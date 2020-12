Italia are primul pacient confirmat cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie 20.12.2020

20.12.2020 Italia are primul pacient confirmat cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie Prima persoană care s-a infectat cu noua tulpină a virusului SARS-CoV2 este din Italia. Bărbatul s-a întors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion care a aterizat pe aeroportul Fiumicino. Potrivit Ministerului Sănătății



Italia are primul pacient confirmat cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie

Prima persoană care s-a infectat cu noua tulpină a virusului SARS-CoV2 este din Italia. Bărbatul s-a întors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion care a aterizat pe aeroportul Fiumicino. Potrivit Ministerului Sănătății […] The post Italia are primul pacient confirmat cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie appeared first on Cancan.ro.

Italia are primul pacient confirmat cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunţat că România va primi o sumă importantă de la Uniunea Europeană, aproximativ 1 miliard de euro, nemaiexistând riscul de dezangajare a

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell şi-a exprimat luni „regretul profund“ faţă de ultimul anunţ al Iranului cu privire la ridicarea oricărei limite în îmbogăţirea uraniului, relatează

Jucătoarea rusă de tenis Maria Sharapova a anunțat că va dona 25.000 de dolari pentru ajutorarea victimelor incendiilor din Australia, transmite Mediafax. Sportiva din Rusia l-a provocat pe jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic să egaleze suma

Modelul brazilian Rodrigo Alves (36 de ani), care a plătit 700.000 de euro pentru a arăta ca păpuşa Ken, iubitul păpuşii Barbie, a mărturisit că a devenit

Operatorul de salubritate Urban SA şi serviciul de specialitate din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 vor ridica, pe lângă deşeurile menajere, şi pomii de Crăciun,

Să joci imediat după Sărbătorile de iarnă e întotdeauna complicat. Acele zile libere, cu jucătorii risipindu-se care-încotro, pentru a se alătura meselor în familie, sunt bune pentru ei, dar riscante pentru antrenor. Căci niciodată nu

Anamaria Prodan a fost surprinsă astăzi la volanul unui Bentley de sute de mii de euro, pe străzile din Dubai! Sexy impresara a atras atenția nu doar cu bolidul, ci și cu ținuta sa… care s-a ridicat la nivelul bijuteriei pe patru roți cu

Kanal D a anunţat că una dintre vedetele înscrise în competiţia „Survivor România“, reality show ce se va filma în jungla din Republica Dominicană, s-a retras. Totodată, postul a dezvăluit şi cine îi va lua

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare bancă locală în funcţie de active, a răscumpărat aproape 1,4 milioane de acţiuni în valoare de 3,55 mil. lei în şedinţele din 30 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020, potrivit unui raport la

Simona Halep a ajuns la Adelaide alături de antrenorul Darren Cahill, fiind gata de primul turneu disputat în 2020. Competiția de la Adelaide, „anticamera” Australian Open, este programată în perioada 13-18 ianuarie și va avea la start

Autorităţile din domeniul asigurărilor estimează că nota de plată după incendiile din Australia se ridică - din septembrie anul trecut până acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni,

Cruzimea împotriva animalelor nu este o specialitate românească. O dovedește cazul cățelei Bella, care a fost aruncată, azi, în râul Trent, care traversează idilicul sătuc Farndon, Nottinghamshire, centrul Angliei. Câinele era legat și

CEDO a decis, marți, ca statul român să plătească 3.000 de euro lui Dragoș Ciupercescu pentru condiții improprii de detenție. Acesta este primul român care a fost condamnat pentru terorism, după ce a rănit cinci elevi de la Liceul „Jean

Legile de mediu spun că nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea suprafeţei corespunzătoare de spaţiu verde în Focşani se sancţionează cu

Nicuşor Dan, candidat independent la Primăria Municipiului Bucureşti susţinut de USR, a declarat că opoziţia trebuie să aibă un candidat unic la PMB, iar dacă acela nu va fi el se va retrage din

Gecad Ventures se va concentra în următoarea perioadă pe investiţii de tip seed şi business angel, cu valori între 50.000 de euro şi 1 mil. euro, îm start-up-uri care se află în prima perioadă de dezvoltare dar au deja un concept de

Al Hilal a câștigat cu emoții derby-ul cu Al Ahli, 3-1, și rămâne pe locul 2 în Arabia Saudită. Al Hilal - Al Ahli 3-1 Al Ahli a început meciul mai bine, iar în minutul 10 a avut o mare ocazie, prin Asiri, care a trimis mingea în

Casa de avocatură Stratulat Albulescu a acordat asistenţă juridică fondului de venture capital GapMinder Venture Partners în legătură cu investiţia într-o rundă de finanţare de 7 mil. dolari de tip Serie A atrasă recent de start-up-ul

Asigurarea facultativă a locuinţei are o valoare medie de aproximativ 240 de lei şi acoperă riscuri precum incendiul, trăsnetul sau

Desemnat pentru a doua oară consecutiv cel mai bun jucător din Franța, la finalul anului trecut, Kylian Mbappe are o cotă uriașă. Atacantul de 21 de ani de la Paris Saint Germain, a fost evaluat de către Observatorul fotbalului (CIES) la nu mai