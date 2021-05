Iubita lui Roman Protasevici va fi pusă sub acuzare în Belarus 31.05.2021

Iubita lui Roman Protasevici va fi pusă sub acuzare în Belarus Ministrul de externe al Belarusului a anunțat luni că studenta rusă arestată în zborul Ryannair deviat și obligat să aterizeze la Minsk va fi pusă sub acuzare și judecată în Belarus, relatează publicația independentă The Moscow Times. Sofia



Ministrul de externe al Belarusului a anunțat luni că studenta rusă arestată în zborul Ryannair deviat și obligat să aterizeze la Minsk va fi pusă sub acuzare și judecată în Belarus, relatează publicația independentă The Moscow Times. Sofia Sapega, în vârstă de 23 de ani, a fost arestată alături de iubitul ei, Roman Protasevici, pe […]

