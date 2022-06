Iubita lui Daniel Pavel, rol important în sezonul trecut Survivor România. Motivul pentru care prezentatorul se consulta cu ea în fiecare zi 13.06.2022

Un copil în vârstă de un an, din comuna Derna, județul Bihor, a murit după ce s-a înecat cu o bomboană. Părinții bebelușului au sărit la bătaie la echipajul SMURD, care venise să-l salveze. Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest

Nuclearelectrica a anunțat, joi dimineață, că reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National, miercuri seară, ca urmare a unui incident (tranzient) în sistemul energetic, care a afectat

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a pierdut surprinzător în semifinalele turneului masculin de tenis de la Jocurile Olimpice, fiind învins de neamțul Alexander Zverev (24 de ani, 5 ATP), scor 6-1, 3-6, 1-6, după un meci de două ore și

Fostul mare fundaș Nae Ungureanu (64 de ani) a suferit un accident vascular cerebral. Este internat în acest moment la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Starea lui este stabilă. Nae Ungureanu, unul dintre cei mai iubiți componenți ai

La mare căutare vara, pepenele este vedeta petrecerilor în aer liber. Şi nu

Indicatorul de încredere al CFA România, asociaţia analiştilor financiari, a continuat să crească în iunie şi a ajuns aproape de maximul

La două zile după „spectacolul“ de la aeroport, când l-a certat pe ministrul Sporturilor, a refuzat să-i strângă mâna şi a „urecheat“ şi presa, spadasina de 36 de ani şi-a schimbat radical tonul, printr-o postare pe

După ce l-a dat pe Ionuț Vînă la CSU Craiova, pentru a-i lua pe Andrei Burlacu și Ivan Mamut, Gigi Becali mai vrea să dea un jucător la olteni, pe Andrei Vlad. Portarul de a 22 a venit la FCSB de la CSU Craiova în vara lui 2017, după un scandal

Partida de box dintre britanicul Frazer Clarke (29 de ani) și cea dintre francezul Mourad Aliev (26 de ani), de la categoria supergrea, s-a terminat cu scandal. Disputa a fost oprită de arbitru în finalul rundei a doua și Clarke a fost declarat

România se confruntă cu un val de caniculă, iar anul 2021 este cel al fenomenelor extreme. Din cauza temperaturilor ridicate și-au făcut apariția furtunile uscate. Emisiile de carbon, gazele cu efect de seră, oceanele devin […] The post

Producătorul de maşini electrice Nio Inc. (NIO), lanţul american de magazine GameStop Corp. (GME) şi lanţul de cinema­tografe AMC Entertainment Hodings (AMC) ocupă primele poziţii în topul celor mai tranzacţionate acţiuni străine de către

Fostul primar al municipiului Iaşi Gheorghe Nichita s-ar putea întoarce acasă în următoarele zile, în cazul în care decizia de eliberare condiţionată dispusă de Tribunalul Botoşani nu va fi

Mahle Componente de Motor, subsidiara locală a grupului german Mahle cu vânzări globale de 9,8 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 560,3 mil. lei (116,3 mil. euro), în creştere cu 13% faţă de anul anterior, când

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) anunţă, luni, că s-au ridicat restricţiile de tonaj (7,5 t) pe raza a 19 judeţe şi se menţin în 22 de judeţe afectate de

Poliția rutieră avertizează că traficul pe Autostrada Soarelui, spre Litoral, este intens și se acționează pentru fluidizarea circulaţiei, în zona staţiei de taxare de la

Dacă n-ar fi cerut și primit azil politic în SUA la JO 1984, Vladimir Moraru ar fi devenit cel mai apreciat ziarist român de sport. De sport, în general, nu de fotbal, el făcând parte din stirpea gazetarilor mai puțin spre deloc preocupați de

Durere fără margini după un accident care a avut loc în Bacău, în care și-au pierdut viața șapte persoane, între care doi copii, iar alţi cinci oameni au fost răniţi în urma impactului frontal dintre un autoturism şi un microbuz. La o

Accidentat sâmbătă, în prima etapă a campionatului scoțian, Ianis Hagi a încercat să joace în Suedia, în Malmö - Rangers 2-1. Dar are încă dureri la glezna stângă. La încălzire, i-a spus managerului că nu poate evolua. Ianis Hagi

Rezultatele studiului sunt cele mai recente din testul Real Time Assessment of Community (REACT-1) efectuat de Imperial College din Londra, care monitorizează nivelurile de infecție COVID-19 de-a lungul timpului în toată Anglia. Testul PCR este

În România, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021 au fost recenzate circa 3,2 mil. de exploataţii agricole, dintre care aproximativ 2,9 mil. (circa 90%) sunt ferme mici, fără personalitate juridică, arată datele furnizate de Ministerului