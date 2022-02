Îţi mai aminteşti de Darius Bulzan, fostul concurent de la Românii au Talent? Ireal cum a ajuns să arate acum, după ce şi-a făcut operaţie de schimbare de sex 08.02.2022

08.02.2022 Îţi mai aminteşti de Darius Bulzan, fostul concurent de la Românii au Talent? Ireal cum a ajuns să arate acum, după ce şi-a făcut operaţie de schimbare de sex În urmă cu nouă ani, Darius Bulzan, i-a impresionat pe jurații de la ”Românii au talent” cu numărul de contorsionism. Între timp, tânărul și-a făcut operație de sex, iar acum se numește Daria Jane. În […] The post Îţi mai



Îţi mai aminteşti de Darius Bulzan, fostul concurent de la Românii au Talent? Ireal cum a ajuns să arate acum, după ce şi-a făcut operaţie de schimbare de sex

În urmă cu nouă ani, Darius Bulzan, i-a impresionat pe jurații de la ”Românii au talent” cu numărul de contorsionism. Între timp, tânărul și-a făcut operație de sex, iar acum se numește Daria Jane. În […] The post Îţi mai aminteşti de Darius Bulzan, fostul concurent de la Românii au Talent? Ireal cum a ajuns să arate acum, după ce şi-a făcut operaţie de schimbare de sex appeared first on Cancan.

Îţi mai aminteşti de Darius Bulzan, fostul concurent de la Românii au Talent? Ireal cum a ajuns să arate acum, după ce şi-a făcut operaţie de schimbare de sex

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cu toate că nu a făcut atletism până la 47 de ani, jandarmul Nicolae Brînzoi deţine recordul naţional la suta de metri, la categoria peste 45 de ani, şi se pregăteşte să îl bată şi pe cel de la categoria peste 50 de

Facebook a anunţat sâmbătă că a blocat temporar contul preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru încălcarea „politicilor privind dezinformarea” în cazul Covid-19. Nu ar fi primul incident de acest fel al preşedintelui, după ce, în

Comuna ilfoveană Glina, cu satele aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, a intrat în carantină pentru două săptămâni începând de vineri seara, de la ora 22,00, conform unei informări transmisă

Un veteran de război din Calabria, Giuseppe Trapasso, în vârstă 85 de ani, şi-a cedat vaccinul anti-COVID-19, unei tinere dintr-un orăşel aflat la câţiva kilometri distanţă, Cicala. Fata de 23 de ani, bolnavă de cancer, a primit un cadou

Fost consilier onorific în Ministerul Sănătății, Răzvan Cherecheş spune că are o relaţie foarte bună cu ministrul Vlad Voiculescu, că îl respectă „enorm de mult”, dar că rezultatele nu sunt la nivelul eforturilor depuse.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că angajaţii Metrorex care au făcut grevă vineri "erau îndreptăţiţi să ceară anumite drepturi", iar guvernanţii care i-au numit "terorişti"

Premierul Florin Cîțu a evitat să transmită un mesaj dur în urma protestelor care au avut loc în noaptea de duminică spre luni față de noile restricții. Întrebat dacă manifestanții vor fi amendați, acesta a spus că îi înțelege pe

Orașul Barcelona a fost gazda unui eveniment unic în Europa pandemiei de coronavirus. Pentru a face un studiu care să releve cât de mare este rata de infectare cu Covid-19 în spațiile închise, în orașul […] The post Imagini unice în

Deblocarea navei Ever Given a avut efect imediat pe bursele asiatice, dar şi asupra preţurilor petrolului, scrie Reuters, citat de agenţiile centrale de

Am ajuns la fibrilaţii, d-alea de aleargă inima în galop, mai ales că zeci de minute cordul fredona calm „fotoliul din odaie”, aveam tabela de scor liniştită când, deodată, am strigat: „inimă, nu

Miliardarul ceh Petr Kellner, proprietarul Pro TV, a murit într-un accident de elicopter în zona unui gheţar din statul american Alaska, alături de încă patru persoane, unde se afla la schi, anunță New

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă azi prestația naționalei. Întrebarea este: ne putem califica la Campionatul Mondial cu stilul lui Rădoi? Ce reprezintă „Dezbaterea Zilei”? Cătălin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor,

Cercetarea a început luni în Italia și este despre capacitatea câinilor dresaţi de a detecta rapid, prin miros, persoane simptomatice şi asimptomatice infectate cu COVID-19, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Peste 1.000 de persoane vor

Actualul loc 3 în ierarhia mondială a decis să se retragă de la turneul de la Miami, asta după ce nu a participat nici la întrecerile de la Dubai și

Prima reprezentativă a „reuşit“ să rateze calificarea la un turneu final din care Bucureştiul va găzdui patru partide, în această vară. Şi nu oricum, ci învinsă de o naţională cu rezultate

Cea mai înaltă instanţă din Germania a stopat o lege care ratifică fondul de redresare postpandemică al UE în urma unui recurs urgent depus de un grup de eurosceptci germani, scrie Financial

Primele doze ale vaccinului anticoronavirus Johnson & Johnson vor fi livrate în Uniunea Europeană începând din 19 aprilie, anunţă compania farmaceutică americană, potrivit Agenţiei France-Presse

Constantin Căpraru, managing partner 24REAL, agenţie de consultanţă specializată în tranzacţionarea spaţiilor office şi rezidenţiale din Bucureşti cu suprafeţe de cel mult 1.000 metri pătraţi, apreciază că piaţa de birouri începe să

Tribunalul Hunedoara a luat o decizie importantă în procesul retrocedărilor controversate din Retezat, reclamate de Academia

România termină marți, cu Armenia, seria de trei meciuri din luna martie din preliminariile CM 2022. În aceste zile, FRF și sponsorul tehnic ne-au propus o „națională” cromatică, atât la seniori, cât și la U21. După galben și albastru,