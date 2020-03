Irinel Columbeanu a trecut prin momente de groază la Asia Express: ”Nu putea să respire. A vrut să…” 11.03.2020

Irinel Columbeanu a trecut prin momente de groază la Asia Express. Afaceristul a fost la un pas să ajungă la spital, dar nu a vrut să își îngrijoreze colegii. Nu este nicio glumă! Irinel Columbeanu a ajuns la fundul sacului. Omul de afaceri a abandonat vila de lux de la Izvorani, iar acum locuiește în […] The post Irinel Columbeanu a trecut prin momente de groază la Asia Express: ”Nu putea să respire. A vrut să…” appeared first on Cancan.ro.

Anamaria Prodan îi face pomenirea de un an a mamei sale, Ionela Prodan, regretata cântăreață de muzică populară. În paralel cu parastasul, agenta de jucători îi publică interpretei cartea „Cântecul vieţii mele”, volum în care

Curentul eurosceptic este marele pericol înainte de alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Ultimele estimări arată că partidele naţionaliste şi extremiste ar putea forma a doua forţă în viitorul legislativ.

Denumit şi “uzina” organismului, ficatul este cel mai mare organ din corp şi are un rol important în buna lui funcţionare. Pentru a-l menţine sănătos, este esenţial să-l curăţăm de

A intrat în a doua săptămână de vizionare filmul „Dumbo“, în regia iconicului Tim Burton, remake-ul live-action al animaţiei Disney din 1941, despre un elefant haios şi năpăstuit, despărţit şi aflat în căutarea mamei sale (topos al mai

Presa britanică este convinsă că jucătoarea de tenis Serena Williams, prietenă apropiată a Ducesei Meghan, a dezvăluit din greşeală sexul bebeluşului

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi-a explicat, sâmbătă seara, pe Facebook, declaraţiile privind un pachet agresiv pentru piaţa muncii. În plus, le-a reiterat şi a subliniat că toate discuţiile trebuie să aibă în vedere

Marius Copil, 28 de ani, a adus punctul victoriei în întâlnirea din Grupa a II-a a Zonei Europa/Africa, 4-1 cu Zimbabwe, după ce dublul Mergea-Tecău deschisese sesiunea cu un succes clar. A doua zi a înfruntării dintre

O femeie din Cluj a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani și a primit din partea autorităților locale titlul de Cetățean de Onoare al Clujului, în semn de respect. Victoria Pastor a fost vizitată de viceprimarul orașului, care i-a adus

Tudorel Toader loveşte cu noi "simple precizări", formula care i-a făcut celebre postările pe reţelele de socializare. Citește mai

Kelemen Hunor nu a fost lăsat să intre în Ucraina. Președintele UDMR a explicat că a fost oprit la graniță și nu i s-a permis accesul în statul ucrainean, unde ar fi trebuit să participe la aniversarea înființării

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis sâmbătă primarilor liberali că are încredere în ei, însă, în caz de trădare, "nu iartă şi nu uită". Citește mai

A divorțat, dar ține legătura cu fostele neveste. Așa se rezumă viața amoroasă a lui Ilie Năstase, 72 de ani, care în toamnă va dansa la a cincea nuntă în care va fi mire. Fostul mare jucător de tenis, intrat în istorie ca primul lider

Un restaurant cu o capacitate de 100 de locuri, primul de acest gen din Europa, a fost deschis de curând în Marea Nordului. Localul funcţionează şi ca centru de cercetare pentru viaţa marină şi este considerat cel mai mare restaurant subacvatic

Cartofii ţărăneşti, care pot fi serviţi ca garnitură sau ca fel de mâncare de sine stătător, se prepară rapid şi sunt deosebit de gustoşi. Reţeta poate fi găsită în lucrarea „Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“, aparţinând

Skytrax, o firmă de consultanţă din Regatul Unit, a făcut topul celor mai frumoase aeroporturi din lume. Aeroportul Changi din Singapore a fost numit cel mai frumos din lume pentru al şaptelea an

Cinci ţări de pe glob adună anual câteva zeci de milioane de vizitatori. Chiar dacă în cazul unora limba sau poziţionarea geografică nu sunt neapărat accesibile, turiştii sunt atraşi de aceste locuri datorită locurilor frumoase, a culturii

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic şi consum de droguri, a fost eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar.Măsura a fost dispusă pentru 60 de zile. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv pentru

„Împreună pentru o comunitate mai sigură!” este noua campanie de prevenire a criminalităţii în mediul rural, derulată de poliţiştii

O familie dintr-un cătun din Apuseni a rămas fără casă după ce un incendiu devastator le-a distrus aproape tot ce au agonisit în