Israel şi Arabia Saudită se pregătesc pentru războiul cu Iranul. Conflictul, după 2027 20.07.2022

20.07.2022 Israel şi Arabia Saudită se pregătesc pentru războiul cu Iranul. Conflictul, după 2027 Iranul vrea „ştergerea Israelului de pe hartă" din 2006, şi din anul 2000 depune eforturi pentru îmbogăţirea uraniului. Israelul, pe cont propriu, nu are şanse de victorie într-un război convenţional cu Iranul. În 2027, Iranul ar putea



Israel şi Arabia Saudită se pregătesc pentru războiul cu Iranul. Conflictul, după 2027

Iranul vrea „ştergerea Israelului de pe hartă" din 2006, şi din anul 2000 depune eforturi pentru îmbogăţirea uraniului. Israelul, pe cont propriu, nu are şanse de victorie într-un război convenţional cu Iranul. În 2027, Iranul ar putea intra în faliment din cauza sancţiunilor.

Israel şi Arabia Saudită se pregătesc pentru războiul cu Iranul. Conflictul, după 2027

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Sorana Cîrstea (31 de ani) s-a calificat în turul 2 al US Open după ce a trecut în 3 seturi de Veronika Kudermetova, scor 7-6 (5), 3-6, 6-0, după două ore și 4 minute de joc. Cîrstea a început meciul mai slab, permițându-i lui Kudermetova să

Constantin Budescu (32 de ani) este dorit în continuare la FCSB de patronul echipei, Gigi Becali. Liber de contract după despărțirea de Damac FC, Budescu nu și-a găsit încă echipă. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că este în

Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Muncii va pune presiune maximă pentru ca proiectul privind consumatorul vulnerabil, care a fost adoptat de Guvern, să fie votat și în Parlament, astfel încât aplicarea măsurilor de susținere să fie

Ţara cea mai dependentă de cărbune din Uniunea Europeană, Polonia, a primit un nou impuls în procesul de tranziţie din domeniul energiei după ce doi dintre cei mai bogaţi antreprenori ai săi şi-au unit forţele pentru a construi reactoare

FC Barcelona a anunțat fotbalistul care va prelua tricoul cu numărul 10, lăsat vacant după plecarea lui Messi la PSG. Catalanii au decis ca Ansu Fati (18 ani) să fie noul „decar” de pe Camp Nou. Spaniolul crescut în celebra academie „La

Joi, 2 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 29 august, Loteria Română a acordat peste 29.300 de câștiguri în valoare totală

Un cutremur a avut loc noaptea trecută în zona

Glumele lui Becali au anulat transferul lui Ongenda la FCSB. Mijlocașul francez a reținut că Gigi îl considera un fotbalist foarte slab și a refuzat oferta, deși ar fi câștigat 290.000 de euro în primul an. FCSB trebuie să se reorienteze,

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, 10.849 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul este în uşoară scădere faţă de

Preliminariile Cupei Mondiale din 2022 au ajuns în etapa a patra, un moment decisiv în cursa pentru Qatar, în care SuperSurprizele trebuie să confirme și să încerce să se înscrie cu șanse în lupta pentru calificarea directă sau pentru

Nici bine nu i s-a uscat cerneala pe decizia de numire că preşedinta ARACIP, Alina Paraschiv, numită în urma demiterii lui Şerban Iosifescu, şi-a dat demisia de la conducerea

Sportiva mexicană Jeanette Zacarias Zapata, o sportivă din mexic în vârstă de 18 ani, a decedat, joi, după ce, în urmă cu cinci zile, a fost scoasă din ring cu targa, informează News.ro. Jeanette Zacarias Zapata a fost făcută KO de canadiana

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt

Luna august a continuat aprecierea mediei pre­ţurilor aparta­mentelor vechi cu trei camere din Capitală la peste 101.000 de euro, maximul ultimului deceniu şi valoare care nu a mai fost atinsă din prima jumătate a anului

Peste 10.800 persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, conform datelor transmise, vineri, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Comitetul Judeţean pentru Urgenţe Ilfov a anunţat că, de mâine, 4 septembrie, vor intra în vigoare noi restricţii la nivelul localităţii Chiajna. Rata de incidenţă a infecţiilor cu noul coronavirus a ajuns la 2,12 la mia de

Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor.

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 273 şi în judeţele Satu Mare - 83, Timiş - 77, Ilfov - 63 a informat, vineri, Grupul de

Peste 200 de sicrie demontate au fost depistate în Portul Constanţa Sud Agigea. Ele aveau ca destinatar o firmă din judeţul Satu