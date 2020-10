Italia a înregistrat un nou record zilnic de infectări. Lombardia este iar cap de listă 23.10.2020

Italia a înregistrat un nou record zilnic de infectări. Lombardia este iar cap de listă

Italia, una dintre cele mai afectate țări de primul val COVID-19, a înregistrat, miercuri un nou record de infectări. Ministerul Sănătății al Guvernului de la Roma a anunțat 16.079 de cazuri noi în ultimele 24 […]

♦ Agricultura a rămas cel mai dinamic sector, cu o viteză de creştere a creditării pentru afacerile din acest domeniu de 15,4% în septembrie 2019 comparativ cu primele nouă luni din 2018, în timp ce finanţările pentru industrie şi

Perspectiva economică a României nu este deloc roz, potrivit Fitch Ratings. Agenția de evaluare financiară se așteaptă la o slăbiciune graduală a finanțelor publice, creșterea datoriei publice și la o creștere a

Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat vineri că NATO trebuie să „crească” şi să se schimbe, în caz contrar riscând să devină „depăşită”, la o zi după ce preşedintele

Al Hilal (Arabia Saudită), formația antrenată de Răzvan Lucescu, și Urawa Reds (Japonia) se întâlnesc acum în manșa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei. Partida a început la ora 18:30 și poate fi urmărită în format liveSCORE pe

Sunt frumusețile autohtone, iar privirile bărbaților le urmăresc de fiecare dată când apar la evenimente mondene, pe stradă sau pe plajă. Indiferent de anotimp sau de oră, vedetele din showbiz au ce arăta fanilor, iar orice apariție devine un

Florin Andone (26 de ani) s-a accidentat în meciul cu Gaziantep și îi dă motive de îngrijorare selecționerului Cosmin Contra (43 de ani) care l-a convocat pentru „dubla” cu Suedia și Spania. România - Suedia se joacă pe 15 noiembrie,

Pompierii au intervenit, duminică, pentru a stinge un incendiu produs într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, persoana care se afla în casă fiind în grija echipajelor medicale pentru evaluare și îngrijiri. Pompierii au stins un incendiu

Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter a fost înregistrat, duminică, în judeţul Buzău, la ora 13.53. Seismul s-a produs la adâncimea de 170 de kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica

Al Hilal a învins-o cu 1-0 pe Urawa Reds în manșa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei. Răzvan Lucescu regretă că nu a câştigat mai consistent.: „Trebuie să menţinem echilibrul şi forma, să fim încrezători şi să ne dovedim

Compania Multiplan Electronics SRL din Târgu-Mureş, specializată în importul şi distribuţia de echipamente IT&C recondiţionate, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de 65,9 milioane lei (14,1 mil. euro), cu 32% mai mare decât în 2017,

Biroul Electoral Central prezintă rezultatele parţiale ale scrutinului pentru alegerea preşedintelui României programat duminică, 10 noiembrie. La nivelul judeţului Suceava au fost date publicităţii următoarele

Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile prezidenţiale susţinut de alianţa electorală "Un om", formată din ALDE şi Pro România, le-a mulţumit duminică seară celor care l-au

Diana Dumitrescu și-a creștinat băiețelul! Marele eveniment a avut loc sâmbătă, 9 noiembrie, iar totul s-a întâmplat în mare secret. ”Regina telenovelor” din România a dansat pe masă la botezul fiului ei, iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1

Campioana României, SCM Rm. Vâlcea, a pierdut aseară, la Ludwigsburg, 28-31 cu Bietigheim, al patrulea meci consecutiv în grupa C a Ligii Campionilor. Oltencele au început meciul excelent, au făcut o primă repriză foarte bună, dar s-au stins pe

Luni, vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal în majoritatea zonelor din țară, în special în sud și în est, deși temperaturile vor fi mai coborâte față de ziua precedentă. În București vor fi 19 grade și senin.

Într-un interviu pentru publicaţia „Der Spiegel” conservatorul american Robert Kagan vorbeşte despre poziţia preşedintelui Donald Trump în politica externă, consensul liberal democratic care se zdruncină şi viitorul sumbru al Germaniei şi

Funcţia de director comercial al Arval România a fost ocupată în ultimii zece ani de Andrei Biro, care în prezent a fost promovat în funcţia de general manager al Arval

Turneul Campionilor 2019 se desfășoară la Londra începând de duminică. La dublu, îl avem în competiție pe Horia Tecău. Turneu de simpluGrupa A - ”Andre Agassi”Rafael Nadal (Spania, 1 WTA), Daniil Medvedev (Rusia, 4), Stefanos Tsitsipas

Un tânăr de 27 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a provocat un accident rutier, lovind frontal o maşină cu autotrenul cu care

Potrivit meteorologilor, în perioada 11-24 noiembrie, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Astfel, potrivit estimărilor publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile vor fi