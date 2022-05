Iulia Albu a luat foc, după ce a văzut-o pe Andreea Esca îmbrăcată aşa. Ce scria pe tricoul vedetei Pro TV 30.05.2022

30.05.2022 Iulia Albu a luat foc, după ce a văzut-o pe Andreea Esca îmbrăcată aşa. Ce scria pe tricoul vedetei Pro TV Andreea Esca a intrat în atenția Iuliei Albu, după ce a ales o ținută cu care designerul de modă nu a fost de acord. Criticile acide nu au întârziat să apară la adresa prezentatoarei de […] The post Iulia Albu a luat foc, după ce a



Iulia Albu a luat foc, după ce a văzut-o pe Andreea Esca îmbrăcată aşa. Ce scria pe tricoul vedetei Pro TV

Andreea Esca a intrat în atenția Iuliei Albu, după ce a ales o ținută cu care designerul de modă nu a fost de acord. Criticile acide nu au întârziat să apară la adresa prezentatoarei de […] The post Iulia Albu a luat foc, după ce a văzut-o pe Andreea Esca îmbrăcată aşa. Ce scria pe tricoul vedetei Pro TV appeared first on Cancan.

Iulia Albu a luat foc, după ce a văzut-o pe Andreea Esca îmbrăcată aşa. Ce scria pe tricoul vedetei Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sâmbătă după-amiază o femeie în vârstă de 50 de ani a murit, după ce a făcut stop cardio-respirator pe plaja din Mamaia Nord. Femeia s-a simțit rău imediat după ce a ieșit din apă, iar […] The post O femeie a murit pe plaja din

Sociologul Barbu Mateescu a scis într-o postare satirică că în 2024, Emil Boc va fi candidatul PNL care va ajunge în turul II al alegerilor prezidenţiale alături de un prezidenţiabil USR PLUS. În luptă ar intra şi Liviu Dragnea care va candida

Gigantul farmaceutic Johnson&Johnson a retras cinci dintre loţiunile sale de protecţie solară, după ce în urmă cu câteva luni laboratorul independent Valisure a descoperit benzen, o substanţă cancerigenă, în 78 de loţiuni şi soluţii de

Cagliari, cu Răzvan Marin pe teren 45 de minute, a câștigat amicalul contra lui Real Vicenza, scor 16-1. Cagliari a început seria meciurilor amicale din această vară în compania unei formații de amatori din Italia, Real Vicenza. Antrenorul

Accidentul a avut loc sâmbătă noapte pe DN 1, în apropierea municipiului Ploieşti, a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres. Un urs a murit după ce a fost lovit de un autoturism, aproape de intrarea în

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi amici a devenit virală. Iar destăinuirea unuia dintre ei este de-a dreptul haioasă. ”-Te-ai îndrăgostit vreodată de o profesoară? -Da. -Și

În ultimele 24 de ore, 8.063 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arată datele transmise duminică de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021 până astăzi. Atunci au fost imunizate 354 de

În octombrie împlinește 47 de ani, însă arată de mult mai puțin și nu se sfiește să apară în public îmbrăcată super-sexy, de câte ori are ocazia. Vorbim despre Beatrice Comăniceanu, una dintre cele mai […] The post Cum a mers

Ministrul Muncii nu majorează salariul minim pe economie și a înghețat salariile bugetarilor, dar cere mediului privat să dea salarii mai mari. Într-o postare pe rețelele de socializare, Raluca Turcan le sugerează firmelor private să le dea cu

Captură impresionantă de droguri în Olanda! Vameșii au descoperit în portul Rotterdam trei tone de cocaină ascunse între butoaie cu piure de

Rezultatele anului trecut şi cele din primul trimestru al anului 2021 indică o re­zilienţă ridicată a sectorului de asigurări în faţa efectelor pandemiei, dar proiecţiile pen­tru restul anului trebuie conturate precaut, ţinând cont de

Teatrului Naţional din București îi revine onoarea de a deschide în acest an cea de-a 8-a ediţie a Festivalului Săptămâna Comediei Româneşti de la Braşov, în seara de 2 august, cu spectacolul Noii

Aliaţii NATO îşi scotocesc rândurile în vederea găsirii unui succesor pentru secretarul general Jens Stoltenberg. La mai bine de şapte decenii de la fondare, unii consideră că a venit vremea pentru o femeie la conducerea Alianţei.

Listările pe bursele europene au totalizat 44,6 miliarde de euro printr-un număr de 223 de oferte publice iniţiale în primele şase luni ale anului, ajungându-se la cea mai aglomerată perioadă din istoria recentă a pieţelor de capital ale

Jurnaliști, activiști pentru drepturile omului, avocați, autorități religioase, politicieni, membri de guvern, dar și șefi de stat sunt spionați cu ajutorul unui program militar virusat, creat de

Vaccinarea este singura cale de ieşire din criza sanitată, susţin oficialii de la Paris. Guvernul va impune restricţii privind permisele de sănătate de miercuri, nerespectarea prevederilor

Prieten bun din copilărie cu Mihai Iosif, impresarul Florin Manea a dezvăluit în direct la GSP Live că actualul antrenor al Rapidului și-a ratat cariera de fotbalist din cauza vieții extrasportive dezordonate. Impresarul Florin Manea, fiul

Nu este nimic mai confortabil decât apăsarea butonului de pe aspiratorul robot (sau din aplicație) și acesta începe curățenia de la sine. Dar acestea nu sunt utile pentru curățarea canapelelor sau a interiorului mașinii și […] The post

Venită din calificări, Gabriela Elena Ruse a jucat astăzi în primul tur al turneului WTA de la Palermo, competiție din categoria WTA 250. Gabriela Elena Ruse, fără set piredut la Palermo după trei meciuri După […] The post Gabriela Elena

Adi Popa a rămas liber de contract, după ce ultima oară a evoluat în Liga 1 la Academica