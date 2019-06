Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată?! Primele imagini care ar ”trăda-o” pe Irina 03.06.2019

03.06.2019 Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată?! Primele imagini care ar ”trăda-o” pe Irina CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate națională, imaginile momentului. Iubita lui Liviu Dragnea are gesturi de graviduță! (Avantajele oferite de un studio de videochat) Irina Tănase și-a mângâiat burtica la



Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată?! Primele imagini care ar ”trăda-o” pe Irina

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate națională, imaginile momentului. Iubita lui Liviu Dragnea are gesturi de graviduță! (Avantajele oferite de un studio de videochat) Irina Tănase și-a mângâiat burtica la scurt timp după ce a părăsit cabinetul avocatului. Cu toate acestea, apropiații tinerei susțin că o sarcină este foarte puțin probabilă și […] The post Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată?! Primele imagini care ar ”trăda-o” pe Irina appeared first on Cancan.ro.

Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată?! Primele imagini care ar ”trăda-o” pe Irina

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Duminică după-amiaza, pe DN 7 / E 81, în apropierea oraşului Brezoi, de pe Valea Oltului, a avut loc un carambol în care au fost implicate mai multe autoturisme. Din primele informaţii, printre victime se află şi o

Cântăreţul Mihai Constantinescu, în vârstă de 73 de ani, are probleme de sănătate din nou. El a trebuit să ceară ajutorul medicilor şi a ajuns la Spitalul Municipal din Capitală. Artistul a fost nevoit să îşi anuleze două concerte din

Femeia agresată de individ a depus plângere la Poliţie. Trecătorii au asistat la întreaga scenă ca la un

Duminică. 17 martie, pianista Mădălina Paşol va urca pe scena Ateneului Român, aducând un omagiu de suflet celui mai mare pianist român prin reinterpretarea lucrărilor cântate de Dinu Lipatti, în ultimul său recital din 16 septembrie 1950, de

Un tânăr din judeţul Botoşani şi-a infectat intenţionat iubita cu virusul HIV. Acesta a fost trimis deja în judecată şi riscă ani grei de

Horoscop Berbec. Stai de vorbă cu o persoană care reprezintă autoritatea în ochii tăi, pentru că îl consideri net superior ţie prin experienţa sa de viaţă, prin bagajul de cunoştinţe pe care

Opel va reintra anul acesta pe piaţa din Rusia cu trei noi modele: crossover-ul Grandland X, care va fi importat din Germania, şi două modele care vor fi produse local, la fabrica grupului PSA, transmit

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS - Dan Barna şi Dacian Cioloş - doresc ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin şi cer parlamentarilor să voteze o lege în acest sens. "Primul punct

Fostul premier Dacian Cioloş, cel care deschide lista Alianţei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat duminică, la Constanţa, că, indiferent ce se va întâmpla până în anul

Trei persoane, printre care şi o femeie însărcinată, au ajuns duminică la spital, după ce cinci autoturisme s-au ciocnit pe DN 7, în apropierea localităţii Brezoi, potrivit reprezentanţilor

Genoa a câștigat partida cu Juventus, din etapa cu numărul 28 din Serie A, scor 2-0. Ionuț Radu, portarul României U21, a scăpat fără gol în fața liderului din Italia. Românul a fost salvat de VAR. Dybala a marcat dar

Kelly Holmes, dublă campioană olimpică la Atena 2004, a avut perioada ei neagră. Acum, ține un podcast în care celebrități vorbesc despre suferințele lor mintale. Nicio cursă importantă de semifond din anii 90 și începutul anilor

Bianca Andreescu, 18 ani și locul 60 WTA, va disputa azi finala Indian Wells cu Angelique Kerber, 31 de ani, locul 8 WTA. Meciul va începe la ora 22:00. Bianca Andreescu este noua revelație a tenisului feminin, puștoaica de 18 ani

Loteria Română organizează duminică, 17 martie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 17 martie 2019: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma Loto 5/40: Va urma Noroc: Va urma

După opt ani de mariaj cu Brigitte Sfăt, Ilie Năstase este mai hotărât ca niciodată să-și refacă viața alături de Ioana Simion. Cu care are în plan să se căsătorească. Dacă nu chiar a făcut-o deja! Recent, Ilie Năstase a fost văzut cu

Dieta pentru fertilitate ar putea crește șansele unei femei de a avea un copil. Citește mai

Paris, fiica lui Michael Jackson, a negat o informaţie publicată sâmbătă potrivit căreia ar fi fost spitalizată în urma unei tentative de suicid. Citește mai

Circulaţia feroviară pe relaţia Piteşti – Bucureşti se desfăşoară, duminică, în condiţii speciale, de tip cale liberă, sub atenta supraveghere a personalului feroviar care dirijează traficul pe bază de comandă telefonică, după ce mai

Campioana a bifat, la Ovidiu, a doua victorie în play-off, trecând de Viitorul, la limită, după reuşita semnată de Păun în repriza

Şeful diplomaţiei letone Edgars Rinkevics a anunţat că va încuraja guvernul ţării sale, înaintea Summitului Uniunii Europene din 21-22 martie, să fie de acord cu o amânare a Brexit-ului, relatează duminică