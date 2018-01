Italienii anunță că Emre Can s-a înțeles cu Juventus Torino » Ce salariu va încasa internaționalul german la campioana Italiei 06.01.2018

06.01.2018 Italienii anunță că Emre Can s-a înțeles cu Juventus Torino » Ce salariu va încasa internaționalul german la campioana Italiei Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vară în Serie A. Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursă susține că



Italienii anunță că Emre Can s-a înțeles cu Juventus Torino » Ce salariu va încasa internaționalul german la campioana Italiei

Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vară în Serie A. Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursă susține că internaționalul german va fi remunerat la formația antrenată de Massimiliano Allegri cu 85,000 de lire sterline pe săptămână. ...

Italienii anunță că Emre Can s-a înțeles cu Juventus Torino » Ce salariu va încasa internaționalul german la campioana Italiei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un loc din inima munţilor, celebru pentru frumuseţea şi liniştea lui şi pentru mulţimea animalelor sălbatice, a fost batjocorit de petrecăreţi, care l-au ocupat cu maşinile şi au dat drumul manelor, la volum

Titlurile de călătorie existente ale Metrorex şi RATB vor rămâne valabile şi după implementarea tichetului unic, precizează reprezentanţii companiei de transport cu metroul, printr-un

Andreea Gherasim a început prin a lucra în redacția Observatorului Antenei 1, la secția Social, iar din acel moment cariera sa a fost într-o continuă ascensiune. Începând

Specialistii organizatiei BPEEarthWatch, specializata in depistarea si monitorizarea meteoritilor care intra in atmosfera planetei noastre, au observat ceva care nu este un obiect spatial obisnuit. Expertii afirma ca

Agenţia de servicii digitale integrate Sunshine Digital şi agenţia de comunicare Prora au încheiat un parteneriat prin care îşi completează reciproc portofoliul de servicii pe care le furnizează

Administraţia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi, în legătură cu decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului, avertizând că hotărârea va amplifica

România și Angola se vor duela de la ora 19:00, în grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP în

Cinthya Tomescu e pregătită pentru bătăliile dure cu masivele jucătoare africane. România va întâlni în această seară, de la ora 19:00, Angola, campioana Africii, echipa în fața căreia nu are deloc amintiri

Mijlocașul ofensiv Philippe Coutinho (25 de ani) va semna aproape sigur cu Barcelona în această iarnă, după ce catalanii au încheiat un acord economic cu jucătorul încă din perioada verii.

Ministerul Energiei, condus de către Toma Petcu (ALDE), a convocat Adunarea Generală a Acționarilor Rompetrol Rafinare pentru a cere revocarea lui Marius Mitruș din funcția de administrator al companiei, acesta urmând a fi înlocuit cu Nicoleta

Exista foarte multe persoane care nu pot digera asa cum trebuie produsele lactate, avand intoleranta la lactoza. Totusi, medicii spun ca daca nu ai aceasta afectiune ar trebui sa te gandesti foarte bine inainte de a renunta la o intreaga grupa de

Cu vârsta, sistemul articular se deteriorează. De aceea devine tot mai important ceea ce pui în farfurie. Problemele cu articulațiile pot fi punctul de plecare pentru alte boli cronice, precum obezitatea, afecțiunile

Memorialul Sighet, sit care "celebrează şi simbolizează idealurile, valorile, istoria şi integrarea la nivel european", a primit Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), anunţă Ministerul Culturii şi Identităţii

Bobby Păunescu, acţionar la postul B1TV, este audiat, joi, de procurorii DNA, în calitate de martor, în dosarul în care Elena Udrea este cercetată pentru infracţiuni în legătură cu un contract între Hidroelectrica şi o firma privată, au

Asociaţia Dăruieşte Viaţă anunţă începerea lucrărilor de şantier pentru construirea primului spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România. Concret, organizaţia a prezentat, joi, şi un tur virtual al unităţii sanitare, dar

Un bărbat din Frătăuţii Vechi a incendiat o camionetă în care avea 20.000 de pachete cu ţigări de contrabandă pentru a scăpa de poliţiştii de frontieră aflaţi pe urmele

Deputatul PSD Florin Iordache a depus, împreună cu Tudor Ciuhodaru (PSD) şi Marian Cucşa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât, în plen, după epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele

Compania Dolinex, o afacere de familie specializată în comercializarea de echi­pamente şi accesorii pentru instalaţii termice şi sanitare, va încheia acest an cu afaceri de 5,45 de milioane de euro, în creştere cu 17% faţă de anul

FCSB dispută ultimul meci din grupele Europa League, pe teren propriu împotriva lui Lugano, de la ora 22:05. Roș-albaștrii au nevoie de victorie pentru a fi siguri că termină pe primul loc în grupă. Partida va fi în direct pe Pro

Partida cu Dinamo de luni nu este decisivă pentru continuitatea pe banca tehnică a Voluntariului în cazul lui Claudiu Niculescu. "Conducerea clubului are deplină încredere în Claudiu Niculescu și îi acordă credit total