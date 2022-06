Istoria fascinantă a Palatului CEC, o emblemă a ”Micului Paris” 29.06.2022

29.06.2022 Istoria fascinantă a Palatului CEC, o emblemă a ”Micului Paris” Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie, cunoscut drept Palatul C.E.C, este o clădire situată în inima Capitalei, pe Calea Victoriei, față în față cu Muzeul de Istorie. Palatul C.E.C este unul dintre simbolurile arhitecturale



Istoria fascinantă a Palatului CEC, o emblemă a ”Micului Paris”

Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie, cunoscut drept Palatul C.E.C, este o clădire situată în inima Capitalei, pe Calea Victoriei, față în față cu Muzeul de Istorie. Palatul C.E.C este unul dintre simbolurile arhitecturale […] The post Istoria fascinantă a Palatului CEC, o emblemă a ”Micului Paris” appeared first on Cancan.

Istoria fascinantă a Palatului CEC, o emblemă a ”Micului Paris”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, la o pizzerie din Buzău. Primele informații arată că nu sunt persoane rănite. Potrivit ISU Buzău, incendiul a izbucnit la Pizzeria Toscana,

Gerd Muller, fostul mare fotbalist al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei, a murit duminică, 15 august, după o suferință îndelungată, a anunțat clubul din Munchen. Gerd Muller, care avea 75 de ani, suferea din 2015 de Alzheimer, boală

Departamentul de Stat a anunţat joi că Statele Unite vor redesfăşura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei părţi din personalul ambasadei americane în Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului

Coşul de medicamente cumpărate de români în ultimul an, în perioada iulie 2020 – iunie 2021, a inclus produse care s-au adresat afecţiunilor sistemelor digestiv şi nervos, arată datele companiei de cercetare de piaţă

Temperaturile din Spania au ajuns la 47,4 grade Celsius la Montoro, în provincia Cordoba, din sudul țării, transmite Agenţia de Meteorologie de stat (AEMET), citată de AFP. "Este vorba de cea mai

Autorităţile sanitare sârbe au autorizat a treia doză de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slăbit), angajaţii din domeniul sanitar şi orice persoană care a fost vaccinată în urmă cu cel puţin şase

Fetele s-au grăbit să se schimbe în camera de hotel, ca să iasă cât mai repede la plajă. În drumul lor spre apă, pe faleză, tinerele se plimbau liniştite, iar una dintre fete vorbea la […] The post Ele sunt blondinele de care a râs

Fotbalul este din nou curprins de clipe teribile, după ce un cunoscut fotbalist s-a stins din viaţă chiar pe terenul de

Ecaterina Szabo a fost una dintre cele mai importante gimnaste ale României și a făcut istorie la Jocurile Olimpice. În 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, Ecaterina Szabo a făcut parte din delegației României și a obținut cel mai bun

În urma tragediei de la Colectiv, din octombrie 2015, 64 de tineri au murit. Daniela Niţă, administratorul firmei care a furnizat artificiile din clubul Colectiv, şi soţul acesteia, directorul firmei, Cristian Niţă, au fost trimişi […] The

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 16 august, la 1.087.509. În jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

Aflat în fruntea unui guvern minoritar din octombrie 2019, ceea ce îl face dependent de partide opoziţie pentru a obţine adoptarea reformelor sale, Justin Trudeau speră în sondaje favorabile, datorită modului în care a gestionat pandemia şi

Conturile de socializare ale talibanilor şi nu numai abundă de clipuri cu capturi ale armelor şi echipamentelor militare americane lăsate în urmă de forţele afgane şi pe care acestea din urmă le-au primit de la SUA. Imagini publicate de

Băieții deștepți din imobiliare se pregătesc să dea un nou tun pe terenul fostei ferme pomicole Băneasa. Home 4 life Holban: proiectul imobiliar pentru cei care îndrăznesc. Așa îl prezintă constructorii pe site-ul complexului imobiliar.

Recenta decizie a băncii centrale, prin care a menţinut la 1,25 la sută rata dobânzii de politică monetară, nu a surprins nici pieţele şi nici publicul. Deşi, încă de la începutul anului curent un nou val inflaţionist a lovit România,

Autoritățile din Grecia sunt în alertă după ce a fost raportat primul deces cauzat de noul coronavirus la o persoană care s-a vaccinat cu schema completă. Mai mult, victima nu avea alte probleme de

Un bărbat de 25 de ani din Cluj-Napoca a fost reţinut pentru că ar fi intrat peste o femeie cazată la un hotel de 3 stele din centrul oraşului şi ar fi

Compania CTPark Iota, cu sediul în Ilfov, localitatea Dragomireşti-Deal, parte a grupul ceh CTP, principal dezvoltator de spaţii industriale şi de logistică din Europa Centrală şi de Est, va realiza terminalul cargo pe aeroportul din Oradea,

Un număr de 13.961 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor transmise miercuri, 18 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în

Premierul Florin Cîţu a declarat ca BPN al PNL a dat un vot în unanimitate privind derogarea de la Statutul partidului pentru candidatura la preşedinţia PNl. "Un alt vot a fost dat pentru derogare doar ca să