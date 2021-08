Iubita româncă a lui Black Coffee a ajuns din Buzău în Maldive! 05.08.2021

Celebrul Black Coffee, producător, cântăreț și compozitor s-a distrat, weekend-ul trecut, la hotel, cu o tânără româncă apetisantă și ușor amețită, după o seară de neuitat în care a mixat la Nuba Mamaia. Acum, CANCAN.RO […] The post Iubita româncă a lui Black Coffee a ajuns din Buzău în Maldive! appeared first on Cancan.

Adrian Severin era al doilea om în guvern, în 1990, ministru pentru reformă şi relaţiile cu Parlamentul (1990-1991), în momentul instalării primului consiliu de administraţie al BNR. „Am urmat o politică bună şi roadele ei se văd

Vara 2020 a fost o vară a recordurilor de temperaturi, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM). În multe zile au fost depăşite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai

Racheta lui Ilie Năstase din anii ’70, spada Anei Maria Brânză, o cină cu Raed Arafat... Peste 60 de produse, servicii şi experienţe unice se licitează, până pe 18 septembrie, în

Start-up-ul Octavic din Oradea, care a dez­voltat un sistem complex pentru digita­lizarea unităţilor mari de producţie, a ajuns în prezent la un portofoliu de peste opt clienţi, jucători globali din zona farma, precum giganţii Zentiva şi Gedeon

Confruntarea Germania - Spania 1-1 din Liga Națiunilor a oferit viralul zilei în fotbalul european, însă totul s-a dovedit a fi un fake news. Germania a condus pe teren propriu, grație golului marcat de Timo Werner în minutul 52, până

Orange, liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a obţinut şi în 2019 cel mai mare profit net din întreaga industrie de IT şi telecom, cu un rezultat de 384 mil. lei, dublu faţă de anul precedent, arată o analiză realizată de ZF pe baza

În prima săptămână de campanie electorală forțele de ordine au dat 39 de amenzi, în valoare de peste 28.000 lei, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef

LIGA 2. Astăzi a început cea de-a doua etapă din liga secundă a României. Nu mai puțin de 6 partide se dispută în cursul zilei, printre care și meciurile celor de la Rapid, FC U Craiova 1948 sau Farul. Meciurile pot fi urmărite în format

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a anunțat vineri că fermierii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la 15 septembrie, iar banii vor începe să le intre în conturi trei zile mai târziu. ”Primul

LG a prezentat la IFA 2020 primul televizor 8K din lume care suportă puternicele noi procesoare grafice NVIDIA GeForce RTX 30

Gruparea ecologistă radicală Extinction Rebellion a blocat tipografiile mai multor ziare naţionale din Regatul Unit, care n-au mai ajuns în această dimineaţă la distribuitorii de

Suzy Cortez, alias „Miss BumBum”, a luat atitudine după scandalul plecării lui Lionel Messi de la Barcelona, ținăndu-i partea argentinianului in fața președintelui catalanilor, Josep Maria Bartomeu. Cele mai tari bilete de pariuri,

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că nu a văzut nicio dovadă legată de otrăvirea lui Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, relatează Hotnews. Totuși, Trump a declarat că nu are motive să se îndoiască de acuzațiile

Nume: Google Meet Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Google LLC Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a organiza videoconferinţe HD pentru grupuri cu până la 250 de persoane astfel

În sesiunea din vară a examenului de Bacalauret, 17 absolvenţi ai Liceului Tehnic „Vasile Cocea”, din comuna suceveană Moldoviţa, între care şefa de promoţie a generaţiei actuale, Alexandra Bîndiu, au fost eliminaţi din examen pentru

Serviciile publice din România s-ar putea bucura de o evoluţie prin intermediul digitalizării, evoluţie ce ar fi trebuit să aibă loc cu mai bine de 10 ani în urmă, iar metoda prin care se poate ajunge în acest punct este realizarea mai multor

Într-un sezon de Formula 1 aproape compromis de dictatura nemiloasă instaurată de Lewis Hamilton, victoria neașteptată a lui Pierre Gasly, de la Alpha Tauri, a doua echipă a companiei Red Bull, în Marele Premiu al Italiei, de la Monza, a adus

Banca Națională a României a anunțat cursul de referință pentru ziua de astăzi. Euro este din nou în creștere, ceea e reprezintă o veste extrem de proastă pentru toți românii cu chirii si rate plătite în moneda europeană. În ultima

Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, susţine că în viitoarea campanie electorală nu intenţionează să lupte împotriva partidelor de centru dreapta. Mai mult decât atât, candidata PAS la alegerile prezidenţiale din 1

Economia României s-a contractat în termeni reali cu 12,3% în T2/2020 faţă de T1/2020 şi cu 10,5% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce pentru primul semestru, PIB a scăzut cu 4,6%, pe seria brută şi cu 3,9% pe seria