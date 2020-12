Italienii de la Eurovo au ajuns la afaceri de 13 milioane de euro cu producătorul de ouă Super Eggs Brăila 07.12.2020

07.12.2020 Italienii de la Eurovo au ajuns la afaceri de 13 milioane de euro cu producătorul de ouă Super Eggs Brăila Compania Super Eggs din Brăila, parte a grupului italian Eurovo, specializată în producţia şi comercia­lizarea de ouă, praf de ouă şi ouă pasteurizate, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 61,2 mil. lei (13 mil. euro), în creştere cu



Italienii de la Eurovo au ajuns la afaceri de 13 milioane de euro cu producătorul de ouă Super Eggs Brăila

Compania Super Eggs din Brăila, parte a grupului italian Eurovo, specializată în producţia şi comercia­lizarea de ouă, praf de ouă şi ouă pasteurizate, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 61,2 mil. lei (13 mil. euro), în creştere cu 14,6% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice

Italienii de la Eurovo au ajuns la afaceri de 13 milioane de euro cu producătorul de ouă Super Eggs Brăila

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii din Dâmboviţa caută, vineri, cinci fete cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, care au plecat voluntar cu o zi în urmă din casa de tip familial în care stăteau şi nu au revenit. Potrivit IPJ Dâmboviţa, una dintre

Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat, luni, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuată. Este vorba de 21 de fapte de luare de mită. Medicul a mai fost condamnat si la plata unei amenzi de

CEC Bank, instituţia de credit deţinută de stat, oferă comision zero de administrare cont curent la depozitele în lei la termene de 6, 12 sau 24 luni, cu o dobândă de la 2,5% la 4%, oferta fiind valabilă până pe data de 31 martie 2020, conform

Chindia se deplasează la Sf. Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi. Partida e azi, de la 16:45, liveTEXT pe GSP.ro, televizată de TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat

Croaţia organizează alegeri prezidenţiale, duminică, într-o cursă ce se preconizează a fi strânsă, conservatorii de la guvernare urmărind să-şi consolideze puterea, cu câteva zile înainte ca ţara să preia pentru prima dată

Emmanuel Macron a anunţat sâmbătă, la Abidjan, că 33 de terorişti au fost neutralizaţi în cursul dimineţii în regiunea Mopti, din centrul Mali, în cursul unei operaţiuni a forţei franceze Barkhane, relatează Agerpres. Preşedintele francez

Atunci când avea doar 15 ani, frumoasa Laura Giurcanu a reușit să dea o adevărată lovitură de imagine, câștigând ”Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Mulți nu ar fi crezut că puștoaica din București va avea vreo șansă, însă Laura

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Lunca Corbului din Argeş au reuşit identificarea în timp util a unei tinere de 18 ani, care încercase să se

Una dintre cele două persoane faţă de care procurorii DNA- Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale în legătură cu accesul la informaţii nedestinate publicităţii menite să permită obţinerea de foloase

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, duminică seara, la Marşul Memorial "22 Decembrie: Suntem alături de ei!" care are loc în Capitală, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei

Arbitrul Marius Avram a fost cooptat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de cel care va conduce acest minister. Răzvan Pârjol a fost directorul Facultății de turism din Elveția, Glion Institute of Higher Education, unde a fost

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că Guvernul nu poate să treacă peste Parlament, în legătură cu modificările la OUG 114, care vor fi asumate de către Executiv, atâta timp cât proiectul respectiv este la comisie,

Curtea de Apel Ploieşti anunţă, luni, într-un comunicat de presă, că îşi va suspenda activitatea în perioada 24 decembrie 2019 - 13 ianuarie 2020, cu excepţia cauzelor urgente, în cazul în

Loteria Română anunţă lansarea unui nou produs, lozul răzuibil "1.000.000 lei cash", prin care se pot câştiga premii între 10 lei şi un milion de lei. Noul loz cuprinde trei zone de câştig, la care

Italia, este in acest moment tara in care traiesc cei mai multi romani. Acestia au plecat sa munceasca in Italia pentru a putea avea parte de un viitor cat mai bun din punct de vedere financiar. Unii dintre cei care au ales sa plece in Italia

Preparatul este o combinaţie apetisantă de arome, pornind de la carnea de raţă şi până la legume şi verdeţuri. Scorţişoara, coaja de portocală şi boiaua desăvârşesc gustul deosebit al

Trei persoane au fost rănite grav într-un accident de circulaţie care a avut loc luni după-amiază pe DN66 Simeria-Petroşani, în localitatea Bretea Streiului, din judeţul Hunedoara, după ce două maşini s-au tamponat frontal din vina unei

Alexia Eram a părăsit România. A ales să petreacă sărbătorile de iarnă în Tenerife, Spania. Unde s-a fotografiat în costum de baie, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Fanii au felicitat-o pentru cum arată și i-au urat vacanță

Horoscopul zilei de 25 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 25 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Asigurătorii de pe piaţa locală din România au constituit rezerve tehnice totale pentru daune viitoare în valoare de 17,4 miliarde de lei la sfârşitul primelor nouă luni (T3) din 2019, cu 5,72% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului