunie 2008 la

Hotelul de patru stele Mercure Sibiu Airport, controlat de omul de afaceri Dumitru Ghişe şi operat de lanţul polonez Orbis, caută general manager, food and beverages manager şi bucătar şef pentru restaurant, arată datele de pe platformele de

Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) a învins-o categoric pe chinezoaica Qiang Wang (18 WTA, 27 de ani) și s-a calificat în semifinalele turneului US Open. Americanca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-0, după 45 de minute de joc, iar în

Adrian Atinge, un antreprenor din Bucureşti, din confecţionarea şi vânzarea de terarii, microclimate din plante, care recreează zone din natură, dar în interiorul

Registrul Auto Român a verificat din punct de vedere tehnic, în trafic, în primele şase luni ale acestui an, 33.508 vehicule, fiind constatate deficiențe tehnice majore şi/sau periculoase la 15.235 de

Johan Meyer, manager de porto­foliu al Fondului Proprietatea (FP), consideră că achiziţia activelor CEZ şi ENEL de către Hidroelectrica, tranzacţie pentru care cea mai valoroasă companie a statului caută servicii de consultanţă, nu ar fi

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au sancţionat cu 55.000 de lei două magazine Mega Image din localitatea Corbeanca, judeţul Ilfov, pentru nereguli pe partea de etichetare şi depozitare, 172 de kilograme de

Curtea Constituţională a României a stabilit data de 11 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern şi Preşedinţie privind existenţa unui conflict juridic pe tema refuzului

Cristi Borcea (49 de ani) a făcut un prim pas către eliberarea din închisoare. Potrivit HotNews, cererea sa de eliberare a primit un aviz favorabil, în urma analizei efectuate de către Comisia de eliberări condiționate din cadrul