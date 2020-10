Italia, peste 2.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore, pentru prima oară din luna aprilie 02.10.2020

02.10.2020 Italia, peste 2.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore, pentru prima oară din luna aprilie Italia a anunţat 2.548 de cazuri noi de infecţii cu coronavirus în ultimele 24 de ore, aceasta fiind pentru prima oară de la sfârşitul lunii aprilie când bilanţul zilnic depăşeşte 2.000 de cazuri. De asemenea, au avut loc şi 24 de decese



Italia, peste 2.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore, pentru prima oară din luna aprilie

Italia a anunţat 2.548 de cazuri noi de infecţii cu coronavirus în ultimele 24 de ore, aceasta fiind pentru prima oară de la sfârşitul lunii aprilie când bilanţul zilnic depăşeşte 2.000 de cazuri. De asemenea, au avut loc şi 24 de decese provocate de COVID-19, faţă de 19 în ziua precedentă. Numărul este totuşi cu […]

Italia, peste 2.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore, pentru prima oară din luna aprilie

