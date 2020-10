Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea târziu! Ce putut să-i facă iubita pe care a cerut-o de nevastă în direct la tv 31.10.2020

31.10.2020 Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea târziu! Ce putut să-i facă iubita pe care a cerut-o de nevastă în direct la tv Emily Burghelea avea să primească inelul de logodnă de la misteriosul ei iubit, care a apărut în studioul de la Teo Show cu o mască pe față, pentru a nu fi cunoscut. De altfel, fosta […] The post Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea



Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea târziu! Ce putut să-i facă iubita pe care a cerut-o de nevastă în direct la tv

Emily Burghelea avea să primească inelul de logodnă de la misteriosul ei iubit, care a apărut în studioul de la Teo Show cu o mască pe față, pentru a nu fi cunoscut. De altfel, fosta […] The post Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea târziu! Ce putut să-i facă iubita pe care a cerut-o de nevastă în direct la tv appeared first on Cancan.ro.

Iubitul lui Emily Burghelea a văzut prea târziu! Ce putut să-i facă iubita pe care a cerut-o de nevastă în direct la tv

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Postul de televiziune Pro TV a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei, din cauza unor incidente petrecute în timpul a două emisiuni, MasterChef și Deadpool. Principala problemă a fost o ediție a emisiunii MasterChef, difuzată în reluare pe 13

Stocul total de spaţii moderne de birouri din Bucureşti a ajuns la finalul primelor trei trimestre din 2019 la aproximativ 3,16 mil. mp, cu 15% mai mult decât perioada similară a anului trecut, cu o rată generală de neocupare de

Primii zece jucători din piaţa locală de medicamente după volume şi vânzări au jumătate din cota totală din pieţele de profil, însă topurile diferă semnificativ la nivelul celor doi indici – volum şi

Când Elon Musk anunţa anul trecut pe Twitter că Germania este preferată ca locaţie pentru prima uzină auto europeană a Tesla, politicienii s-au lansat rapid într-o adevărată luptă pentru ademenirea

O echipă de filmare Netflix și activiștii de mediu care îi însoțeau prin pădurile din Banat, a fost agresată de tăietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postări pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că alte realizări ale mandatului său au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi Summitul de

În această săptămână (11-15 noiembrie), prin punctele de trecere a frontierei au efectuat formalităţile aproximativ 722.500 cetăţeni români şi străini, dintre care 343.000 pe sensul de intrare şi 379.500 pe cel de ieşire din ţară şi

Daaa, cine n-o știe pe Inna! Frunoasa artistă a ”spart” programele și în țară, și afară, ba chiar a făcut-o de nota 10! Că spune lumea că are o problemă cu vocea… Pas! Cântăreața a atras simpatia milioanelor de fani de peste hotare,

Bodycheck la Tomasz Kędziora. Fundașul dreapta polonez a primit îngrijiri pe gazon, având dureri mari la șold. A reușit totuși să încheie meciul. Incident tragicomic la Ierusalim, pe Teddy Stadium. Era primul minut de prelungire, când un fan

Adolescentul de 16 ani care a deschis focul, joi, în curtea liceului său dintr-o localitate din apropiere de Los Angeles, provocând moartea a doi colegi şi rănirea altor trei înainte de a încerca să

Antonia a lansat un strigăt de ajutor pe contul ei de Instagram, unde a făcut publică povestea unei fetițe din Cluj, care a fost diagnosticată cu o boală mortală. Artista crede că apelul ei pentru ajutarea și salvarea Krisztinei nu este

SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce Buducnost Podgorica a învins-o pe SG BBM Bietigheim cu scorul, de 34-28 (18-14) în ultimul meci din

Un român dintr-un sat dâmboviţean a chemat în judecată doi giganţi ai Internetului, acuzându-i că nu l-au plătit pentru munca pe care a

Administratorul special al Electrocentrale Bucureşti (Elcen) a declarat vineri, în cadrul conferinţei „Focus energetic“ că problema companiei Termoenergetica, cea care va prelua activitatea Radet, va fi capitalizarea, pentru că neplata ar putea

Statele Unite al Americii vor avea un nou ambasador în România. Este vorba despre Adrian Zuckerman, cetățean american născut în țara noastră. Senatul american urmează să voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrain Zuckerman

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis

Un report în valoare de peste 16,34 milioane lei (aproximativ 3,43 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49 din cadrul tragerilor care vor avea loc joi, 21 noiembrie, informează

Ivan Rakitic, 31 de ani, are șanse foarte mari să plece de la Barcelona în această iarnă, după ce a pierdut locul de titular. Mijlocașul croat vrea la Juventus. Presa din Spania anunță că, deși are mai multe oferte pe masă, Ivan Rakitic

Donald Trump s-a uitat sâmbătă seară la filmul Joker și s-a arătat încântat de faptul că la final este ucis personajul jucat de Robert de Niro, un vehement critic al președintelui american, potrivit Hotnews. Joker este unul din cele mai