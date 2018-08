Iubita lui Cătălin Botezatu, fără lenjerie intimă la mare. Cum a fost fotografiată Monica Hill 21.08.2018

21.08.2018 Iubita lui Cătălin Botezatu, fără lenjerie intimă la mare. Cum a fost fotografiată Monica Hill Aflați într-o vacanță pe litoralul românesc, Monica Hill și Cătălin Botezatu nu se ascund atunci când își arată dragostea pe care și-o poartă unul celuilalt. Recent, cei doi au petrecut într-un club de fițe din Mamaia, unde frumoasa



Iubita lui Cătălin Botezatu, fără lenjerie intimă la mare. Cum a fost fotografiată Monica Hill

Aflați într-o vacanță pe litoralul românesc, Monica Hill și Cătălin Botezatu nu se ascund atunci când își arată dragostea pe care și-o poartă unul celuilalt. Recent, cei doi au petrecut într-un club de fițe din Mamaia, unde frumoasa brunetă și-a făcut apariția într-o rochie care avea două crepeuri senzuale pe șolduri. Și… spre surprinderea multora, […] The post Iubita lui Cătălin Botezatu, fără lenjerie intimă la mare. Cum a fost fotografiată Monica Hill appeared first on Cancan.ro.

Iubita lui Cătălin Botezatu, fără lenjerie intimă la mare. Cum a fost fotografiată Monica Hill

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mai multe persoane, simpatizanţi ai Partidului Şor, au manifestat dimineaţă în faţa Primăriei Chişinău, unde primarul ales nevalidat, Andrei Năstase, susţinea o conferinţă de presă despre „mafia imobiliară” din capitală, ultimul fiind

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Persoanele nascute sub semnul Gemeni vor da dovada de o energie inimaginabila in lupta pentru locul lor sub soare. Atat in plan profesional, cat si sentimental. In

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni că uneori numirile la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost realizate în baza unui "troc politic", dând asigurări că de această dată nu se

Şase persoane au fost transportate la spitale după ce au fost implicate într-un accident rutier produs luni dimineaţa la ieşirea din oraşul Balş spre Craiova, a anunţat purtătorul de cuvânt al

Un deputat sud-coreean vizat de o anchetă pentru fapte de corupţie s-a sinucis la Seul, a anunţat luni poliţia, informează France Presse. Roh Hoe-chan era la al treilea mandat de deputat, ca membru

Florentina Mirică, procuror-şef serviciu la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul DNA, şi-a depus luni candidatura la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei pentru funcţia de şef

Ameninţările proferate de preşedintele american Donald Trump contra Iranului reprezintă un 'război psihologic' şi Teheranul va continua să se opună inamicilor săi, a declarat luni un reprezentant al

Şoferul unei maşini în care se aflau doi adulţi şi cinci copii a adormit la volan şi a plonjat, luni, cu maşina, în albia unui râu, pe raza comunei timişene Voiteg. "Şoferul a adormit la volan şi

Ploiesti Shopping City, proiect dezvoltat de Carrefour Property Romania împreună cu NEPI Rockcastle, investeşte un milion de euro pentru modernizarea food court-ului, cinci noi branduri urmând să deschidă restaurante, inclusiv primul restaurant de

FCSB pornea ca marea favorită la câștigarea titlului în noul sezon al Ligii 1, nu mai vorbim de meciul de sâmbătă seară, de la Giurgiu. Casele de pariuri nu-i dădeau nicio șansă trupei lui Măldărășanu, cotă 4,15, față de

GSP.ro te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, în fruntea căruia se află în continuare Simona Halep. Simona Halep are 7.571 de puncte, cu 831 mai mult decât daneza Caroline Wozniacki. Halep a ajuns la a 38-a săptămână

Percheziţii la fabrica de ciment unde au fost găsiţi morţi doi paznici. Anchetatorii caută noi indicii în acest caz, în care doi angajaţi ai societăţii comerciale sunt acuzaţi de cele două crime, dar şi de o a treia care ar fi avut loc anul

Ghimbirul este unul dintre condimentele cele mai versatile. Îl poţi folosi şi la limonadă, şi la prăjituri, dar şi la fripturi de porc sau supe. Nu strică să ai mereu în frigider puţin ghimbir. Nu doar că oferă un plus de

Atunci când soţul său, Emmanuel Macron, a câştigat cursa prezidenţială, Brigitte a fost principalul subiect de discuţie al tuturor. S-a vorbit despre vârsta ei înaintată (n.r. 65 de ani), despre diferenţa de vârstă dintre parteneri, dar

CFR Cluj va juca mâine, în turul II preliminar al Ligii Campionilor, manşa tur cu suedezii de la Malmo, pe teren

Directorul Serviciului Estonian de Informaţii Externe spune că agenţia sa a identificat mai multe persoane publice care activează ca „agenţi de influenţă“ în slujba spionajului

În seara zilei de vineri, 27 iulie 2018, va loc cel mai important eveniment astronomic al anului vizibil din România: eclipsă totală de Lună. Va fi cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI, cu durata totalităţii de 1 oră şi 42

Oamenii legii au constatat nouă fapte ce constituie infracţiuni, care constau în executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele

Evenimentul a avut loc în municipiul Bacău, în timp ce poliţiştii de la rutier efectuau un control în trafic pe strada