Iubitul lui Emily Burghelea a supărat-o din nou pe vedetă, după ce a filmat-o când a trezit-o: “De ce dormi dezbrăcată?”. Blonda a răbufnit | VIDEO 31.10.2020

31.10.2020 Iubitul lui Emily Burghelea a supărat-o din nou pe vedetă, după ce a filmat-o când a trezit-o: “De ce dormi dezbrăcată?”. Blonda a răbufnit | VIDEO Andrei, logodnicul lui Emily Burghelea, continuă să se țină de promisiunea de a o filma pe vedetă în toate ipostazele. În această dimineață însă, el “a reușit” să își supere grav partenera de viață în […] The post Iubitul lui



Iubitul lui Emily Burghelea a supărat-o din nou pe vedetă, după ce a filmat-o când a trezit-o: “De ce dormi dezbrăcată?”. Blonda a răbufnit | VIDEO

Andrei, logodnicul lui Emily Burghelea, continuă să se țină de promisiunea de a o filma pe vedetă în toate ipostazele. În această dimineață însă, el “a reușit” să își supere grav partenera de viață în […] The post Iubitul lui Emily Burghelea a supărat-o din nou pe vedetă, după ce a filmat-o când a trezit-o: “De ce dormi dezbrăcată?”. Blonda a răbufnit | VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Iubitul lui Emily Burghelea a supărat-o din nou pe vedetă, după ce a filmat-o când a trezit-o: “De ce dormi dezbrăcată?”. Blonda a răbufnit | VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Biletul Zilei pe care vi-l propunem astăzi cuprinde două selecții din fotbal din preliminariile EURO 2020 cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Pentru prima selecție de pe Biletul Zilei vom merge pe „Bakcell Arena” din Baku

Aceste articol este despre mobilizare. De ce „Hai România!” nu este același lucru cu „Noi suntem români”. Un demers mobilizator al Federației Române de Fotbal, publicat joi, se dorea a fi totodată o replică spirituală la

Satya Nadella, a preluat conducerea gigantului tehnologic Microsoft în 2014, iar sub conducerea acestuia compania a câştigat 500 mld. dolari în capitalizare de piaţă. Nadella este de părere că succesul poate fi atins doar dacă marii şi mici

Din seria obiceiurilor care ne fac sa devenim mai fericiți, putem afirma ca la hotel Silver Mountain Resort and SPA 4* din Poiana Brașov descoperim unicitatea locației, a serviciilor de lux oferite si totodată o atmosfera

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că alte realizări ale mandatului său au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi Summitul de

În această săptămână (11-15 noiembrie), prin punctele de trecere a frontierei au efectuat formalităţile aproximativ 722.500 cetăţeni români şi străini, dintre care 343.000 pe sensul de intrare şi 379.500 pe cel de ieşire din ţară şi

♦ Plus 47% în prima jumătate din 2019 ♦ Fondul de pensii Aripi este singurul din cele şapte fonduri Pilon II din România care este acţionar la cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume – Louis Vuitton (LVMH) ♦ LVMH este

Jumătate dintre formațiile care se vor afla în urne pentru turneul final al Campionatului European 2020 se cunosc deja. După rezultatele consemnate în jocurile care au avut loc sâmbătă seara în preliminarii Germania, Olanda, Austria și Polonia

Cancer de sân, prostată, plămâni, colon și piele – cunoașteți simptomele de avertizare specifice? Cunoașterea lor este un avantaj cert, deoarece cu cât acționați mai devreme, cu atât sunt mai

Peste o sută de sportivi au participat la o nouă ediție a competiției inedite din Parâng: întrecerea cu telescaunul în ascensiune, de la cota 1.070 la 1.685 metri! După ce în 2018 a stabilit recordul competiției, ajungând la finiș în

Fostul manager al Spitalului Malaxa din București, judecat pentru fapte de corupție, este acuzat că a trimis acasă un pacient care ar fi murit dacă nu era operat de urgență la un alt spital. Florin Secureanu a consultat un bărbat la Spitalul din

Polonezul Donal Tusk, preşedintele în exerciţiu al Consiliului UE, este unicul candidat la preşedinţia PPE (dreapta), cel mai important partid european, la succesiunea francezului Joseph Daul, a anunţat luni formaţiunea, relatează

Naţionala de fotbal a Moldovei va juca un meci de verificare în compania selecţionatei Rusiei. Partida este programată pentru 31 martie 2020, pe stadionul Zimbru din Chişinău, transmite

Clienţii băncilor au beneficiat în ultimii trei ani şi jumătate de scutiri sau reduceri de datorii în valoare totală de peste 2 milioane euro în urma negocierile purtate între consumatori şi bănci/IFN-uri prin intermediul conciliatorilor,

Simplul fapt că muncim mai eficient nu înseamnă că vom munci mai

Alianţa Nord-Atlantică a decis să-şi extindă prezenţa în spaţiu - al cincilea domeniu operaţional, după cele ale aerului, terestru, maritim şi cibernetic - au declarat marţi surse pentru

Procurorii suedezi au anunțat marți că au închis ancheta privind acuzațiile de viol formulate la adresa fondatorului Wikileaks Julian Assange în 2010, notează BBC News. Assange, care neagă acuzațiile, a petrecut șapte ani în ambasada

Avea doar 18 ani și era campioană la box. Vestea că a încetat din viață în urma unui tragic accident a produs un șoc printre sportivii care o cunoșteau, iar familia este în înmărmurită de durere. Amina Bulakh a murit după ce a fost

Anca Maria Murg, o româncă în vârstă de 30 de ani, care era dată în căutare internațională prin Interpol, a fost găsită la Scafati, lângă Salerno, în Italia. În 2007, când avea doar 18 ani, ea i-a aplicat lovitura decisivă unui tânăr,

Preşedintele sârb Vucici a ordonat o anchetă în legătură cu un videoclip care arăta cum un ofiţer rus de informaţii îi dă bani unui agent sârb