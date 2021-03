Italia suspendă vaccinarea cu AstraZeneca 12.03.2021

12.03.2021 Italia suspendă vaccinarea cu AstraZeneca Agenția Italiană a Medicamentului a decis, joi, să oprească vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, după ce au apărut probleme de coagulare a sângelui la unii pacienți. O măsură similară a luat



Italia suspendă vaccinarea cu AstraZeneca

Agenția Italiană a Medicamentului a decis, joi, să oprească vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, după ce au apărut probleme de coagulare a sângelui la unii pacienți. O măsură similară a luat și...

Italia suspendă vaccinarea cu AstraZeneca

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Pandemia de coronavirus îi încurcă, teribil, planurile lui Gigi Becali. Starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis a suspendat procesul care avea ca obiect exproprierea latifundiarului din Pipera, litigiu unde cealaltă parte este

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a anunţat miercuri o serie de amenzi pentru încălcarea regulamentului privind protecţia datelor personale. Companiile sancţionate sunt eMAG, Vodafone, Enel

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Manuel Neuer, portarul titular al echipei Bayern Munchen, campioana Germaniei, a precizat că este ceva firesc ca fotbaliștii să accepte diminuări ale salariului, în timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus, notează DPA. Declarația lui

Un copil de 5 ani a murit, miercuri, într-un accident rutier produs pe DN 17D, în localitatea Chiuza, Bistrița-Năsăud. Tatăl său, care se urcase beat la volan, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat, arată Inspectoratul de Poliţie

O femeie în vârstă de 96 de ani este cea mai vârstnică persoană din Coreea de Sud care s-a recuperat complet după ce a fost infectată cu coronavirus. Doamna Hwang locuiește zona Cheongdo, în apropierea orașului Daegu, unde s-au înregistrat

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

Pandemia de coronavirus a blocat fotbalul în Europa, iar FIFA se gândește permanent la măsuri care ar putea să limiteze consecințele. Potrivit Daily Mirror, conducătorii FIFA iau în calcul să prelungească perioada de transferuri din vară

În plus, Dodon a precizat că toţi moldovenii care revin în această perioadă din străinătate vor fi testaţi la COVID-19, pentru a nu admite ca cetăţenii infectaţi să plece la domiciile lor şi a răspândi

Suveranul Pontif îi cheamă pe toți credincioșii, de orice confesiune, să spună miercuri, de Buna Vestire, rugăciunea „Tatăl nostru”, uniți, în aceste zile dramatice de pandemie. Papa Francisc i-a invitat pe toți liderii tuturor Bisericilor

Fostul mare jucător și antrenor francez Michel Hidalgo a murit la vârsta de 87 de ani, la Marseille, a anunțat joi, 26 martie, Franceinfo. Bolnav de Alzheimer, Michel a plecat dintre noi vegheat în apartamentul din cartierul rezidențial Cadenelle

Patru militari NATO din Afganistan au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus. Sunt primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anunţat marţi NATO într-un comunicat citat de Reuters, preluat de

Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare

Iubitorii excursiilor pe munte sunt invitaţi să rămână acasă. Traseele montane din judeţul Hunedoara au fost

Nu nu este deloc o glumă! Piesa de debut a Vulpiţei de la “Acces Direct” a ajuns nr. 1 în trending pe YouTube! Astfel, ea “i-a detronat” pe Jador şi Lino Golden, care au lansat de curând melodia “Dau Moda”. La manea a contribuit enorm

România are 388 de fabrici care produc echipamente de protecţie pentru diferite domenii, de la industrie grea la minerit, cu o cifră de afa­ceri cumulată de 471 mil. lei în 2018 şi cu 4.500 de angajaţi, arată datele centralizate de confidas.ro,

Aurelia Brădeanu, jucătoarea care marca golul decisiv prin care CSM câștiga Liga Campionilor în 2016, are acum doi băieți și o fetiță. Aurelia Brădeanu, fostul căpitan al echipei României, jucătoarea care deține recordul de participări la

Pisica unui veterinar din Belgia a fost infectată cu noul coronavirus. Este primul caz din Europa, scrie Lalibre.be Preşedintele comitetului ştiinţific belgian şi şeful diviziei de boli virale din Scienzano, Steven Van Gucht, a precizat că acesta

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, adresează românilor un mesaj de încurajare în această perioadă de restricții impuse de epidemia de noul coronavirus: „viitorul nostru stă numai şi numai în mâna noastră, în voinţa

Marea Britanie a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza infectării cu coronavirus a depăşit 1.000. Potrivit datelor oficiale, la acest moment, în Marea Britanie, sunt 1.019 morţi din cauza coronavirusului. Totodată, sunt şi