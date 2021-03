Italia speră să revină la normalitate în 7-15 luni, după un ritm de vaccinare de 240.000 de persoane pe zi 09.03.2021

09.03.2021 Italia speră să revină la normalitate în 7-15 luni, după un ritm de vaccinare de 240.000 de persoane pe zi Un oficial din Ministerul Sănătăţii din Italia estimează că ţara ar putea reveni la normalitate în urma pandemiei de COVID-19 într-un interval cuprins între 7 şi 15 luni, dar cu condiţia să susţină un ritm al vaccinării de 240.000 de



Un oficial din Ministerul Sănătăţii din Italia estimează că ţara ar putea reveni la normalitate în urma pandemiei de COVID-19 într-un interval cuprins între 7 şi 15 luni, dar cu condiţia să susţină un ritm al vaccinării de 240.000 de persoane pe zi, informează Agerpres. „Dacă presupunem că vaccinarea oferă protecţie şi împotriva infectării, nu […]

Giulia Tosi, un fotomodel italian recunoscut pentru simpatia pe care o poartă clubului Juventus, a povestit pe Instagram un gest la care a recurs pentru a uita de pandemia de coronavirus. „Astăzi m-am machiat după multe zile și m-am îmbrăcat așa

O analiză The New York Times arată cum a devenit epidemia izbucnită la Wuhan pandemie şi de ce nu au funcţionat restricţiille de

Fatih Terim (66 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, a anunțat acesta printr-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a condus antrenamentele echipei din Turcia până acum 4 zile. Tehnicianul a

Profesorul Cătălin Cârstoiu spune că are în spital două aparate de analiză și se va începe testarea masivă a tuturor angajaților și pacienților, dar și a persoanelor suspecte de infectare. La Spitalul Universitar de Urgență București au

Sunt peste 6.661 de oameni infectați în Marea Britanie, în acest moment, conform datelor actualizate în timp real – la nivel mondial -, iar pandemia de coronavirus, așa cum a declarat chiar șeful Organizației Mondiale a Sănătății, se

Loris Karius, portarul celor de la Liverpool, împrumutat la Beșiktaș, nu are viață ușoară nici în jocurile video. Germanul Karius nu reușește să își mai revină. După erorile din finala de Liga Campionilor care au costat-o pe Liverpool

Partidul Social Democrat a depus marţi un proiect de lene pentru amânarea plăţii chiriilor, pentru persoane fizice şi companii. Zilele trecute, PSD a depus două proiecte şi pentru amânarea plăţii ratelor la bănci şi a facturilor la

Odinul militar prin care se suspendă temporar activitatea din orice clinică dentară pentru a limita răspândirea noului coronavirus în România i-a obligat pe jucătorii din domeniu să găsească soluţii pentru angajaţi, dar şi pentru

Jocurile Olimpice Tokyo 2020, programate pentru iulie-august anul curent, au fost amânate pentru 2021! La fel s-a întâmplat și cu EURO 2020. E oficial! Speculațiile făcute în ultimele săptămâni s-au materializat în cele din urmă. Astfel, 2020

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 grade pe scara Richter s-a produs, marţi, la ora locală 11:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O pacienta din Suceava, care se afla la spitalul din Iasi, se afla in stare grava. Ea a intrat in stop cardio respirator a doua oara, astazi, dupa ce o situatie identica a avut loc si

O companie biofarmaceutică donează Ministerului Sănătăţii 4.000 de cutii pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Cu aceste 4.000 de cutii, peste 8.000 de pacienţi vor fi

Din cauza epidemie de coronavirus care a ajuns și în România au fost instaurate unele măsuri de siguranță care să oprească răspândirea virusului. Pentru a se asigura că restricțiile sunt respectate s-au derulat mai multe acțiuni ale

Nu dorm deloc liniştit ştiind că în situaţiunea nefericită a unei retrageri temporare a preşedintelui Iohannis, din posibile raţiuni medicale, cel care se instalează la Cotroceni e un neprieten dovedit al regimului drepturilor omului

În condițiile în care un milion de români sunt trimiși în șomaj tehnic și încă un milion sunt obligați să-și îndeplinească sarcinile de serviciu stând acasă din cauza crizei coronavirus, e cazul să

Mircea Turdean, CEO şi acţionar al Farmec Cluj, spune că deşi pandemia actuală este diferită de criza economică din 2009, compania pe care el o conduce a tras o serie de învăţăminte din acea vreme, lecţiile fiindu-i utile şi în

După ce ATP și WTA au „înghețat” clasamentele din cauza pandemiei de coronavirus, Darren Cahill (58 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani), spune că e normal ca aceste săptămâni de pauză competițională să fie trecute în statistica

De asemenea, conducerea şantierului naval (pe a cărui platformă muncesc, incluzând companiile integrate, circa 5.000 de oameni) a anunţat că a introdus măsuri sporite de prevenire a răspândirii

Igor Dodon infirmă declaraţiile Avocatului Poporului Mihail Cotorobai potrivit cărora mai mulţi medici din ţară ar dori să-şi prezinte demisiile pentru că nu ar beneficia de suficient echipament de protecţie în momentul acordării asistenţei